+++ Corona News vom Mittwoch +++ : Lohnbonus für Pflegekräfte

Altenpfleger sollen einen Lohnbonus von bis zu 1.500 Euro bekommen. Zahl der Todesfälle in den USA steigt weiter an. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Den Live-Ticker bearbeiten Klaudia Lagozinski und Anselm Denfeld.

FDP fordert nach Urteil im Saarland weitere Lockerungen

11.00 Uhr: Nach dem Beschluss des saarländischen Verfassungsgerichtshofs zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen hat die FDP weitere Erleichterungen gefordert. „Bund und Länder müssen sich morgen und nicht erst am 6. Mai auf weitere Lockerungen verständigen“, erklärte der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer. Am Dienstagabend hatte der saarländische Gerichtshof Teile der Beschränkungen gekippt. Der Beschluss im Saarland sei „ein weiterer Weckruf“ für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder, erklärte Theurer. Er rief sie dazu auf, bei ihrer Telefonkonferenz am Donnerstag auf das Gerichtsurteil im Saarland und auf gerichtliche Entscheidungen zur 800-Quadratmeter-Verordnung zu reagieren. Diese „willkürliche“ Regelung müsse morgen „für den Einzelhandel durch eine bundesweite Lösung“ ersetzt werden. Theurer forderte zudem eine Einigung zu den anstehenden Sommerferien. (afp)

Corona-Frühtest in Europa

10.49 Uhr: Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers kann mit der Auslieferung seiner Molekular-diagnostischen Tests in Europa beginnen. Das Unternehmen habe die nötige Registrierung vorgenommen, teilte Siemens Healthineers heute mit. Damit sei der Test für die diagnostische Nutzung freigegeben. Es handelt sich dabei um einen Frühtest, der den Virus erkennen kann, wenn die Person noch keine Symptome zeigt. Bislang war der Test nur für die Forschung freigegeben. Siemens Healthineers will nun die Produktionskapazität aufstocken und ab Mai mehr als 1,3 Millionen Tests ausliefern. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen bereits einen Antikörpertest angekündigt, der Ende Mai verfügbar sein soll. (dpa)

Erste Impfstoffstudie in Deutschland läuft an

10.46 Uhr: Die vor kurzem genehmigten deutschlandweit ersten Tests von Impfstoff-Kandidaten gegen das neue Coronavirus sind angelaufen. Seit dem Start am 23. April habe eine erste Gruppe von zwölf Teilnehmern Impfdosen erhalten, teilten das Mainzer Unternehmen Biontech und der Kooperationspartner Pfizer mit. Insgesamt soll es im Rahmen der Studie zunächst Tests an rund 200 gesunden Menschen zwischen 18 und 55 Jahren geben, es handelt sich um eine sogenannte Phase I/II Studie. Sollten die ersten Tests positiv verlaufen, sollen mehr Probanden und auch Risikopatienten in die Prüfung einbezogen werden. (dpa)

Kinderärzte fordern mehr Rücksichtnahme auf Kinder

10.31 Uhr: Kinder- und Jugendärzte haben den Umgang der Politik mit Kindern in der Krise kritisiert. „Wir fordern von der Politik, dass sie den Blick der Kinder annimmt und dass sie Berater zur Seite nimmt, die spezifisch Kinderinteressen vertreten“, sagte Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Für Kinder bedeuteten Abstandsregeln und Kontaktsperren tiefe Einschnitte, betonte Maske. „Wir als Kinderärzte sagen, dass es sehr schrecklich ist für die meisten Kinder, ihre gesamten sozialen Kontakte aufgeben zu müssen – nicht nur zu den Freunden, sondern auch zu den Erziehern“. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte befürwortet eine Rückkehr aller Kinder in Schulen und Kitas unter Einhaltung von Hygieneregeln. (afp)

Aserbaidschan weiter dicht

10.28 Uhr: Aserbaidschan hält seine Grenzen bis zum 31. Mai geschlossen. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Ausbreitung erklärt die Regierung. In Aserbaischan wurden bislang 1.717 Infektionen und 22 Todesfälle bestätigt. (rtr)

