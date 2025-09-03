piwik no script img

taz zahl ich

80 Jahr Weltkriegsende in AsienXi Jinping lässt die Panzer rollen

Chinas Staatschef demonstriert bei einer großen Militärparade den Schulterschluss mit Putin und Kim und unterstreicht seine geopolitischen Ambitionen.

Die Rede von Chinas Machthaber Xi Jinping wird bei der Militärparade auf dem Tiananmen-Platz auf einer großen Leindwand übertragen
Die Rede von Chinas Machthaber Xi Jinping wird bei der Militärparade auf dem Tiananmen-Platz auf einer großen Leindwand übertragen Foto: Andy Wong/ap/dpa
Fabian Kretschmer
Von Fabian Kretschmer

Seoul taz | Dieses Bild dürfte in die Geschichtsbücher eingehen: Chinas Staatschef Xi Jinping, gekleidet in anthraziter Mao-Jacke, betritt die Balustrade am Tor des Himmlischen Friedens. Rechts an seiner Seite: der russische Präsident Wladimir Putin. Zu seiner Linken: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Diese Achse der Autokraten bildet den Kern der neuen sinozentrischen Weltordnung.

Am Mittwoch hat Xi seine Vision mit einer pompösen Militärparade untermauert. Über zwei dutzend Regierungs- und Staatsoberhäupter haben sich im Zentrum Pekings versammelt, um an Chinas Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen.

Über 10.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee marschierten auf, in synchronem Gleichschritt und mit entschlossener Miene. Tarnkappenbomber flogen über die 50.000 jubelnden Zuschauer hinweg, etliche Panzer rollten die Changan-Prachtstraße entlang, gefolgt von Hyperschallraketen, Laser-Abwehrsystemen und einem beeindruckenden Arsenal an Atomwaffen.

Was in den Augen eines westlichen Publikums unangenehme Assoziationen auslöst, wurde von den allermeisten Chinesen mit Stolz gefeiert: Die einst bitterarme Volksrepublik, gebeutelt von ausländischen Mächten, wird mittlerweile weltweit respektiert – oder eben gefürchtet.

Xi: „Wahl zwischen Frieden und Krieg“

„Heute muss die Menschheit erneut zwischen Frieden und Krieg wählen. Das chinesische Volk steht fest auf der richtigen Seite der Geschichte“, sagte Xi während seiner Eröffnungsrede. Darin mahnt er seine Landsleute auch daran, am Kurs der Kommunistischen Partei festzuhalten – und weiterhin dem Marxismus-Leninismus und der Gedankenlehre Mao Tse-tungs zu folgen.

Geschichtsschreibung ist für die KP stets auch eine politische Waffe. Und so geht es bei der Militärparade nicht nur darum, den im Westen nahezu in Vergessenheit geratenen Kampf der Chinesen gegen das faschistische Japan während des Zweiten Weltkriegs in Erinnerung zu rufen. „Chinas Kampf gegen den Faschismus begann am frühesten, dauerte am längsten und endete mit den meisten Opfern“, heißt es stolz im Staatssender CGTN.

Die Botschaft Pekings geht jedoch weit darüber hinaus: Die heroischen Opfer werden betont, um damit die politischen Ziele der Gegenwart zu erreichen. Oder in den Worten Xis: „Das chinesische Volk hat mit enormen nationalen Opfern einen wichtigen Beitrag zur Rettung der menschlichen Zivilisation und zur Wahrung des Weltfriedens geleistet. Die große Wiederbelebung der chinesischen Nation ist unaufhaltsam!“

Und diese Wiederbelebung ist in den Augen Xis nur dann vollständig, wenn man die demokratisch regierte Insel Taiwan zurück ans Mutterland geholt hat.

