dpa | Mit einem Besuch auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa will Papst Leo XIV. heute an das Schicksal von Migranten erinnern. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken bleibt zwar nur knapp dreieinhalb Stunden auf der kleinen Insel. Seine Visite wird jedoch auf Lampedusa als Zeichen der Solidarität mit Menschen gesehen, die auf der Flucht über das Mittelmeer ihr Leben riskieren – oder bereits verloren haben.

Lampedusa gilt seit vielen Jahren als einer der Brennpunkte der Migrationsbewegung aus Afrika nach Europa. Jedes Jahr wagen Zehntausende Menschen die gefährliche Fahrt auf meist kleinen, überfüllten und oftmals auch nicht für die raue See geeigneten Booten über das zentrale Mittelmeer.

Zehntausende Tote und Vermisste im Mittelmeer

Die Route über diesen Teil des Mittelmeers gilt nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) noch immer als die tödlichste Migrationsroute auf dem Weg nach Europa. Seit 2014 registrierte die Organisation dort mehr als 26.000 Tote und Vermisste.

Auch wenn die Zahl der Ankünfte auf Lampedusa in den vergangenen beiden Jahren zurückgegangen ist, bleibt die Insel ein Symbol der europäischen Migrationskrise. Sie liegt nur rund 130 Kilometer von der nordafrikanischen Küste entfernt und ist damit oft die erste Anlaufstelle für Boote von dort. Bilder von ramponierten Booten im Hafen und dem überfüllten Aufnahmezentrum prägten in den vergangenen Jahren immer wieder internationale Schlagzeilen.

Leo will Zeichen setzen

Vor diesem Hintergrund will der Papst seinen Besuch bewusst als Zeichen des Gedenkens und der Solidarität gestalten. Trotz der vielen Todesopfer auf der Fluchtroute sei Lampedusa für diejenigen, die die Überfahrt überlebten, ein Ort der Rettung, sagte der Erzbischof von Agrigent, Alessandro Damiano. „Lampedusa steht seit jeher für Aufnahme und Gastfreundschaft.“

taz schneller googeln Sie nutzen Google? Sie wollen beim Googeln taz-Texte besser finden? Dann können Sie mit einem Google-Konto die neue Funktion „bevorzugte Quellen“ nutzen. Um die taz als „bevorzugte Quelle“ einzustellen, müssen Sie nur diesen Link anklicken und einen Haken setzen. Fertig. Sie wollen Google meiden? Kein Problem, es gibt zahlreiche Alternativen. Stellvertretend erwähnt seien Ecosia, DuckDuckGo oder Startpage. Mehr Details zur Funktion „bevorzugte Quelle“ bei Google finden Sie hier.

Zum Auftakt besucht Leo den Friedhof der Insel, wo er an die Menschen erinnern will, die auf der Überfahrt ums Leben gekommen sind. Anschließend fährt er zum Denkmal Porta d'Europa, das seit Jahren als Mahnmal für Migration und Menschenrechte gilt. Später feiert Leo unter freiem Himmel eine Messe.

Besonders symbolträchtig ist der Besuch am Molo Favaloro. Das ist der Landungssteg, an dem entweder die Migrantenboote aus eigener Kraft ankommen oder wo etwa nach Schiffbrüchen auf hoher See aufgelesenen Migranten von Hilfsschiffen oder den Behörden an Land gebracht werden. Künftig soll der Kai nach Leos Vorgänger Papst Franziskus benannt werden.

Franziskus hatte Lampedusa im Sommer 2013 als erstes Reiseziel seines Pontifikats besucht und die Insel damit früh zu einem Symbol seines Einsatzes für Migranten gemacht. Immer wieder forderte er, deren Würde in den Mittelpunkt politischen Handelns zu stellen. Leo will nun am Molo Favaloro eine Gedenktafel mit der Aufschrift „Molo Papa Francesco – ein Ort der Ankunft, der Hoffnung und der Menschlichkeit“ segnen und danach Migranten treffen.

US-Papst feiert 250. Geburtstag der USA auf Flüchtlingsinsel

Der Besuch des ersten US-Papstes fällt auf den 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten. Während dort am Samstag der „Fourth of July“ groß gefeiert wird, steht für Leo – als Robert Francis Prevost in Chicago aufgewachsen – auf Lampedusa das Schicksal von Migranten im Mittelpunkt.

Trump warnte seine Landsleute derweil vor kommunistischem Gedankengut und beschwörte ein Amerika der Gläubigen. „Man kann Kommunist sein oder Patriot“, sagte der Republikaner vor Anhängern im US-Bundesstaat South Dakota. Trump verwendet den Begriff Kommunismus seit einiger Zeit häufiger, um auch linke innenpolitische Gegner und deren Positionen zu attackieren.

Zugleich zeichnete Trump in seiner Rede vor der Kulisse des berühmten Mount Rushmore am Vorabend des Unabhängigkeitstags das Bild von den USA als Nation, die sich auf Gott berufe. Trump sagte: „Unsere Rechte“ seien von Gott verliehen worden, „der uns erschaffen hat.“

Die zeitliche Überschneidung wird von Beobachtern auch als mögliches Signal verstanden. Zwischen dem Papst und US-Präsident Donald Trump gab es in der Vergangenheit wiederholt Differenzen, insbesondere in der Migrationspolitik. Leo hatte sich bereits kritisch zur restriktiven US-Einwanderungspolitik geäußert und mehrfach die Würde und den Schutz von Migranten betont.

In einer Videobotschaft im Rahmen einer Preisverleihung in Philadelphia am Freitag an ihn sagte Leo, dass die USA zum Symbol für Freiheit wurden, weil das Land immer wieder Einwanderern und deren Kindern ermöglichte, seine Zukunft mitzugestalten.