Saarland muss Beschränkungen lockern

10.26 Uhr: Die Ausgangsbeschränkungen im Saarland müssen nach einer Entscheidung des saarländischen Verfassungsgerichtshofs umgehend gelockert werden. So können sich Eheleute, Lebenspartner, Verwandte in gerader Linie sowie Geschwister oder Personen, die zusammenleben, mit maximal einer weiteren Person wieder im privaten Raum treffen, wie das Gericht in Saarbrücken mitteilte. Auch das Verweilen im Freien sei unter Beachtung des Kontaktreduzierungs- und des Abstandsgebots wieder erlaubt. Ein Bürger des Saarlandes hatte einen entsprechenden Eilantrag gestellt. (epd)

Mehr als 5.000 Corona-Tote in Brasilien

10.22 Uhr: In Brasilien sind mittlerweile mehr als 5.000 Menschen durch die Pandemie ums Leben gekommen. In den vorangegangenen 24 Stunden sei die Zahl der Todesopfer um den bisherigen Höhstwert von 474 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium in Brasília mit. Womöglich sei die Opferzahl noch höher, da die Ursachen von 1.156 Todesfällen noch untersucht würde. Insgesamt knapp 72.000 Corona-Infektionen wurden in Brasilien nachgewiesen. Experten weisen darauf hin, dass die Testkapazitäten dort allerdings sehr begrenzt seien und daher wahrscheinlich viele Fälle unentdeckt blieben. Die Zahl der Infizierten in dem 210-Millionen-Einwohner-Land könne daher zwölf- bis 15-mal höher sein. Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro stellt die von den Bundesstaaten ergriffenen Schutzmaßnahmen aber regelmäßig in Frage. (afp)

Soforthilfeprogramm für freie Orchester und Ensembles

10.20 Uhr: Die Bundesregierung stellt ab sofort bis zu 5,4 Millionen Euro Soforthilfe für freie Orchester und Ensembles zur Verfügung. Ziel sei es, die Vielfalt der Musiklandschaft in Deutschland zu sichern und künstlerisches Arbeiten trotz der Pandemie zu ermöglichen, erläutert Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Antragsteller können bis zu 200.000 Euro aus dem Hilfsprogramm erhalten. (rtr)

Schüler in der Türkei müssen weiterhin zuhause bleiben

10.16 Uhr: Die Türkei verlängert die Schließung von Schulen. Sie bleiben nun bis zum 31. Mai geschlossen, wie Bildungsminister Ziya Selcuk mitteilt. (rtr)

Kabinett beschließt Lohnbonus für Altenpflege

10.10 Uhr: Beschäftigte in der Altenpflege sollen als Ausgleich für eine besondere Belastung durch die Pandemie einen steuer- und sozialabgabenfreien Gehaltsbonus von bis zu 1.500 Euro erhalten. Die Bundesregierung billigte nach Informationen aus Regierungskreisen einen entsprechenden Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Finanziert werden soll dies zu zwei Dritteln von den Pflegekassen sowie zu einem Drittel von Ländern und Arbeitgebern. Beschäftigte, die mindestens ein Viertel ihrer Arbeitszeit direkt mit der Pflegearbeit verbringen, sollen einen Bonus von bis zu 1000 Euro erhalten und Lehrlinge 900 Euro. Andere Beschäftigte in der Altenpflege bekommen bis zu 500 Euro. Die Finanzierung soll weder den Eigenanteil der Pflegedürftigen noch die Beitragssätze erhöhen. (rtr)

Nur 2,8 Prozent buchen Urlaub

10.06 Uhr: Trotz der ersten Ladenöffnungen haben gut vier von zehn Konsumenten auch vorige Woche noch weniger für ihren Konsum ausgegeben als vor Ausbruch der Pandemie, wie aus einer Umfrage des Verbraucherforums mydealz unter 2.000 Verbrauchern hervorgeht. Rund drei Viertel der befragten Verbraucher kauften Lebensmittel, gut 42 Prozent Elektronikprodukte und fast 36 Prozent Produkte aus der Warengruppe „Garten und Baumarkt“. Für Videospiele entschieden sich rund 30 Prozent der Befragten und für Mode knapp 23 Prozent. Nur ein Viertel der Konsumenten tätigte große Anschaffungen. „2,8 Prozent der Befragten haben letzte Woche eine Reise oder einen Urlaub gebucht.“ Zwei Wochen zuvor waren es nur 1,8 Prozent der Verbraucher. (rtr)

