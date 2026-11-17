taz: Herr Kühnert, laut einem neuen Datenleak hält sich die Deutsche Bank schon wieder nicht an Gesetze – das ist also gar nicht so neu. Gibt es etwas, dass Sie an den Recherchen überrascht hat?

Kevin Kühnert: Der Umfang der Daten, die abgeflossen sind. Dass ein so großes Unternehmen mehrere Millionen Dokumente und Mails so schlecht beieinander halten kann, sollte gerade den Kunden zu denken geben.

taz: Die Deutsche Bank ist bekannt für Skandale. Nun geht sie mit ihrem moralischen Strukturwandel hausieren. Können Sie den im Leak erkennen?

Im Interview: Kevin Kühnert Jahrgang 1989, war Juso-Vorsitzender und von 2021 bis 2024 Generalsekretär der SPD. Nach einer Auszeit arbeitet er seit Dezember 2025 als Bereichsleiter für Steuern, Verteilung und Lobbyismus bei der Bürgerbewegung Finanzwende.

Kühnert: In den Daten gibt es Belege für beides. Einerseits sehe ich Hinweise darauf, dass in der Führungsriege oft persönliche Beziehungen und Interessen über den Regeln des Hauses priorisiert werden. Teilweise wehrt sich die Arbeitsebene aber auch dagegen und versucht, die eigenen Leute auf die geltenden Regeln zu verpflichten.

taz: Betrifft dieses Phänomen nur die Deutsche Bank – oder die gesamte Branche?

Kühnert: Hier können wir nur spekulieren, aber der Verdacht liegt nahe. Wo es um so viel Geld geht wie bei der Deutschen Bank, sagt einem die Erfahrung, dass starke Machtinteressen damit verbunden sind. Und deswegen trägt Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, der an vielen Stellen in den Leaks auftaucht, eine hohe Verantwortung für die Einhaltung von Regeln und Gesetzen. Er hat nun viele Fragen zu seiner Rolle im Unternehmen zu beantworten. Denn mit Sewings Gesicht war die neu proklamierte Seriosität der Bank zuletzt verbunden.

taz: Welche Frage haben Sie an Herrn Sewing?

Kühnert: Ich würde gerne wissen, inwiefern er persönlich sich den Spielregeln seines Unternehmens verpflichtet fühlt. Laut den Veröffentlichungen hat sich Herr Sewing nachdrücklich intern dafür ausgesprochen, einen Kredit an Springer-Chef Mathias Döpfner zu vergeben, von dem die eigene Fachebene abriet. Er war also bereit, ein unternehmerisches Risiko in Millionenhöhe einzugehen aufgrund einer persönlichen Loyalität zu demjenigen, der den Kredit angefragt hat. Das sollte Kunden und Anleger der Deutschen Bank durchaus ein bisschen nervös machen.

taz: Konkret geht es darum, dass die Deutsche Bank Döpfner dabei helfen wollte, mehrere 100 Millionen Euro Schenkungssteuern nicht zu zahlen. Was ist passiert?

Kühnert: Elfriede Springer wollte einen erheblichen Teil ihrer Unternehmensanteile an CEO Döpfner verschenken – er wollte möglichst keine Schenkungsteuer zahlen. Die Deutsche Bank sollte ihm dabei helfen, indem sie dafür sorgte, dass Döpfner zum Zeitpunkt der Schenkung über keine Liquidität verfügte. Die Dokumente zeigen, welcher enorme Aufwand dafür betrieben wurde.

taz: Wie?

Kühnert: Der Weg sollte sein, dass Herr Döpfner privat ein weiteres Aktienpaket kauft. Dafür wollte er einen erheblichen Kredit der Deutschen Bank haben und wäre somit verschuldet gewesen, oder wie das Gesetz es sieht: bedürftig. Herr Sewing war bereit, diesen Kredit zu gewähren. Seine Mitarbeiter waren es aber nicht. Das Witzige an der Geschichte: Am Ende hat den Zuschlag wohl eine Schweizer Bank bekommen.

taz: Ist das Ganze illegal?

Kühnert: Nach allem, was wir wissen, nein. Es ist die Nutzung des Steuerrechts in Deutschland. Es nutzt aus, was der Gesetzgeber vor zehn Jahren unwillentlich schuf. Eigentlich ging es darum, dass die reichsten Erben nicht einfach pauschal Steuern reduzieren können. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor quasi den Auftrag gegeben, das genauer zu regeln. Das Gesetz dazu bewirkte aber das Gegenteil.

taz: Was muss jetzt passieren?

Kühnert: Das Bundesverfassungsgericht hat das Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer gerade vorliegen. Das Leak ist ein mustergültiger Beleg für die Kritik an dem Gesetz, das nicht Betriebe und Arbeitsplätze, sondern die Privatvermögen der Allerreichsten schützt. Auch unabhängig von Karlsruhe nagt es an der Glaubwürdigkeit von Politik in Deutschland, wenn es ein Sondersteuerregime für Wohlhabende gibt.