Coronaproteste in Berlin : Wasserwerfer sind im Einsatz

Verschwörungsidelog:innen demonstrieren in Berlin, viele Teilnehmende ignorieren die Coronaregeln. Die Polizei hat die Demo aufgelöst, doch viele wollen nicht gehen.

BERLIN dpa/reuters | Die Polizei in Berlin löst die Demonstration von verschwörungsideolog:innen in Berlin gegen das Infektionsschutgesetz auf. Das teilt die Polizei per Twitter mit. Sie fordert die Teilnehmer:innen auf, den Versammlungsort zu verlassen. Viele Demonstrant:innen trugen keinen Mund-Nase-Schutz und haben damit gegen Auflagen verstoßen. Die Polizei setzt auch einen Wasserwerfer ein, die Einsatzkräfte begannen mit dem Besprühen der Menschen. dpa-Reporter berichteten auch von Rangeleien und aggressiver Stimmung. Viele wollen die Demo nicht auflösen.

Die Polizei schrieb zuvor bei Twitter, dem Leiter der Versammlung am Brandenburger Tor werde eine letzte Chance zum Umsetzen der Auflagen eingeräumt.

Anlass der Proteste ist die am Mittag beginnende Bundestagssitzung zu weiteren Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. In der Vergangenheit befanden sich unter den Protestierenden auf ähnlichen Demos zahlreiche Rechtsextremist:innen und Verschwörungsideolog:innen. Immer wieder kam es zu Gewalt gegen Polizist:innen und Pressevertreter:innen.

Mehr zu den Geschehnissen in Kürze auf taz.de