„Die Frage bezüglich Taiwan ist nicht, ob wir wieder vereint werden oder nicht. Es ist lediglich eine Frage des Zeitpunkts“, meint Zhou Bo, pensionierter Oberst der Volksbefreiungsarmee, im chinesischen Fernsehen. Mit zunehmender Stärke Chinas würden sich zwei Möglichkeiten ergeben: Entweder man wende Gewalt an oder nicht. Dies hänge davon ab, wie sich die Regierung in Taipeh verhalte, sagte Zhou.

Militär als Kern von Chinas Machtansprüchen

Um dies zu erreichen, dafür braucht Xi nicht nur internationale Unterstützer wie Putin, der im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über ein Vetorecht verfügt. Kern der chinesischen Machtansprüche bildet das Militär: Die Volksbefreiungsarmee soll insbesondere die USA derart einschüchtern, dass sie im Falle einer Invasion von Taiwan im Vorhinein die Konfrontation meiden.

Insofern zielt die Militärparade am Mittwoch auch auf psychologische Abschreckung. Und dafür greift Peking tief in die Tasche: Die Taipei Times beruft sich auf taiwanische Regierungskreise, die davon ausgehen, die Veranstaltung könnte insgesamt 5 Milliarden Dollar gekostet haben.

Und doch kann die Propaganda-Show nicht übertünchen, dass die chinesische Armee seit einem kurzen Zwischenspiel im Chinesisch-Vietnamesischen Krieg 1979 über keine praktischen Kampferfahrungen mehr verfügt. Zudem gab es während der letzten drei Jahre auffällig viele „Säuberungswellen“: Gegen zwei Ex-Verteidigungsminister laufen derzeit Ermittlungen, rund zwei Dutzend weitere Offiziere wurden seither geschasst. Das zeigt, dass Xi seinen Generälen nicht trauen kann.

Dennoch sieht der 72-jährige Staats- und Parteichef seine Volksrepublik auf dem aufsteigenden Ast – und den Westen im Niedergang. Dank Donald Trump im Weißen Haus, der mit seinen Strafzöllen auch langjährige Alliierte in die Arme Chinas getrieben hat, fällt Pekings Botschaft auf durchaus fruchtbaren Boden.

„Die Welt durchlebt gerade eine absolut chaotische Phase, in der es Länder gibt, die der Welt ihre Bedingungen diktieren wollen und vielen anderen Ländern mit Waffengewalt drohen“, sagt Chinas Chef-Propagandist Victor Gao – und teilt gegen die USA aus, ohne sie beim Namen zu nennen. Die Volksrepublik hingegen stellt er als verantwortungsvolle, alternative Weltmacht dar: „Wir wollen die bestehende Ordnung nicht zerstören. Wir wollen sie verbessern und neu aufbauen.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #China #Xi Jinping #Wladimir Putin #Kim Jong Un #Taiwan #Donald Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Männer (Wladimir Putin und Xi Jinping) begrüßen sich

Machtdemonstration Chinas

Xi stabil an Putins Seite

Kommentar von Fabian Kretschmer
Den russlandfreundlichen Kurs Chinas hätte Europa erkennen können. Sofern die EU die Reden des chinesischen Staatschefs Xi Jinping genau verfolgt hätte.
Zwei Männer (Wladimir Putin und Xi Jinping) stehen nebeneinander, einer von ihnen (Xi Jinping) macht eine einladenen Geste

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China

Xi Jinping und Wladimir Putin versprechen beim SCO-Gipfel eine neue Weltordnung und demonstrieren Einigkeit gegenüber dem politischen Westen.
Von Fabian Kretschmer
Xi Jinping sitzt vor einem gemalten Bild das die chinesische Mauer zeigt. Neben ihm hängt schlaff eine chinesische Fahne

Gegenentwurf zur Nato trifft sich

Er hat einen Plan

Bei einem Gipfel in Tianjin will Staatschef Xi Jinping China als Gegengewicht zum Westen inszenieren. Das könnte klappen – dank Donald Trump.
Von Fabian Kretschmer

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

2

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

3

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

4

Klimaaktivistin über langen Atem

„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“

5

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein

6

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China