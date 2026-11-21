taz: Herr Kemp, was halten Sie von dem Begriff Kollaps-Aktivismus? Er beschreibt den Einsatz für ein sozial gerechtes und solidarisches Zusammenleben angesichts eines unausweichlichen Kollapses, ausgelöst durch den Klimawandel.

Luke Kemp: Ich halte diese Art von Aktivismus für falsch. Wir sollten jede Art eines gesellschaftlichen Zusammenbruchs verhindern und ihn nicht als unvermeidlich akzeptieren. Was mir jedoch gefällt, ist die Betonung des Aufbaus von Gemeinschaften, anstatt einfach Bohnen und Waffen zu horten. Historisch gesehen ist das die Art und Weise, wie man versucht, eine Katastrophe zu überleben. Die Strategie ist also richtig. Der Fatalismus ist falsch.

taz: Weil wir Menschen immer noch Einfluss darauf haben, wie schlimm es am Ende werden wird?

Kemp: Das Problem ist, dass Kollaps-Aktivisten oft nur einen bestimmten Punkt im Blick haben. Um ehrlich zu sein: Wir wissen nicht, welche Art von Kollaps uns treffen könnte. Und es gibt keinen Ort, der vollkommen sicher ist – sei es vor dem Klimawandel, biologischen Risiken, Atomwaffen, Vulkanausbrüchen oder einfach dem Verlust der industriellen Infrastruktur durch einen Cyberangriff oder eine Sonneneruption. Für mich geht es darum, unsere Systeme zu verändern und nicht, eine bevorstehende Katastrophe hinzunehmen.

Bild: Foto: James Walsh Luke Kemp ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre for the Study of Existential Risk der Universität Cambridge. Er forscht zu globalen Risiken, gesellschaftlichen Zusammenbrüchen und den Folgen des Klimawandels. Kemp war als Berater für die Weltgesundheitsorganisation, das australische Parlament, die Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen und zahlreiche weitere Institutionen tätig. Derzeit schreibt er an einem Buch über die Geschichte und Zukunft der Massenüberwachung.

taz: In Ihrem Buch untersuchen Sie den Aufstieg und Niedergang menschlicher Gesellschaften seit dem Übergang zur Sesshaftigkeit vor 12.000 Jahren. Was ist „Goliaths Fluch“?

Kemp: „Goliath“ ist mein Ersatzbegriff für „Zivilisation“. Er beschreibt diese Herrschaftssysteme treffender. Der Titel beschreibt das Konzept, dass Goliaths den Keim ihres eigenen Untergangs in sich tragen. In ihnen nehmen mit der Zeit Reichtum und Ungleichheit zu, was letztlich ihren Zusammenbruch auslöst.

taz: Sie zeigen, dass Menschen grundsätzlich egalitär und kooperativ sind. Erst plünderbare Ressourcen wie Feldfrüchte, monopolisierbare Waffen und eingegrenztes Land – die sogenannten „Goliath-Treibstoffe“ – führten zur Entstehung autoritärer Gesellschaftsstrukturen. Ausschlaggebend dafür waren die „dunklen Engel unserer Natur“. Was verstehen Sie darunter?

Kemp: Die dunklen Engel beschreiben negative Aspekte der menschlichen Psyche. Einer davon ist der Statuswettbewerb durch Dominanz. Wir alle streben nach Status, wir möchten geliebt, bewundert und respektiert werden. Doch manche von uns streben danach stärker als andere. Und es gibt verschiedene Wege, Status zu erlangen. Der eine besteht darin, bestimmten Menschen Vorteile zu verschaffen – man nennt das Prestige. Der andere Weg führt über Gewalt, Zwang und Einschüchterung.

taz: Welche weiteren Eigenschaften gehören dazu?

Kemp: Ein weiterer dunkler Engel ist die dunkle Triade. Manche Menschen sind einem oder mehreren der drei antisozialen Persönlichkeitsmerkmalen zuzuordnen: Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus, also die Manipulation anderer zum persönlichen Vorteil. Wir wissen, dass diese Menschen geschickt darin sind, die soziale Hierarchie zu erklimmen. Weltweit erfüllen etwa 1 Prozent der Menschen die klinischen Kriterien für Psychopathie. Wenn man sich Parlamente oder Vorstandsetagen ansieht, liegt der Anteil bei etwa 3 bis 21 Prozent. Die Zahlen schwanken, zumal alle Merkmale der dunklen Triade auf einem Spektrum liegen.

taz: Warum lassen wir zu, dass diese Menschen an die Macht kommen?

Kemp: Ein Grund ist, dass sie von Machtstreben getrieben sind. Außerdem sind sie oft besser darin als andere, Macht zu erlangen – sei es durch Gewalt oder durch Manipulation. Ein dritter Grund ist der autoritäre Impuls, der dritte dunkle Engel. Wenn Menschen sich bedroht fühlen, neigen sie dazu, ihre Wertevorstellungen in Richtung Autoritarismus zu verschieben. Diejenigen, die bereits autoritär eingestellt sind, neigen dazu, gewalttätiger und politisch aktiver zu werden.

Luke Kemp: „Goliaths Fluch: Lehren aus 5000 Jahren Zivilisationsgeschichte“. Übersetzt aus dem Englischen von Thorsten Schmidt. Siedler Verlag, München 2026. 768 S., 38 Euro

taz: In der Geschichte griffen die Menschen auf Strategien gegen Dominanz zurück wie Verbannung, die eigene Flucht oder schlichtweg die Tötung von Machthabern. Welche Strategien stehen uns heutzutage zur Verfügung?

