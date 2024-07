+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Hamas unterbricht wohl Gespräche

Die Gespräche über eine Feuerpause sind laut Insidern unterbrochen. In Chan Junis wurden 90 Menschen getötet. Der Angriff galt Hamas-Führer Mohammed Deif.

Insider aus Ägypten – Gespräche über Gaza-Krieg unterbrochen

Die Gespräche über eine Feuerpause im Gazastreifen sind nach Angaben aus Ägypten unterbrochen worden. Zwei Insider sagen der Nachrichtenagentur Reuters, die Gespräche würden ausgesetzt, bis Israel Ernsthaftigkeit zeige. Zuvor hat der ägyptische Sender Al Qahera News TV unter Berufung auf einen Insider berichtet, Ägypten werfe Israel vor, die Gespräche zu verschleppen. (rtr)

Palästinenserpräsident Abbas kritisiert Hamas

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas weist der Hamas eine Mitverantwortung für den Gaza-Krieg zu und demonstriert damit wachsende Differenzen aufseiten der Palästinenser. Die Hamas entziehe sich der nationalen Einheit und liefere Israel als Besatzungsmacht Vorwände, heißt es in einer von Abbas' Büro im Westjordanland veröffentlichten Erklärung. Damit sei die Hamas mitverantwortlich für die Fortsetzung des Kriegs. Abbas verurteilt zudem den israelischen Luftangriff auf Chan Junis, für den auch die USA als Unterstützer Israels verantwortlich seien. (rtr)

Verbleib von Hamas-Führer Mohammed Deif unklar

„Es besteht noch keine absolute Gewissheit“, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv. Die Armee hatte zuvor mitgeteilt, dass sie noch prüfe, ob Deif und Rafa Salama, der Kommandeur der Chan-Junis-Brigade, bei dem Luftschlag westlich von Chan Junis ums Leben gekommen seien. Beide seien „Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober“ auf israelischem Boden gewesen, hieß es. Die israelische Zeitung „Haaretz“ hatte zuvor gemeldet, die Armee gehe davon aus, dass sich der Chef der sogenannten Kassam-Brigaden unter den Opfern befinde.

Nach Angaben der Palästinenserorganisation sei Hamas-Militärchef Mohammed Deif nicht getötet worden. Ein ranghoher Hamas-Vertreter sagt dem Sender Al-Dschasira, Deif höre Netanjahus Stellungnahme dazu und spotte darüber. (dpa/rtr)

Kritik an Angriffsgebiet

„Der Angriff wurde in einem eingezäunten Gebiet durchgeführt, das von der Hamas kontrolliert wird und in dem sich nach unseren Informationen nur Hamas-Terroristen und keine Zivilisten aufhielten“, hieß es von der Armee. „Es war ein präziser Angriff.“ Es werde vermutet, dass die meisten Opfer ebenfalls Terroristen gewesen seien, so das Militär. Das getroffene Objekt habe sich auf offenem Gelände, umgeben von Bäumen, mehreren Gebäuden und Baracken befunden. Auf dem Areal gab es demnach keine Zelte.

Ein Vertreter des Militärs räumte in einem Online-Briefing für Journalisten ein, dass das getroffene Objekt in der von Israel so deklarierten humanitären Zone westlich von Chan Junis gelegen habe. „Es war aber eine abgezäunte, bewachte Hamas-Basis, besetzt mit Terroristen“, fügte er hinzu. Das Militär sei sich auch sehr sicher, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs keine israelischen Geiseln in dem Objekt befunden hätten.

Dagegen hieß es von palästinensischer Seite, Israels Armee habe Zelte von Vertriebenen getroffen. Viele der bei dem Angriff verletzten Palästinenser schwebten in Lebensgefahr, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig verifizieren. (dpa)

Zahl der Toten bei Angriff in Chan Junis auf 90 gestiegen

Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sind am Samstag nach Angaben der radikalislamischen Hamas 90 Menschen getötet worden. Das israelische Militär erklärte, der Angriff nahe der Stadt Chan Junis habe dem Militär-Chef der Hamas, Mohammed Deif, und einem weiteren hochrangigen Hamas-Führer, Rafa Salama, gegolten. Beide seien „Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober“. Seine Regierung habe „keine Gewissheit“, ob die beiden getötet worden seien, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Abend vor Journalisten.

Die Hamas erklärte, bei dem Angriff sei das Flüchtlingslager Al-Mawasi getroffen worden. Die israelische Armee erklärte hingegen, der Einsatz sei in einem „umzäunten Gebiet“ erfolgt, „das von der Hamas verwaltet wird und in dem sich nach unseren Informationen nur Hamas-Terroristen aufhielten und keine Zivilisten anwesend waren“. Demnach handelte es sich um ein „offenes Gebiet, das von Bäumen, mehreren Gebäuden und Hangars“ umgeben war und nicht „um einen Zeltkomplex“.

Als Anführer der Essedin-al-Kassam-Brigaden, dem militärischen Arm der Hamas, ist Mohammed Deif eines der von Israel am meisten gesuchten Mitgliedern der islamistischen Palästinenserorganisation. Bei Salama handelt es sich israelischen Angaben zufolge um den Kommandeur der Hamas-Brigade in Chan Junis. Die Hamas reagierte umgehend: Israel stelle „falsche Behauptungen“ auf, „um das Ausmaß des schrecklichen Massakers zu verschleiern“, hieß es in einer Erklärung.

Laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium im Gazastreifen wurden bei dem Angriff das Flüchtlingslager Al-Mawasi unweit von Chan Junis 90 Menschen getötet, die Hälfte seien Frauen und Kinder gewesen. Weitere 300 Menschen seien verletzt worden, hieß es am Abend. Zuvor war von 71 Toten und 289 Verletzten die Rede gewesen. Das Ministerium sprach von einem „abscheulichen Massaker“.

