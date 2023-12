+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Große Mehrheit für Waffenstillstand

Die UN-Vollversammlung fordert einen humanitären Waffenstillstand in Gaza. 23 Staaten enthalten sich, darunter Deutschland. Bindend ist die Resolution nicht.

UN-Vollversammlung für Waffenruhe

Die UN-Vollversammlung hat sich in einer Resolution für einen humanitären Waffenstillstand im Gaza-Krieg ausgesprochen. 153 der 193 Mitgliedstaaten stimmten am Dienstag in New York in einer Dringlichkeitssitzung für das Papier, zehn dagegen. Neben den USA und Israel votierten Österreich, Tschechien, Guatemala, Liberia, Mikronesien, Nauru, Papua-Neuguinea und Paraguay gegen die Vorlage. 23 Staaten enthielten sich, darunter Deutschland.

Die Unterstützung für das Papier war damit höher als jene für einen Resolutionsentwurf vom 27. Oktober, in dem eine „humanitäre Waffenruhe“ gefordert worden war. Damals votierten 120 Staaten dafür, 14 dagegen, 45 enthielten sich.

Das aktuelle Papier ähnelt einer im Weltsicherheitsrat gescheiterten Vorlage, gegen die die USA am vergangenen Freitag ihr Veto eingelegt hatten. In der Folge ließen arabisch und muslimisch geprägte Staaten die Krisensitzung in der Vollversammlung ansetzen, die die Resolution mit der Kernforderung nach einem humanitären Waffenstillstand nun billigte. Darin wird zudem tiefe Besorgnis über die „katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen und das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung“ ausgedrückt. Palästinenser und Israelis müssten gemäß dem internationalen humanitären Völkerrecht geschützt werden, heißt es weiter. Zudem wird „die unverzügliche und bedingungslose Freilassung aller Geiseln“ gefordert.

Resolutionen der UN-Vollversammlung sind anders als jene des Sicherheitsrats nicht rechtlich bindend. Doch liefert das Votum ein Stimmungsbild in der Weltgemeinschaft zu den aktuellen Entwicklungen im Gaza-Krieg, der durch das Massaker der Hamas und anderer Extremistengruppen am 7. Oktober in Israel mit rund 1.200 Toten ausgelöst wurde. Nach Darstellung des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind bei israelischen Angriffen auf Ziele in dem Küstengebiet bislang mehr als 18.000 Menschen getötet worden. Mehr als 80 Prozent der rund 2,3 Millionen Bewohner wurden innerhalb des Gazastreifens vertrieben.

Der Präsident der UN-Vollversammlung, Dennis Francis, sagte während der Krisensitzung in New York, die Welt werde Zeuge „eines Angriffs auf Zivilisten, eines Zusammenbruchs von humanitären Systemen und einer erheblichen Missachtung des Völkerrechts und humanitären Völkerrechts“. Zivilisten sollten niemals das Ausmaß von Leid im Gazastreifen durchleben müssen. „Wie viele weitere Tausende Leben müssen noch verloren gehen, bis wir etwas unternehmen?“, fragte er. „Es bleibt keine Zeit mehr. Das Blutvergießen muss aufhören.“

Der palästinensische UN-Botschafter Riad Mansur sprach nach dem Votum von einem „historischen Tag im Hinblick auf die mächtige Botschaft, die von der Generalversammlung ausgesandt wurde“. Es sei die Pflicht aller, diesen Weg weiter zu beschreiten, „bis wir ein Ende dieser Aggression gegen unser Volk sehen, bis dieser Krieg gegen unser Volk gestoppt wird“, sagte er. „Es ist unsere Pflicht, Leben zu retten.“

In der Resolution der Vollversammlung wird die Hamas nicht erwähnt. Zwei Änderungsanträge, die auf die militant-islamistische Gruppe Bezug nehmen, verfehlten die notwendigen Mehrheiten. Einer der Vorschläge, den die USA eingebracht hatten, sah eine Ergänzung um eine Passage vor, in der die Vollversammlung die „heimtückischen Terrorattacken durch die Hamas unmissverständlich ablehnt und verurteilt“. Die andere von Österreich angeregte Änderung umfasste einen Zusatz, in dem betont wird, dass die am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geiseln „von der Hamas und anderen Gruppen festgehalten werden“ und sofort freizulassen seien.

Die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfeld betonte in einer Rede in der Vollversammlung, dass „es zählt, wie Israel sich verteidigt“. Sie nannte zudem mehrere US-Forderungen, auf die die Regierung von US-Präsident Joe Biden auf höchster Ebene pochen werde. „Israel muss die Massenvertreibung von Zivilisten im Süden von Gaza vermeiden“, erläuterte Thomas-Greenfield. „Es muss ausreichende humanitäre Unterstützung für jene gewährleisten, die vor der Gewalt fliehen, und es muss Zivilisten in Gaza erlauben, nach Hause zurückzukehren, sobald es die Verhältnisse zulassen.“

Zugleich machte Thomas-Greenfield deutlich, dass die USA weiterhin für das Recht Israels auf Selbstverteidigung einträten. Sie fragte die Mitgliedstaaten der Vollversammlung zudem, warum es für die Vereinten Nationen so schwierig sei, die terroristischen Aktionen der Hamas am 7. Oktober zu verurteilen und „unmissverständlich zu sagen, dass die Ermordung von Babys und das Niederschießen von Eltern vor ihren Kindern schrecklich ist, und das Niederbrennen von Häusern, während drinnen Familien Zuflucht suchen und Geiselnahmen von Zivilisten abscheulich“.

Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan warnte vor dem Votum in der Vollversammlung, dass ein Waffenstillstand „Tod und Zerstörung in der Region nur in die Länge ziehen“ würde. Ein solcher Schritt wäre „ein Todesurteil“ für unzählige weitere Israelis und Gaza-Bewohner. „Ein Waffenstillstand bedeutet nur eines – das Überleben der Hamas zu sichern, das Überleben genozidaler Terroristen zu sichern, die sich der Vernichtung von Israel und Juden verschrieben haben“, betonte Erdan.

Jenen UN-Mitgliedstaaten, die einen Waffenstillstand wollten, legte er zudem nahe, beim Hamas-Büro im Gazastreifen anzurufen. Dazu hielt der ranghohe Diplomat ein Schild hoch, auf dem eine Telefonnummer und der Name Jihia Sinwar stand, der Chef der Hamas im Gazastreifen und Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober. (ap)