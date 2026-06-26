E s war wieder eine dieser Donald-Trump-Ideen zur städtebaulichen Gestaltung der US-Hauptstadt Washington, D. C. Das Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial sollte für die bevorstehenden Festlichkeiten zum 250. Geburtstag der USA rund um den 4. Juli auf Hochglanz gebracht werden. Dazu ließ Trump nicht zuletzt den gesamten Innenbereich des Beckens blau anstreichen. Ein paar Wochen später schillerte der Pool jedoch nicht blau wie auf der US-Flagge, sondern grün von Algen, und die blaue Farbe blätterte ab.

Trump hat dazu eine klare Theorie: Linke Aktivisten hätten das Becken mutwillig beschädigt. „Sie gingen wahrscheinlich mit einem Teppichmesser, einer sehr scharfen Rasierklinge oder einem Messer vor; sie schnitten [die Beschichtung auf] und begannen dann, sie aufzureißen. Und wissen Sie, warum? Weil sie krank sind“, sagte Trump am Rande eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Oval Office am Mittwoch. Außerdem hätten diese Aktivisten Dünger in den Pool geschüttet.

Zwar sollen mindestens sechs Menschen unter Vandalismusverdacht festgenommen worden sein, und Trump fordert lange Haftstrafen. Ob sie aber irgendetwas mit dem Zustand des Pools zu tun haben, ist vollkommen unklar.

Der 1922 erbaute Reflecting Pool ist praktisch seit seiner Inbetriebnahme ein Problemking. Der Pool ist undicht, und aufgrund des schwülen und heißen Sommerklimas in Washington kommt es im seichten Becken immer wieder zu Algenwuchs.

Washingtons Bewohner waren zunächst für die Renovierung

Zuletzt wurde der Pool während der Amtszeit von Ex-Präsident Barack Obama für knapp 34 Millionen Dollar überholt. Zwar konnten Probleme mit dem Fundament des Beckens behoben werden, doch der Pool verliert weiterhin Wasser, und auch die Algenbildung konnte nicht beseitigt werden.

Jetzt also versucht es Trump. Doch die Kritik am neuest Projekt ließ nicht lange auf sich warten. Da wäre zuerst die Tatsache, dass der Auftrag für die Sanierungsarbeiten, begründet mit Zeitdruck, ohne Ausschreibung vergeben wurde – an eine Firma, deren Besitzer ein Nachbar von Trumps Anwesen Mar-a-Lago und ein fleißiger Wahlkampfspender ist. Der Vertrag für die Renovierung des Pools wurde zunächst mit 6,9 Millionen Dollar dotiert.

Trump, der behauptete, dass die Arbeiten nur 1,5 Millionen Dollar kosten würden und in ein paar Wochen erledigt seien, würde bald eines Besseren belehrt werden.

Das Wasser im Pool wurde abgelassen. Der Betonboden wurde gesäubert und dann mit einer speziellen blauen Beschichtung überzogen. Die Bewohner Washingtons waren zunächst für die Renovierung, immerhin sind Pool und Lincoln Memorial immer wieder Schauplatz historischer Ereignisse gewesen. Und für die Menschen in der Hauptstadt sind sie auch ein wichtiger Treffpunkt.

Die Kosten steigen beständig

Aus den anfangs veranschlagten 6,9 Millionen Dollar wurden schnell 14,7 Millionen, da sich die Arbeiten als schwieriger herausstellen als zunächst gedacht. Als die Beschichtungsarbeiten vor Kurzem abgeschlossen wurden, strahlte der Pool für ein paar Tage. Doch die Freude weilte nicht lange. Die Algen kamen zurück, und die farbige Beschichtung begann zu bröckeln.

Eine weitere Firma erhielt daraufhin den Auftrag, den Pool erneut zu reinigen, der Preis dafür soll 1,7 Millionen Dollar betragen. Die Algen sollen aufgesaugt und durch die Zugabe von Wasserstoffperoxid abgetötet werden. Seit dieser Woche ist der Pool wieder blau, doch die abbröckelnde Beschichtung bedarf einer Reparatur.

Experten bezweifeln Trumps Behauptung, dass die Beschichtung mutwillig zerstört worden sei. Trump sagte, seine Regierung würde Beweise liefern. Ob der Reflecting Pool aber für die großen 250-Jahr-Feierlichkeiten am 4. Juli fertig sein wird und ob die inzwischen veranschlagten mehr als 16 Millionen Dollar reichen werden, ist ungewiss.