Einem Vertreter des Zivilschutzes im Gazastreifen zufolge befanden sich noch zahlreiche sterbliche Überreste auf den Straßen des Lagers, unter den Trümmern und um die Zelte der Vertriebenen. Wegen des intensiven Beschusses könnten diese nicht erreicht werden, sagte er. Eine Palästinenserin, die neben einer Leiche auf einer Straße saß, rief: „Was haben wir getan? Wir saßen einfach nur am Strand.“ (rtr/afp)

Katar verurteilt Angriff auf Geflüchtetenlager Al-Mawasi

Das Büro von Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte, dieser habe seit Beginn des Krieges die „ständige Anweisung gegeben, hochrangige Hamas-Führer zu eliminieren“. Katar verurteilte „den furchtbaren Angriff der israelischen Besatzungskräfte“ auf das Flüchtlingslager Al-Mawasi „auf das Schärfste“.

Das Gebiet Al-Mawasi liegt an der Küste zwischen Rafah und Chan Junis und war von Israel ursprünglich als „humanitäre Zone“ deklariert worden. Im Mai hatte Israel die Menschen aus der Stadt Rafah aufgerufen, dort Schutz vor einer Militäroffensive zu suchen. Schätzungen des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) zufolge befinden sich in dem gesamten Gebiet von Al-Mawasi, Chan Junis und Rafah rund 1,5 Millionen Menschen. Hilfsorganisationen warnten vor prekären Lebensbedingungen in dem Lager.

Der Krieg im Gazastreifen war vor mehr als neun Monaten durch einen Großangriff von Kämpfern der Hamas und weiterer militanter Palästinensergruppen auf Israel am 7. Oktober ausgelöst worden. Dabei wurden nach israelischen Angaben 1195 Menschen getötet und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. (afp)

Syrische Staatsmedien: Ein Soldat bei israelischen Angriffen bei Damaskus getötet

Bei israelischen Angriffen in Syrien sind den Staatsmedien zufolge ein Soldat getötet und drei weitere verletzt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete unter Berufung auf Armeekreise, Israel habe am Sonntagmorgen Angriffe auf Armeestellungen bei Damaskus und in der Umgebung der syrischen Hauptstadt geflogen.

Die israelische Armee, die ihre Angriffe in Syrien nur selten bestätigt, erklärte, sie habe eine Kommandozentrale, Infrastruktur und Ziele der Flugabwehr der syrischen Armee angegriffen.

Sana berichtete, das Ziel der auf den von Israel besetzten Golan-Höhen gestarteten Angriffe seien mehrere Armeestellungen im Süden des Landes sowie ein Wohnhaus im Stadtviertel Kafr Sousa in Damaskus gewesen. Der syrischen Luftabwehr sei es trotz der Vielzahl der Angriffe gelungen, „eine beträchtliche Anzahl“ der „feindlichen“ Raketen abzufangen. Sana veröffentlichte Fotos, die ein Feuer in einem offenbar durch eine Explosion verursachten Krater zeigen.

Von syrischen Journalisten in Online-Netzwerken veröffentlichte Aufnahmen zeigten einen Brand in Kafr Sousa. In dem wohlhabenden Viertel befinden sich nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte Verwaltungsgebäude, Hauptquartiere von Armee und Sicherheitskräften sowie ein iranisches Kulturzentrum. (afp)

Langjähriger Konflikt zwischen Syrien und Israel

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 hat Israel schon hunderte Luftangriffe auf das Nachbarland geflogen, meist waren Stellungen der Regierungstruppen von Machthaber Baschar al-Assad oder pro-iranischer Milizen das Ziel.

Der Lokalsender Sham FM berichtete, nach dem israelischen Angriff auf eine Stellung in der Nähe der Hauptstadt habe sich eine Explosion in einem Munitionsdepot ereignet. „Die Detonationen waren sehr laut und folgten direkt aufeinander. Es roch stark nach Schießpulver“, sagte ein Anwohner aus dem Westen von Damaskus der Nachrichtenagentur AFP.

Israels Armee erklärte, am Samstag seien bei Eilat im Süden Israels zwei Drohnen aus Syrien abgefangen worden. „Als Reaktion darauf griff die Armee in der Nacht eine Kommandozentrale und Infrastruktur des syrischen Militärs an“, erklärte die Armee. „Darüber hinaus wurden Terrorziele der Flugabwehreinheit der syrischen Armee getroffen“, fügt sie hinzu.

Die libanesische Hisbollah-Miliz teilte unterdessen mit, sie habe als Reaktion auf einen israelischen Angriff im Südlibanon Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Auf die Grenzstadt Kirjat Schmona seien dutzende Raketen abgeschossen worden, erklärte die Hisbollah. Nach Angaben der israelischen Armee wurden bei den Angriffen vier Soldaten verletzt.

Bei dem israelischen Angriff am Samstag waren nach Angaben aus libanesischen Sicherheitskreisen zwei Zivilisten im Südlibanon getötet worden. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur ANI berichtete, die beiden Menschen seien bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug verletzt worden. Die israelische Armee erklärte, der Angriff nahe der Ortschaft Kfar Tebnit habe einem Hisbollah-Kommandeur gegolten.

Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen nach dem beispiellosen Großangriff von Kämpfern der islamistischen Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen auf Israel am 7. Oktober liefern sich die Hisbollah und die israelische Armee im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon immer wieder intensive Gefechte. Die Lage schürt die Furcht vor einer Ausweitung des Kriegs im Gazastreifen auf den Libanon. (afp)