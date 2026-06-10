25 Jahre „und das ist auch gut so!“Offenheit lohnt sich

S PD-Landesparteitage, zumal in Berlin, sind in der historischen Betrachtung normalerweise nie der Rede wert, aber der vom 10. Juni 2001 wird im Gedächtnis bleiben. „Ich bin schwul – und das ist auch gut so“, sagte dort Klaus Wowereit, damals Fraktionschef der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus und designierter Kandidat für das Bürgermeisteramt der Hauptstadt. Dieser Satz veränderte die atmosphärische Lage der Republik im Hinblick auf Homosexualität ums beinah Ganze.

Wowereit griff auf der politischen Versammlung ein, besser: sein Thema auf, das bis dahin zum klassischen Repertoire homophober Kommunikation gehörte: Sprich nicht drüber! Du kannst schwul (oder lesbisch) sein, aber schweig darüber, denn die Öffentlichkeit wird dir ihre Liebe entziehen, jeden Respekt verweigern – du wirst fallen!

 Dieser Satz veränderte die atmosphärische Lage der Republik im Hinblick auf Homosexualität ums beinah Ganze

Die Homosexualität Wowereits war in seinem Umfeld kein Geheimnis, aber er wollte, so gab er hernach zu Protokoll, mit seinem öffentlichen Selbst-Outing jeder Denunziation, etwa durch Medien, den Boden entziehen. Keine Skandalisierung, wie in den Jahrzehnten zuvor, sollte möglich sein. Schon so manche Karriere, ob von Männern oder Frauen, war bereits zerstört worden mit dem Hinweis, er oder sie sei nicht wählbar, weil … homosexuell.

Und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Politik, in der Wissenschaft, in Institutionen, in Großverbänden. Das war mit diesem Satz passé, zumal – oder vielleicht gerade deswegen – dieser Sozialdemokrat auch noch das frivol anmutende „… und das ist auch gut so“ anschloss. Aus ultrakonservativer Perspektive gesagt: Da isser schon so – und dann ist er auch noch frech!

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Wichtigster Satz seiner politischen Karriere

Der damals 47-Jährige war der erste Politiker einer (zu dieser Zeit noch) großen Partei, die dieses Experiment wagte: Das eigentlich Gewöhnliche nicht zum Erpressungsgrund werden zu lassen. Volker Beck von den Grünen zählte nicht so recht, weil er eben kein Akteur einer damals wirklich überall wurzelnden Partei war. Und Guido Westerwelle von der FDP, Ole von Beust von der Union? Sie kamen nach diesem Berliner Politiker, in gewisser Weise Post-Wowereit.

Es war nicht so, dass es keine schwulen Männer oder lesbischen Frauen in öffentlichen Ämtern gab – aber sie hatten immer aufzupassen, dass ihre Art des Liebens nicht ruchbar wird. Stetig erpressbar in eigener Sache, behindert im Prinzip, weil es die heteronormative Gewöhnlichkeit verlangte.

Wowereit, der diesen Satz als den wichtigsten seiner politischen Karriere bezeichnete, wurde mit dem Selbst-Outing von der konservativ-bürgerlichen Presse als politisches Leichtgewicht gehandelt, als ob ein offen schwuler Politiker der Hauptstadt nicht zumutbar sei. Die queere – hier als Sammelbegriff aller nicht-traditionell heteromäßig lebenden Menschen – Community lernte mit ihm: Offenheit lohnt sich, Versteck zu spielen ist nicht mehr überall nötig.

Mehr noch: Der berühmte Satz, von dem die CDU in Berlin und mit ihr etwa auch der Tagesspiegel hoffte, er bereite der SPD eine Niederlage, zerschellte an der politischen Wirklichkeit. Wowereit nämlich war gerade bei den älteren und alten Berlinern unglaublich populär. Die LGBT*-Community begriff: Man kann mit Schwulem oder Lesbischem auch gewinnen.

