Friedrich Merz will, dass die Leute mehr arbeiten. Während die Mehrheit der Beschäftigten das ablehnt, fehlen der alternden Gesellschaft, deren Regierung Zuwanderung gewaltsam verhindert, schon jetzt Arbeitskräfte. Schulen ächzen unter Lehrkräftemangel, die Justiz ist überlastet, es fehlen Plätze für Psychotherapie. Zugleich hindert der Staat junge, gut ausgebildete und motivierte Menschen daran, fleißig zu sein. Er durchleuchtet sie geheimdienstlich, prozessiert gegen sie oder feuert sie gleich ganz. Schon seit dem Radikalenerlass von 1972 trifft das in Deutschland Linksradikale, doch nicht nur, wie diese Recherche der taz zeigt.

Mit einem „Brandbrief gegen politische Berufsverbote“ laufen Betroffene nun gemeinsam Sturm. In dem am Mittwoch online veröffentlichten Schreiben an mehrere Landesregierungen beklagen die mehrheitlich links Eingestellten, dass der Staat sie disziplinieren wolle. „Wir fordern, dass alle Verfahren eingestellt und unsere Beschäftigungsverhältnisse wiederhergestellt werden. Außerdem wollen wir eine politische und materielle Rehabilitation“, sagt der Sprecher des Netzwerks, Ken Merten, aus Sachsen, der taz.

Ihm droht zurzeit, dass er seinen Job als Wachmann in einer Einrichtung für Obdachlose verliert. Der Staat stört sich offenbar an seiner Mitgliedschaft in der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) und seiner Arbeit für die Zeitung Junge Welt, obwohl beide nicht verboten sind.

Unter den 20 Betroffenen sind Lehrerinnen, Informatiker, Rechtsanwältinnen, Journalisten und Psychotherapeuten. Weil die Angst vor dem beruflichen Aus groß ist, kann davon ausgegangen werden, dass weit mehr Menschen betroffen sind, sich aber nicht trauen, dies öffentlich zu machen.

Panik

So geht es etwa Robin Müller, eine Person, der aktuell ein Berufsverbot droht und der*­die sich der taz anvertraut hat. Wenige Minuten nach dem Gespräch hat Müller Panik bekommen und einige Zitate zurückgezogen. Die taz nennt deshalb weder Beruf noch Herkunft, Alter oder Geschlecht. Doch die Unterlagen liegen der Redaktion vor: Müller arbeitet seit vielen Jahren im öffentlichen Dienst. Eines Tages befragte ein Arbeitgeber Müller dann plötzlich zu einem früheren Ehrenamt. Dort ging es weder um einen Systemumsturz noch um den Nahostkonflikt. Die Behörde unterstellte trotzdem die wildesten politischen Absichten. „Da muss einfach jemand gesessen haben und aus einem diffusen Bauchgefühl heraus gesagt haben: Die Person ist links“, vermutet Müller.

Die Folge waren schlaflose Nächte, Zukunftsängste und Geldsorgen. „Werde ich vom Verfassungsschutz beobachtet?“, „Steht meine berufliche Zukunft vor dem Aus?“, spukte es Müller durch den Kopf. Auch das größere Signal, das von derartigen Befragungen ausgehe, stimmt die Person besorgt: „Wenn schon mein Mini-Engagement in einer eher bürgerlichen Organisation ausreicht, um als Verfassungsfeind betrachtet zu werden, leben wir in einer sehr düsteren politischen Zeit.“

„Auch Kapitalismus- und Staatskritik sind von der Meinungsfreiheit gedeckt und dürfen allein kein Grund sein, jemanden abzulehnen oder zu entlassen“, betont der Jurist David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Erlaubt sind laut ihm auch radikale Forderungen, wie sie einige Linke, etwa aus K-Gruppen oder der Palästina-Bewegung äußern.

Dazu gehören etwa der Geisteswissenschaftler Kerem Schamberger oder der Informatiker Ahmad Othman, der früher bei dem 2024 verbotenen Verein Palästina Solidarität Duisburg (PSDU) aktiv war und gegen den ein Verfahren vor dem Amtsgericht Düsseldorf eröffnet worden war. „Wer von Bewerberinnen und Bewerbern verlangt, dass sie die Haltung der Bundesregierung etwa zu Israel und Palästina teilen, macht aus der Pflicht zur Verfassungstreue eine Pflicht zur politischen Gefolgschaft“, sagt Werdermann dazu.

Wie die Fälle von Müller, Merten, Schamberger und Othman zeigen, treffen Berufsverbote die unterschiedlichsten Linken. Sie sind ein weiterer Anlass, für den Linke ihre Feindschaft in der Nahostfrage ausklammern, um die staatliche Repression in einem breiten Bündnis abwehren könnten. Gelingt das nicht, muss Friedrich Merz’ Regierung mehr Arbeitslosengeld zahlen. Die Linken hätten dann zwar kein Geld für die Miete, aber mehr Zeit für ihren Aktivismus.