Kemp: Wir müssen zugeben, dass unsere Systeme derzeit dazu neigen, das Schlimmste in uns hervor zu holen und zu verstärken. Wenn man sich die heutigen Staats- und Regierungschefs ansieht – Wladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping –, dann sind sie wie eine lebende Verkörperung der dunklen Triade. Es gibt nur sehr wenige Forschungsarbeiten darüber, wie man seine Institutionen gegen Psychopathen absichern kann.

taz: Was würden Sie vorschlagen?

Kemp: Eine deliberative Demokratie mit Bürgerversammlungen und Bürgerjurys. Der entscheidende Punkt dabei ist die zufällige Auswahl von Menschen, die debattieren, beraten und sich von Experten informieren lassen. Man wählt keine Menschen aus, die das Streben nach Macht in sich tragen, und wenn man die gewählten Menschen ständig austauscht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie überhaupt korrupt werden. Wir haben sehr gute Belege dafür, dass diese Wahlsysteme von den Bürgern als wesentlich vertrauenswürdiger angesehen werden als unser jetziges.

taz: Sie sprechen sich auch für eine Vermögenssteuer aus.

Kemp: In vielen Ländern gibt es eine große Mehrheit für eine Vermögenssteuer. Aber wir können noch stärkere Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel eine Obergrenze für Vermögen. Man darf nicht mehr als 10 Millionen Dollar besitzen. Ab diesem Punkt verbessert Geld nicht mehr die Lebensqualität. Es führt lediglich dazu, dass Menschen ihren Einfluss auf die Gesellschaft ausweiten und unsere Demokratie verzerren. Wir brauchen keinen weiteren Elon Musk.

taz: Reichtum wird in politische Macht umgewandelt.

Kemp: Das ist in vielerlei Hinsicht die Geschichte von „Goliaths Fluch“. Im Laufe der Zeit nimmt die Vermögensungleichheit zu und greift auf andere Formen der Macht über. Gesellschaften werden zunehmend autokratischer, während sich Macht in den Händen von Eliten konzentriert. Der beste Indikator für einen Rückschritt der Demokratie ist die Vermögensungleichheit.

taz: Welche Rolle spielt der Kapitalismus in Ihrer Analyse?

Kemp: Der Kapitalismus ist ein äußerst wirksamer Motor für die Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Er beschleunigt Goliath dramatisch und ist sehr gut darin, einen Kreislauf in Gang zu setzen, in dem Kapital geschaffen wird, neue Technologien entstehen und diese dann wieder in das System zurückfließen, um es noch weiter zu beschleunigen.

taz: Der Kapitalismus ist also nur ein Teil eines großen Puzzles aus Erklärungsansätzen für die Entwicklung von Goliath?

Kemp: Er führte zu einem großen Sprung in der Entwicklung von Goliath. Bis dahin gab es nur landbasierte Reiche, die wirtschaftlich weitgehend stagnierten. Mit dem Beginn der Kolonialisierung und des Kapitalismus entstanden weitaus größere Reiche. Das britische Empire beherrschte eine Fläche von über 32 Millionen Quadratkilometern. Frühere Goliaths wie das akkadische Reich in Mesopotamien umfassten etwa 1 Million Quadratkilometer. Die größten Gräueltaten der Geschichte wurden auch nicht während eines Zusammenbruchs, sondern eines Aufstiegs verübt. Dazu zählt die Invasion Amerikas, die untrennbar mit der Geschichte des Kapitalismus verbunden ist. Allein durch dieses eine Ereignis kamen 10 bis 11 Prozent der Menschen ums Leben.

taz: Leben wir nicht in einer viel sicheren Welt als noch vor hundert oder tausend Jahren?

Kemp: Sie haben Recht, wenn Sie das tatsächlich beobachtete Ausmaß an Gewalt betrachten. In Deutschland leben Sie in einer Gesellschaft, in der die Gewalt auf einem beispiellos niedrigen Niveau liegt. Das Problem ist jedoch, dass es in früheren Zeiten keine Waffen gab, die die Hälfte der Weltbevölkerung hätten auslöschen können. Heute gibt es sie: Atomwaffen. Ein einziger Fehler genügt und schon könnten sich sämtliche Statistiken schlagartig ändern.

taz: In letzter Zeit gab es eine ganze Reihe von Untergangsprognosen bezüglich KI. Wie wahrscheinlich schätzen Sie einen globalen Zusammenbruch ein?

Kemp: Ich gebe keine Prognosen ab. Niemand kann ein Datum für den Weltuntergang festlegen. Selbst die allerbesten „Superforecaster“ können kaum genaue Vorhersagen über lange Zeiträume hinweg treffen. Stattdessen untersuche ich Trends im historischen Verlauf, um mir ein Bild von zukünftigen Entwicklungen zu machen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Wettrüsten und der technologische Fortschritt langfristig ein Ende finden. Ungleichheit und Massenüberwachung werden sich weiterhin verschärfen. Aber das sind keine unvermeidbaren Entwicklungen – wir sollten sie als Herausforderungen ansehen in unserem Versuch, die Zukunft zu gestalten.

taz: Wo finden Sie Zuversicht angesichts dieser düsteren Zukunftsaussichten?

Kemp: Das Buch mag zwar hinsichtlich der Zukunft sehr pessimistisch sein, in Bezug auf die Menschheit ist es jedoch viel optimistischer. Die meisten von uns sind von Natur aus sehr altruistisch, sozial und kooperationsfähig. Wir hätten die Eiszeiten nicht überlebt, wenn wir das nicht wären. Im Moment besteht unser Hauptproblem einfach darin, dass das bestehende Machtsystem, der Goliath, sich nicht ändern will. Und wahrscheinlich wird es erst eine groß angelegte Krise brauchen, um den Weg für den Wandel freizumachen. Aber ein Wandel ist möglich.