Homosexuelle werden nach wie vor gemobbt

Das war, historisch gesehen, ungewohnt. Heute ist das anders: Zwei Fraktionschefs der Bundesregierung sind schwul – und niemanden interessiert es. Ein Vorsitzender einer großen Gewerkschaft ist ebenfalls homosexuell, wie auch etliche Bür­ger­meis­te­r:in­nen bundesdeutscher Städte. Sie stehen (auch) als offen homosexuell zur Wahl und finden mehrheitlich Zuspruch. Ministerinnen aus Bundes- und Landesregierungen waren und sind lesbisch und niemanden kümmerts. Sogar die Chefin der rechtspopulistischen AfD, Alice Weidel, ist offen lesbisch und in ihrer Partei deshalb nicht weniger populär.

Sie alle achten allerdings strikt darauf, sich nicht auf Zuschreibungen heterosexueller KollegInnen einzulassen à la: Du bist lesbisch oder schwul und machst jetzt entsprechende Fachpolitik für LGBTI*-Belange. Auch wenn sie die Zuschreibung als schwul oder lesbisch nicht dementieren – warum auch? –, auf dieses schmale Politikfeld eingehegt zu werden, dafür waren und sind ihre Ambitionen zu groß.

In den gesellschaftlichen Sphären der genannten Männer und Frauen spielt ihre Art der Begehrensfähigkeit mithin eine viel weniger dramabegründende Rolle als in den Generationen vor ihnen. Blickt man jedoch genauer auf diesen Prozess der Lockerung des Sittengefüges, bleibt es kompliziert: Untersuchungen zu Befindlichkeiten Homosexueller am Arbeitsplatz zeigen, dass antischwule oder -lesbische Diskriminierung nach wie vor zum Mobbingrepertoire heterosexueller Menschen (viel mehr von Männern als von Frauen) gehört.

Immerhin: Aus der Bundeswehr wird man bei Bekanntwerden von Homosexualität nicht nur nicht mehr hinausgeworfen oder abgestraft, es gibt sogar – wenn auch nicht immer wirksame – Antidiskriminierungsbestimmungen.

Gerüchte, Andeutungen und Gossip im Männerfußball

Ein relevanter Bereich gesellschaftlicher Aufmerksamkeit entzieht sich dem Liberalisierungstrend hierzulande allerdings nach wie vor hartnäckig: der Männerfußball. Seit 40 Jahren gibt es hierzu Gerüchte, Andeutungen, Gossip. Und seit 20 Jahren einschlägige Agitationen von NGOs, es möge sich doch endlich mal ein schwuler Profifußballer outen – erfolglos.

Jüngst hat sich sogar der DFB-Nationaltrainer Julian Nagelsmann dahingehend vernehmen lassen, er kenne zwar viele Homosexuelle, könne sich aber auch nicht erklären, warum sich niemand im Profifußball als schwul outet. Beziehungsweise erst nach Karriereende wie der einstige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. Niemand weiß genau, warum das so ist. Möglicherweise, weil die betreffenden Spieler fürchten, von ihren Mannschaftskameraden im Falle eines Outings allein gelassen zu werden? Weil ihnen beim Torjubel niemand mehr mit Schmackes in die Arme fällt? Oder weil sie sehr hässliche Schmähungen durch das Publikum fürchten?

Alles nur Spekulation, aber eventuell liegt es auch an der Mentalität der berufsbegleitenden Personen, die auch Klaus Wowereit vor 25 Jahren davor warnten, sich zu outen. Beim Fußball namentlich Spielerberater, Trainer und die Funktionäre überhaupt. Die glauben, dass ihr Spieler, der sich als schwul zu erkennen geben möchte, an Marktwert verlöre, an sportlicher Kraft, an Durchsetzungsfähigkeit. Dem Publikum auf den Tribünen die Schuld zu geben, ist hingegen klassistisch gesinnt: Schwules ist längst kein Schocker mehr, auch für sie nicht.

Wowereit jedenfalls hat den, wie der deutsche Soziologe Steffen Mau sagen würde, „Triggerpunkt“ Homosexualität entdramatisiert – über eine Performance des dramatisch Anmutenden. Das war mutig und auch ein wenig riskant. Im Fußball würde sich dies auch lohnen. Wer traut sich, wer will ein Held sein?