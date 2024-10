+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Israel kündigt Vergeltung an

Nach dem Raketenbeschuss durch den Iran kündigt Israel eine erheblichen Vergeltungsmaßnahme in den kommenden Tagen an. Macron verurteil den Angriff.

Israel kündigt Vergeltung gegen Iran an

Israel wird einem Medienbericht zufolge auf den iranischen Raketenangriff mit einer „erheblichen Vergeltungsmaßnahme“ innerhalb der kommenden Tage reagieren. Ziel könnten Ölanlagen im Iran und andere strategische Standorte sein, meldete das US-Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf israelische Behördenvertreter. (rtr)

Nach dem iranischen Angriff auf Israel gibt das israelische Militär vorerst Entwarnung. In ganz Israel hatten am Dienstagabend die Alarmsirenen geheult. In Jerusalem und im Jordantal waren Explosionen zu hören, nachdem sich die Israelis in Bombenschutzräume begeben hatten. Opfer gab es ersten Angaben zufolge aber keine.

Der Iran hatte nach Angaben von Staatsmedien 200 Raketen abgefeuert. Darunter seien erstmals auch mehrere Hyperschallraketen gewesen, meldete das iranische Staatsfernsehen am Mittwoch.

Die taz konnte mit Zivilisten aus Tel Aviv sprechen. Hier der Bericht unseres Israel-Korrespondenten Felix Wellsich.

Hisbollah meldet Abwehr israelischer Soldaten

Die Hisbollah hat sich nach eigenen Angaben am frühen Mittwochmorgen israelischen Soldaten entgegengestellt, die in den libanesischen Ort Adaisseh eindringen wollten. Die Israelis seien zum Rückzug gezwungen worden. Weitere Details liegen zunächst nicht vor. (rtr)

US-Verteidigungsminister: „Ungeheuerlicher Akt der Aggression“

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat sich nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel mit seinem israelischen Amtskollegen Joav Galant ausgetauscht. Er sprach in einem Beitrag auf der Plattform X von einem „ungeheuerlichen Akt der Aggression durch den Iran gegen Israel“. (dpa)

Macron verurteilt Irans Angriff auf Israel

Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilt den jüngsten iranischen Angriff auf Israel und verstärkt als Zeichen der Unterstützung die militärische Präsenz Frankreichs im Nahen Osten. Macron fordere die Hisbollah erneut auf, ihre terroristischen Aktionen gegen Israel und seine Bevölkerung einzustellen. Macron bekräftigte auch die Notwendigkeit, die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon unter strikter Einhaltung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates wiederherzustellen. Der Iran hatte zuvor erklärt, seine Raketenangriffe auf Israel unter dem Vorbehalt weiterer Provokationen eingestellt zu haben. Israel und die USA kündigten Vergeltungsmaßnahmen gegen Teheran an, was die Sorge vor einem größeren Konflikt in der Region verstärkte. (rtr)

Israels „begrenzte Bodenoffensive“ im Libanon birgt immense Gefahren. Nicht nur Iran steigt in den Krieg ein. Die Welt schaut ohnmächtig zu, kommentiert taz-Redakteur Dominic Johnson.

Israel meldet Angriffe auf Hisbollah in Beirut

Die israelische Armee meldet neue Angriffe auf Ziele der radikal-islamischen Hisbollah in Beirut. Die Streitkräfte führten derzeit Operationen gegen Stellungen der Organisation in der libanesischen Hauptstadt durch, teilt das Militär über den Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Einzelheiten über Art und Umfang der Angriffe werden zunächst nicht genannt. (rtr)