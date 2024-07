+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Angriff auf Hamas-Militärchef

Israels Armee hat am Samstag eine Stellung attackiert, in der sie Mohammed Deif vermutete. Ob dieser dabei getötet oder verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Angriff forderte mindestens 71 Tote

Israels Armee hat im Gazastreifens den Anführer des militärischen Arms der Hamas, Mohammed Deif, angegriffen und dabei Dutzende andere Menschen getötet. Ob auch Deif getötet oder verletzt wurde, teilte das Militär zunächst nicht mit.

Der Angriff habe außerdem dem Kommandeur der Hamas-Brigade in der Stadt Chan Junis, Rafa Salama, gegolten, hieß es. Beide seien „Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober“ auf israelischem Boden gewesen.

Die israelische Zeitung Haaretz hatte zuvor gemeldet, die Armee gehe davon aus, dass sich der Chef der sogenannten Kassam-Brigaden unter den Opfern befinde.

Die Hamas bestritt laut einer Erklärung einen israelischen Angriff auf ihre Führung nahe der Stadt Chan Junis im Süden des Küstengebiets.

Palästinensischen Angaben zufolge wurden bei dem israelischen Militäreinsatz mindestens 71 Menschen getötet. Mindestens 289 weitere Menschen seien zudem in der humanitären Zone Al-Mawasi verletzt worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit.

„Der Angriff wurde in einem eingezäunten Gebiet durchgeführt, das von der Hamas kontrolliert wird und in dem sich nach unseren Informationen nur Hamas-Terroristen und keine Zivilisten aufhielten“, hieß es von der Armee. „Es war ein präziser Angriff.“ Es werde vermutet, dass die meisten Opfer ebenfalls Terroristen gewesen seien, so das Militär.

Das getroffene Objekt sei in offenem Gelände, umgeben von Bäumen, mehreren Gebäuden und Baracken gewesen. Auf dem Areal gab es demnach keine Zelte. Ein Vertreter des Militärs räumte in einem Online-Briefing für Journalisten ein, dass das getroffene Objekt in der von Israel so deklarierten humanitären Zone westlich von Chan Junis gelegen habe. „Es war aber eine abgezäunte, bewachte Hamas-Basis, besetzt mit Terroristen“, fügte er hinzu. Das Militär sei sich auch sehr sicher, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs keine israelischen Geiseln in dem Objekt befunden hätten.

Dagegen hieß es von palästinensischer Seite, Israels Armee habe Zelte von Vertriebenen getroffen. Viele der bei dem Angriff verletzten Palästinenser schwebten in Lebensgefahr, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. (dpa)

Israel fliegt weiter Luftangriffe in Gaza

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge ihre Einsätze in der Stadt Gaza fortgesetzt. „In Zusammenarbeit mit der Luftwaffe haben die Soldaten gestern mehrere Terroristen eliminiert“, erklärte das Militär am Samstag.

Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete am Samstag zudem von Artilleriebeschuss im Südosten von Gaza sowie im Zentrum der Stadt. Das Viertel Tal al-Hawa wurde den Angaben zufolge mit Drohnen beschossen.

Aus den Reihen des Gesundheitssektors im Gazastreifen hieß es, dass mindestens zehn Palästinenser in der Nähe von Gaza-Stadt bei einem israelischen Angriff getötet worden sein. Der Angriff soll eine Gebetshalle in einem Lager für Vertriebene westlich von Gaza-Stadt getroffen haben.

Augenzeugen hatten am Freitag vom Rückzug israelischer Soldaten aus einigen Vierteln von Gaza berichtet. Laut dem Zivilschutz in dem von der Hamas kontrollierten Palästinensergebiet waren dort nach einer zweiwöchigen israelischen Offensive etwa 60 Leichen gefunden worden. Die israelische Armee gab an, „mehr als 150 Terroristen“ getötet zu haben. (afp/rtr)

Finanzierung des UN-Palästinenserhilfswerks vorerst gesichert

Die Finanzierung des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) ist vorerst bis September gesichert. „Wir haben unermüdlich mit unseren Partnern daran gearbeitet, das Vertrauen in das Hilfswerk wiederherzustellen“, sagte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini am Freitag nach einer Geberkonferenz am UN-Sitz in New York. Nach neuen finanziellen Zusagen könne UNRWA seine Nothilfeprojekte nun bis September fortsetzen.