Awo wendet sich gegen Kostenbeteiligung an Pflege-Prämie

9.58 Uhr: Gegen die von der Bundesregierung geplante Finanzierung der Prämie für Pflegebeschäftigte regt sich Widerstand bei den gemeinnützigen Trägern von Altenheimen. Der überwiegende Teil der freien Träger werde zusätzliche Kosten für den geplanten Bonus nicht tragen können, erklärte die Arbeiterwohlfahrt. Die Bundesregierung will heute eine gesetzliche Regelung beschließen, derzufolge die Pflegekassen zwei Drittel der Kosten für den Bonus tragen sollen. Das restliche Drittel der steuerfreien Prämie von bis zu 1.500 Euro sollen nach dem Willen des Bundes die Länder und die Arbeitgeber der Pflegebranche aufbringen. Bei den freien Trägern, wo zurzeit eine besonders harte Arbeit geleistet werde, fehle schlicht das Geld, um das notwendige Drittel aufzustocken, wenn die Länder nicht eingreifen, warnte die Awo. (afp)

Bitkom warnt vor deutscher „Not-Präsidentschaft“

9.50 Uhr: Der IT-Branchenverband Bitkom hat die Bundesregierung vor einer „Not-Präsidentschaft“ in der EU in der zweiten Jahreshälfte gewarnt. Es sei absehbar, dass die Krise den deutschen Ratsvorsitz überschatte. Umso wichtiger sei es, etwa bei den Verhandlungen über den neuen EU-Finanzrahmen einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung zu legen. „Investitionen in digitale Technologien müssen dabei eine größere Rolle spielen“, fordert der Verband. Das Bundeskabinett wird heute über das Programm der deutschen EU-Präsidentschaft diskutieren. (rtr)

Weniger Stromverbrauch, weniger Industrieproduktion

09.30 Uhr: Der Stromverbrauch in Deutschland hat seit dem weitgehenden Stillstand in großen Teilen der Wirtschaft spürbar nachgelassen, teilt das Kieler IfW-Institut mit. „Der Stromverbrauch wird stark von der Industrieproduktion beeinflusst und deutet dort auf einen Einbruch seit dem Lockdown um rund 20 Prozent hin.“ Während der Zeit des „harten Lockdowns vom 23. März bis zum 19. April“ lag der deutsche Stromverbrauch an Werktagen im Schnitt um 7,5 Prozent unter dem normalerweise zu erwartenden Wert, schätzen die Forscher und Regierungsberater auf Basis amtlicher Daten. (rtr)

Dax legt leicht zu

9.14 Uhr: Der deutsche Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte zunächst behauptet. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,25 Prozent auf 10.822,31 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Mittwoch um 0,40 Prozent auf 22.908,51 Punkte nach oben. Die Marktteilnehmer setzten auf weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und somit auch auf eine Besserung der wirtschaftlichen Lage, sagte Marktexperte Christian Henke vom Broker IG. Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Von der Fed werden allerdings zunächst keine weiteren Geldspritzen im Kampf gegen die negativen Auswirkungen der Krise erwartet. (dpa)

China setzt Nationalen Volkskongress an

8.50 Uhr: Das neue Datum für die verschobene Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses in China ist der 22. Mai. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Wie lange die ursprünglich ab dem 5. März geplante Tagung dauern wird, ist zunächst nicht klar. Normalerweise kommen mehr als 5.000 Delegierte aus ganz China für mindestens zehn Tage in Peking zusammen. Diesmal könnte es wegen der Sorgen im Zusammenhang mit der Pandemie die kürzeste Tagung seit Jahrzehnten werden, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. (rtr)

