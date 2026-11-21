Meine Familie und ich flohen 2025 nach Madrid, nachdem ich Morddrohungen erhalten hatte. Ich wähnte Spanien als sicher. 2017 hatte ich ein Buch über die Antifa geschrieben – eine Bewegung, die Trump zur Terrororganisation erklärte. Darüber sprach ich vergangenen November an einer Pariser Universität. „Wir müssen von Ihnen lernen“, sagte ein Soziologe halb im Scherz zu mir. „In zehn Jahren werden wir an Ihrer Stelle sein.“

Die französische Linke blickte mit Sorge auf den Aufstieg des Rassemblement National. Damals, rund ein Jahr vor der jüngsten Protestwelle, schien sie kaum noch Hoffnung zu haben. Ähnlich düstere Stimmung herrschte in Mailand und Bologna, wo ich Ita­lie­ne­r*in­nen traf, die unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lebten. Sie waren sich einig, dass es eine gute Entscheidung von mir gewesen sei, nach Spanien zu gehen. „Als Linker hat man es dort besser.“

2026 verbreitete die ICE-Operation Metro Surge Angst und Schrecken unter Mi­gran­t*in­nen und Latinx in Minneapolis. Renée Good und Alex Pretti wurden von ICE-Agenten getötet, die USA und Israel griffen den Iran an. Einige meiner linken US-Kolleg*innen waren neidisch auf mein neues Leben „im Land Sánchez’“, wie einer von ihnen sagte. Denn international gilt Sánchez als Anti-Trump.

Die Linke in Madrid sieht das nüchterner. Sie lebt vor allem im Land Ayusos: Isabel Díaz Ayuso ist die Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid und Politikerin der rechtskonservativen Partido Popular (PP). Sie brachte sich geschickt als eine der führenden Trump-Figuren Spaniens in Stellung und ließ sogar den US-amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli in Madrid feiern.

Vox gilt als Bindeglied zu Amerika

Als ich im November an der Universität in Madrid zum 50. Todestag Francos sprach, mobilisierten studentische Ak­ti­vis­t*in­nen in grünen T-Shirts gegen Díaz Ayusos Angriffe auf das Bildungswesen. Grün ist die Farbe der spanischen Bildungsbewegung, seit den „15M“-Proteste 2011.

Zufällig aber ist Grün auch die Farbe der Partei, die die PP weit nach rechts gedrängt hat: Vox, die bedeutendste rechtsextreme Partei Spaniens seit der Franco-Ära und heute drittstärkste politische Kraft. Sie verspricht nach dem Beispiel Trumps, Spanien wieder „großartig“ zu machen. Bei den Wahlen am 29. November könnte Vox ihren Stimmenanteil womöglich verdoppeln.

Die Rechtsextremen setzen auf die klassischen Themen der europäischen und US-Rechten: Migration, Islam, Kulturkampf und Identitätspolitik. Hinzu kommt eine iberische Besonderheit: die erbitterte Gegnerschaft zum katalanischen und baskischen Nationalismus.

Alberto Nunez Feijoo beim Bad in der Menge Foto: Lorena Sopena/Europa Press/ap

Vox-Chef Santiago Abascal ist seit 2024 Vorsitzender von Patriots.eu – einem Bündnis von 15 rechten Parteien, darunter FPÖ, Fidesz, Lega und Rassemblement National. Manchen gilt Vox heute gar als Zentrum der globalen extremen Rechten, weil die Partei ihr wichtigstes Bindeglied zwischen Europa und Amerika ist.

2024 richtet Vox in Madrid eine Konferenz aus, auf der neben führenden rechten europäischen Politikern auch Argentiniens Präsident Javier Milei und Amichai Chikli, ein Minister der israelischen Likud-Partei, auftraten.

Zwischen Europa und Amerika gibt es seit jeher regen wechselseitigen Austausch rechtsextremer Ideologie. Von der Faszination der Nationalsozialisten für die US-amerikanische Eugenik und den Völkermord an der indigenen Bevölkerung Nordamerikas bis hin zum jüngeren Interesse der US-Rechten an der französischen „Nouvelle Droite“, das den Begriff „Alt-Right“ prägte: Seit Generationen blicken weiße Suprematisten und Faschisten über den Atlantik, um sich Anregungen zu holen.

Spanien ist dabei heute eine entscheidende Brücke. Die Zusammenarbeit von Vox mit dem Trump-Berater Steve Bannon, die Teilnahme der Partei an der Conservative Political Action Conference der MAGA-Bewegung oder der Auftritt der Madrider Regionalpräsidentin Díaz Ayuso bei der Hispanic Prosperity Gala auf Donald Trumps Anwesen – die transatlantischen Verbindungen sind zahlreich.