Das UN-Palästinenserhilfswerk war zu Beginn des Jahres massiv in die Kritik geraten, nachdem Israel die Anschuldigung erhoben hatte, zwölf UNRWA-Mitarbeiter seien direkt an dem beispiellosen Angriff der radikalislamischen Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen. Als Reaktion auf die Vorwürfe hatten zahlreiche Geberstaaten ihre finanziellen Hilfen ausgesetzt.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte bei der Konferenz in New York an die Geldgeber appelliert, das Hilfswerk weiter zu finanzieren und so eine „entscheidende Lebensader“ für die Palästinenser zu retten. Es gebe zu UNRWA „keine Alternative“, sagte Guterres. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs seien im Gazastreifen 195 UNRWA-Mitarbeiter getötet worden. (afp)

Huthi-Rebellen beschießen Schiff „Charysalis“ im Roten Meer

Die Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben das Schiff „Charysalis“ im Roten Meer und in der Meeresstraße von Bab al-Mandab mit einer Reihe von ballistischen Raketen, Marineinfanterie-Raketen und Drohnen beschossen. Das sagt ein Militärsprecher der vom Iran unterstützten Rebellen. Die Miliz greift seit Monaten Schiffe in den Gewässern vor dem Land an. Damit wollen sie sich nach eigenen Angaben mit den Palästinensern im Gazastreifen solidarisieren. Das Rote Meer gilt vielen Reedern nach dem Beschuss von Schiffen durch die Huthi-Rebellen als zu gefährlich. Sie nehmen daher große Umwege um Afrika herum in Kauf, wodurch sich Lieferungen verzögern. (rtr)

Israelische Regierung will Wehrpflicht ausdehnen

Die israelische Regierung hat einem Medienbericht zufolge eine Verlängerung der Wehrpflicht für Männer von derzeit 32 auf 36 Monate beschlossen. Die neue Regelung soll für die nächsten acht Jahre gelten, wie das Nachrichtenportal Ynet am Freitag berichtet. Diese Entscheidung sei bei einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Donnerstagabend gefallen. Das gesamte Kabinett solle am Sonntag darüber abstimmen. Die Militärführung habe erklärt, die Armee benötige mehr Personal, für den Krieg gegen die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen und die Auseinandersetzungen mit der libanesischen Hisbollah-Miliz.

Daneben plant die Regierung, Tausende ultra-orthodoxe Religionsschüler einzuberufen, die bisher vom Militärdienst befreit waren. Das oberste Gericht hatte kürzlich die umstrittene Ausnahme für die strenggläubigen Juden gekippt. (rtr)

Israel führt Vergeltungsangriff in Syrien durch

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Donnerstag einen Militärposten im Süden Syriens angegriffen. Es handele sich um einen Vergeltungsangriff, teilt das Militär mit. Zuvor sei aus Syrien ein Geschoss auf die Golanhöhen abgefeuert worden. Israel hat diese strategisch wichtige zu Syrien gehörende Hügelkette 1967 im Sechstagekrieg besetzt und 1981 annektiert, was international nicht anerkannt ist. (rtr)

Israelischer Soldat stirbt nahe der Grenze zum Libanon

Nach Angaben des israelischen Militärs ist einer seiner Soldaten nahe der Grenze zum Libanon im Kampf getötet worden. Es handele sich um einen 33-jährigen Unteroffizier. Wie er gestorben ist, wird nicht näher angegeben. Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, er sei bei einem Drohnenangriff umgekommen. Die mächtige Hisbollah-Miliz im Libanon, die mit der Hamas im Gazastreifen verbündet ist, und das israelische Militär liefern sich seit fast neun Monaten Scharmützel über die Grenze zwischen den beiden Staaten hinweg. Israel hat mehrfach Kommandeure der Hisbollah auf libanesischem Boden gezielt getötet. (rtr)