Weltweite Reisewarnung soll noch bis Mitte Juni gelten

8.44 Uhr: Die Bundesregierung will in der Pandemie vorerst keinerlei Lockerungen für Fernreisen. Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes solle noch mindestens bis zum 14. Juni gelten, berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ein entsprechender Beschlussvorschlag sei mit den Bundesministerien abgestimmt worden. Über die Sommerferien soll entschieden werden. Diese beginnen in einigen Bundesländern schon Ende Juni. Die Reisewarnung wird damit begründet, dass in den nächsten Wochen keine normalen Reisen ins Ausland möglich seien. So müsse weiterhin mit drastischen Einschränkungen im internationalen Luftverkehr und weltweiten Einreisesperren oder Quarantäneregelungen gerechnet werden. Mit der Reisewarnung wolle man außerdem vermeiden, dass deutsche Urlauber erneut massenhaft im Ausland stranden. Das Auswärtige hatte am 17. März erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine weltweite Reisewarnung für alle nicht notwendigen touristischen Reisen erlassen. In der Folge wurden rund eine Viertelmillion gestrandete Deutsche zurückgeholt. (rtr)

China wirft Australien „kleinkarierte Tricks“ vor

8.41 Uhr: Im Streit über die von Australien geforderte unabhängige Untersuchung des Corona-Ausbruchs verschärft China den Ton gegenüber der Regierung in Canberra. „Die chinesische Botschaft spielt keine kleinkarierten Tricks, das ist nicht unsere Tradition. Aber wenn das andere machen, müssen wir das erwidern“, erklärt ein Botschaftssprecher. Australiens Premierminister betont, die von ihm geforderte Untersuchung richte sich nicht gegen China. Es sei aber vollkommen vernünftig, dass „der Rest der Welt eine unabhängige Bewertung dessen haben möchte, wie das alles passiert ist, damit wir die Lehren ziehen und verhindern können, dass es wieder passiert“. (rtr)

Gouverneurin von Tokio hofft auf Notstand-Verlängerung

8.24 Uhr: Der in Japan verhängte landesweite Ausnahmezustand soll nach Ansicht der Tokioter Gouverneurin Yuriko Koike verlängert werden. „Tokio ist noch immer mit einer ernsten Situation konfrontiert und deshalb wünsche ich mir eine Verlängerung“, sagte sie. Ministerpräsident Shinzo Abe hatte bis zum 6. Mai den Notstand ausgerufen, dann ist auch die als „Goldene Woche“ bekannte Ferienzeit vorüber. Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert worden, während dieser Zeit nicht zu reisen. Ausgangsbeschränkungen wie anderswo sind in Japan nicht verhängt worden, manche Geschäfte und Restaurants sind nach wie vor geöffnet. Die üblicherweise von Pendlern voll besetzten Züge und Straßen sind allerdings deutlich leerer geworden. (afp)

Hotels in Polen sollen wieder öffnen

08.01 Uhr: In Polen dürfen Hotels in den Sommerferien wieder öffnen. Das teilt Regierungssprecher Piotr Müller im staatlichen Rundfunk mit. Im Laufe des Tages will die Regierung bekanntgeben, wie mögliche weitere Lockerungen der Maßnahmen aussehen könnten. (rtr)

Airbus macht 481 Millionen Euro Verlust

8.00 Uhr: Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat wegen der Pandemie im ersten Quartal einen Verlust von fast einer halben Milliarde Euro gemacht. Das Minus in den ersten drei Monaten des Jahres belief sich auf 481 Millionen Euro, wie Airbus mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte unter dem Strich noch ein Gewinn von 40 Millionen Euro gestanden. Der Umsatz sank um 15,2 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, wie Airbus weiter mitteilte. (afp)

Bund zahlt Ausfallhonorare für Künstler

7.48 Uhr: Die vom Bund geförderten Kulturinstitutionen werden Künstlern bis zu 60 Prozent ihrer Gage als Ausfallhonorar zahlen, wenn die Veranstaltung wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Das hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) im Inforadio des rbb bekanntgegeben. Voraussetzung für die Zahlung des Ausfallhonorars sei, dass der Vertrag bis zum 15. März geschlossen wurde. Bei Honoraren bis zu 1.000 Euro pro Veranstaltung werden 60 Prozent als Ausfallhonorar gezahlt, bei höheren Gagen sind es 40 Prozent. (dpa)