Die US-Rechte wiederum hat eine besonders giftige Spielart der politischen Provokation exportiert. Vor einem Jahrzehnt organisierte die Alt-Right Vortragsreisen clownesker Scharfmacher an Universtitäten. Der bekannteste war Milo Yiannopoulos, ein schwuler Brite, der 2025 noch die „vollständige Immunität“ für ICE-Beamte forderte.

Ein Jahr später prangerte er öffentlich die Brutalität seiner eigenen Festnahme durch ICE an. Heute hat auch Spanien seinen eigenen Anti-Woke-Clown: Vito Quiles, einen rechtsextremen Medienaktivisten, der vor allem durch konfrontative Straßeninterviews und Auftritte im spanischen Parlament bekannt wurde.

Sánchez hoffte auf die Dynamik der Mietproteste

Spaniens Linke fürchten eine Koalitionsregierung aus PP und Vox. Begeisterung für Sánchez gibt es deshalb noch lange nicht, auch wenn er zu Recht vom „Genozid“ in Gaza spricht – womit er bei der palästinasolidarischen spanischen Linken eigentlich gut punktet.

Doch das reicht nicht: Während die Rechte Sánchez wegen mutmaßlicher Korruption, der Ereignisse in Ceuta und der tödlichen Zugunglücke attackiert, wächst aufseiten der Linken die Frustration über die steigenden Lebenshaltungskosten – vor allem über die explodierenden Wohnkosten. Im September löste die Zwangsräumung der 87-jährigen María del Carmen Abascal, genannt „Maricarmen“, landesweite Proteste aus.

Die Mieterbewegung bekam weiteren Auftrieb, organisierte – ähnlich wie 2011 – Protestcamps. Rechtsextreme Gruppen versuchten erfolglos, sie einzuschüchtern. „Maricarmen“ wurde zu einem Symbol dieses Kampfes, bevor sie Anfang Oktober auf tragische Weise starb. Für die Protestierenden waren die Verantwortlichen für die Zwangsräumungen klar: Vermieter, Immobilienunternehmen – und die Regierung.

Anfang Oktober rief Pedro Sánchez für den 29. November vorgezogene Neuwahlen aus. Da waren schon seit Wochen Massenproteste im Gang. Sánchez hoffte, diese Dynamik im Wahlkampf nutzen zu können.

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Der Widerstand gegen Zwangsräumungen mündete am 11. November in einen Generalstreik. Die Streikenden waren sich einig: Sánchez und seine Sozialistische Partei hatten in ihren acht Regierungsjahren bei Weitem nicht genug gegen Mietsteigerungen getan. Durch die explosionsartige Verbreitung vom Airbnb-Wohnungen für Tou­ris­t*in­nen waren diese sogar noch befeuert worden.

Es reicht nicht, progressive Po­li­ti­ke­r*in­nen zu wählen

Nach dem Generalstreik verabschiedeten die So­zia­lis­t*in­nen mit knapper Mehrheit ein Gesetz, das unter anderem arme Mie­te­r*in­nen vor Zwangsräumungen schützen soll. Zudem soll Immobilienspekulation erschwert werden. Der Wohnungsbewegung reicht dies aber bei Weitem nicht. Und ob die Reform eine Entlastung bringt, ist offen – zumal die Rechte nach einem möglichen Wahlsieg wieder gegensteuern könnte.

Der Aufstieg der extremen Rechten in Europa und jüngst auch in Lateinamerika – etwa der Wahlsieg von Abelardo de la Espriella in Kolumbien – hat Vergleiche mit den 1920er und 1930er Jahren heraufbeschworen. Doch längst nicht alle Zeichen weisen nach rechts, wie nicht nur der Machtverlust von Viktor Orbán in Ungarn zeigt.

Pedro Sánchez und die PSOE hoffen verzweifelt, sich in die Reihe jüngster Wahlerfolge der Mitte-links-Parteien einreihen zu können. Sie setzen darauf, dass die Angst vor einer Regierung aus PP und Vox ausreichen wird, um die erstarkte Massenbewegung an der Wahlurne auf Linie zu bringen. Spanien zeigt, dass es nicht reicht, progressive Po­li­ti­ke­r*in­nen zu wählen.

Gesellschaftlicher Wandel entsteht von unten – in der Nachbarschaft, an den Arbeitsplätzen. Wenn die extreme Rechte kommt, um uns zu holen, können wir uns am Ende nur aufeinander verlassen.

Aus dem Englischen von Christian Jakob