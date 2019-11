Die Klimakrise ist von Männern gemacht, auch deshalb sind die Gesichter der neuen Klimabewegung weiblich. Zwei von ihnen, Luisa Neubauer von Fridays For Future und Nike Mahlhaus von Ende Gelände, haben sich in der taz getroffen. Außerdem: Im Fußball kann es angeblich jede*r schaffen, egal ob Migranten- oder Arbeiterkind. Stimmt das? Diese und weitere Texte gibt es in der taz am wochenende vom 23./24. November. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.