Mehr Tote in den USA als während des Vietnamkriegs

7.32 Uhr: Die Zahl der Todesopfer in den USA durch Covid-19 hat nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität inzwischen die Zahl der während des Vietnamkriegs getöteten US-Bürger überschritten. Bis Dienstagabend starben 58.365 Menschen in den USA an Covid-19, wie die Universität in Baltimore mitteilte. Während des Vietnamkrieges wurden laut dem US-Nationalarchiv 58.220 US-Bürger getötet. Die USA sind inzwischen das am schwersten betroffene Land. Bislang wurden dort mehr als eine Million Infektionen nachgewiesen, ungefähr ein Drittel aller weltweit diagnostizierten Fälle. (afp)

Trump ordnet Fortsetzung der Fleischproduktion an

7.04 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, dass die Produktion in Fleischfabriken des Landes trotz der Krise weiterlaufen muss. Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, wie das Weiße Haus mitteilte. Darin wird die Fleischindustrie als wesentlicher Wirtschaftssektor eingestuft, der in nationalen Krisenzeiten weiterlaufen muss. (afp)

Schlechte Zeiten für Auslandsreisen

6.54 Uhr: Die Bundesregierung will laut Spiegel in der Pandemie vorerst keinerlei Lockerungen für Fernreisen. Wie das Nachrichtenmagazin online berichtet, soll die strikte Warnung für alle touristischen Reisen ins Ausland heute vom Bundeskabinett verlängert werden, mindestens bis zum 14. Juni. (rtr)

Aktuelle Zahlen aus Deutschland

6.10 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der Infektionen auf 157.641 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle legt um 202 auf 6.115 zu. (rtr)

Abwrackprämien als Kaufanreiz?

5.01 Uhr: Die IG Metall treibt die Debatte über Kaufanreize für neue Fahrzeuge voran. „Wir werden, so fürchte ich, in die Situation kommen, dass solche Kaufhilfen unvermeidbar sind“, sagt Gewerkschaftschef Jörg Hofmann der Stuttgarter Zeitung. Er würde aber davon absehen, jetzt schon als ersten Schritt nach Abwrackprämien zu rufen. (rtr)

Übertragung von Mensch zu Tier

2.59 Uhr: Ein Mops ist in den USA mit dem Coronavirus infiziert. Das Tier sei der erste Hund in den Vereinigten Staaten, bei dem die Atemwegserkrankung Covid-19 diagnostiziert wurde, wie die American Humane Society mitteilt. Anfang März hatten die Gesundheitsbehörden in Hongkong mitgeteilt, dass der Hund eines Patienten, der positiv auf das Virus getestet wurde, „wahrscheinlich“ der erste Fall der Übertragung von Mensch zu Tier sei. (rtr)

China: Leichter Anstieg von Neuinfektionen

2.43 Uhr: China meldet 22 Neuinfektionen. Die Nationale Gesundheitskommission erklärt, dass die Zahl der eingeschleppten Fälle von Reisenden aus Übersee von 3 einen Tag zuvor auf 21 gestiegen sei. Damit liegt die Gesamtzahl der Sars-CoV-2-Infektionen bei 82.858. Die Gesamtzahl der Todesfälle auf dem Festland bleibt unverändert bei 4.633. (rtr)

EU-Kommission geht nicht gegen Ungarn vor

0.01 Uhr: Trotz internationalen Drucks wird die Europäische Kommission vorerst nicht gegen die umstrittene Notstandsgesetzgebung der ungarischen Regierung vorgehen. Das berichtet die Welt unter Berufung auf die EU-Kommission. Nach Auswertung der Pandemie-Notstandsgesetze in den betroffenen EU-Ländern seien die Rechtsexperten der Kommission zur Bewertung gekommen, dass sich im Fall Ungarns derzeit keine konkreten Ansatzpunkte für die Verletzung demokratischer Grundrechte ergäben und darum keine unmittelbaren Gegenmaßnahmen aus Brüssel erforderlich seien. (rtr)

Kurzarbeiter als Paketboten

0.00 Uhr: Angesichts des hohen Paketaufkommens plädiert die Gewerkschaft Verdi dafür, Kurzarbeiter als Paketzusteller aushelfen zu lassen. „Die Flut an Paketen ist immens. Die Zusteller arbeiten am Limit“, sagte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende Andrea Kocsis zu Bild. Kocsis' Vorschlag: „Kurzarbeiter würden die Zusteller entlasten und gleichzeitig eigene Einkommensverluste ausgleichen. Das ist eine Win-win-Situation.“ (rtr)