Biden warnt vor Besetzung des Gazastreifens

Nach dem Ende des Gaza-Krieges solle Israel den Gazastreifen nicht besetzen, so Präsident Joe Biden am Donnerstag vor der Presse in Washington. Er unterstütze Israels Vorhaben, die radikalislamische Hamas zu besiegen, es sei aber an der Zeit, den Krieg zu beenden. Biden sprach sich für eine Waffenruhe aus. (rtr)

Explosionen im Roten Meer

Nach Angaben des britischen Unternehmens für Sicherheit auf See, Ambrey, hat es im Roten Meer zwei Explosionen gegeben. Ein Handelsschiff habe den Vorfall etwa 21 Seemeilen westlich der jemenitischen Hafenstadt Mocha am frühen Freitag gemeldet. Ein Flugkörper sei demnach ins Wasser eingeschlagen, ein weiteres in der Luft detoniert. Die mit dem Iran verbündeten Huthis greifen seit Monaten Schiffe im Roten Meer an. Sie wollen damit die radikal-islamische Hamas im Kampf gegen die israelische Armee im Gazastreifen unterstützen. (rtr)

IGH vor Veröffentlichung des Israel-Gutachtens

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag will kommende Woche sein Gutachten zur Rechtmäßigkeit der israelischen Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten vorstellen. „Am 19. Juli wird im Friedenspalast in Den Haag eine öffentliche Sitzung stattfinden, in der Richter Nawaf Salam das Gutachten verlesen wird“, teilte der IGH am Freitag mit. Eine Entscheidung des IGH wäre nicht bindend, könnte jedoch mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen den Druck auf Israel weiter erhöhen.

Der IGH hatte im Februar auf Ersuchen der Vereinten Nationen eine einwöchige Sitzung abgehalten, bei der Anhörungen zu den Auswirkungen der Besatzung seit 1967 stattfanden. Die UN-Generalversammlung hatte vom IGH bereits 2022 ein unverbindliches „Gutachten“ zu den „rechtlichen Konsequenzen“ gefordert, „die sich aus der Politik und den Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalems, ergeben“.

Bei den Anhörungen traten unter anderem Vertreter Russlands, Chinas und der USA vor die Richter in Den Haag. Insgesamt äußerten sich 52 Staaten vor dem IGH. Die meisten von ihnen forderten während der Anhörungen ein Ende der israelischen Besatzung in den Palästinensergebieten. Sie erklärten zudem, dass eine anhaltende Besatzung aus ihrer Sicht eine „extreme Gefahr“ für die Stabilität im Nahen Osten und darüber hinaus darstelle.

Israel selbst blieb den Anhörungen fern. In einer schriftlichen Stellungnahme wies das Land allerdings die vom Gericht gestellten Fragen als „voreingenommen“ und „tendenziös“ zurück.

Die USA stärkten ihrem wichtigen Partner Israel bei einer der Anhörungen den Rücken. „Jeder Schritt in Richtung eines israelischen Rückzugs aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen muss die sehr realen Sicherheitsbedürfnisse Israels berücksichtigen“, sagte der Rechtsberater im US-Außenministerium, Richard Visek.

„Wir wurden alle am 7. Oktober an diese Sicherheitsbedürfnisse erinnert“, sagte Visek mit Blick auf den brutalen Hamas-Überfall vor mehr als neun Monaten, der den Krieg im Gazastreifen auslöste. Vor diesem Hintergrund forderte Visek das UN-Gericht auf, Israel rechtlich nicht zu einem „sofortigen und bedingungslosen“ Rückzug zu verpflichten.

Israel hatte im Verlauf des Sechstagekrieges, bei dem es 1967 einem befürchteten Angriff arabischer Staaten zuvorgekommen war, unter anderem den Gazastreifen und das Westjordanland erobert. Seitdem hält Israel das Westjordanland besetzt und hat dort den Siedlungsbau vorangetrieben. Etwa 400.000 Israelis leben dort heute in Siedlungen, die von der UNO als völkerrechtswidrig eingestuft werden.

Im Jahr 2005 hatte sich Israel vollständig aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Aus dort abgehaltenen Wahlen ein Jahr später ging die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas als Siegerin hervor. (afp)