Indien

Geschlechtervielfalt hat in Südasien eine lange Geschichte. Hijras, verstehen sich als drittes Geschlecht und passen somit nicht einfach ins westliche Konzept „trans“. Vor dem Kolonialismus nahmen sie eine besondere kulturelle Stellung ein und besetzten unter anderem Positionen in der Justiz. Heute sind sie nicht vor Ausgrenzung und Gewalt geschützt.

2014 erkannte der Oberste Gerichtshof das Recht auf Selbstbestimmung der Geschlechtsidentität und das dritte Geschlecht an. Eine Errungenschaft, die es zu feiern gab. Im Mai 2026 folgte unter der hindunationalistischen Regierung von Narendra Modi jedoch eine Kehrtwende.

Die bisher breite Definition von trans Menschen in Indien wurde stark eingeschränkt. Weiterhin erfasst sie traditionelle soziale Identitäten wie die der Hijras. Doch trans Männer und trans Frauen werden nicht mehr ausdrücklich als eigenständige Kategorien unabhängig von medizinischen Eingriffen erfasst. Das Recht auf Selbstidentifikation wurde gestrichen. Das knüpft der Staat nun an medizinische und behördliche Prüfverfahren, unter heftigem Protest.

Ak­ti­vis­t:in­nen und Organisationen haben dagegen vor dem Obersten Gericht Klage eingereicht. Unter ihnen ist die trans Aktivistin Laxmi Narayan Tripathi, die sich als Hijra identifiziert und einer Kinnar-Gemeinschaft angehört. Das neue Gesetz „hat unsere Identität zerstört“, beklagt sie. „Nehmt uns bitte nicht unsere Rechte und Würde.“ Die Enttäuschung sitzt tief. In den vergangenen Jahren hatten zahlreiche trans Personen politische Unterstützung erfahren, etwa bei der Ausstellung von Wähler:innenausweisen.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Daneben traten neue Vorbilder in die Öffentlichkeit: Drag-Künstlerinnen wie Rani Ko-HE-Nur und Glorious Luna, die sich als trans und nicht-binär identifizieren, machen geschlechtliche Vielfalt in Clubs und glamourösen Bühnen sichtbar.

Trotz zunehmender öffentlicher Sichtbarkeit sind trans Personen weiterhin gesellschaftlich ausgegrenzt. Mangelnde Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt drängte viele in Sexarbeit, Bettelei oder Auftritte bei Geburten und Hochzeiten. Inzwischen gibt es trans Menschen, die in Behörden arbeiten. Mehr Präsenz im öffentlichen Leben und rechtliche Anerkennung sind Schritte auf dem Weg zu gesellschaftlicher Gleichberechtigung.

Natalie Mayroth

Argentinien

Es war die 35. Marcha del Orgullo LGBTIQ+, die am 7. November durch die Straßen der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zog. Das Motto war eindeutig: „Wenn der Hass vorrückt, ist die Pride auf den Straßen Widerstand.“ Zu dem Pride-Marsch hatte ein breites Bündnis aufgerufen, dem neben Organisationen der LGBTIQ+-Gemeinschaft auch Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften angehörten.

Der Marsch ist die argentinische Variante des CSD, und Tausende Menschen folgten dem Aufruf. Ihr Protest richtete sich auch gegen einen gewalttätigen Angriff auf mehrere trans Frauen, der sich wenige Tage zuvor in den Bosques de Palermo ereignet hatte. Die Bosques de Palermo sind eine weitläufige Parkanlage in Buenos Aires, in der Sexarbeit angeboten wird. Eine Gruppe von etwa 100 Jugendlichen verfolgte die trans Frauen, schlug sie und bewarf sie mit Gegenständen.

Der Angriff in Palermo „ist ein Beispiel dafür, wie sich Hass, Diskriminierung und Gewalt in unserem Land gegenüber der LGBT-Community äußern“, erklärte María Rachid, Präsidentin der Federación Argentina LGBT+.

Im Jahr 2026 wurden bereits 263 Hassverbrechen gegen queere Personen registriert. „Das bedeutet, alle 28 Stunden findet ein Hassverbrechen statt“, so Rachid. 2025 waren es 227.

Der libertäre Präsident Javier Milei macht keinen Hehl aus seiner Queerfeindlichkeit. Die LGBT-Agenda sei der Versuch, „uns aufzuzwingen, dass Frauen Männer und Männer Frauen sind, allein aufgrund ihrer Selbstwahrnehmung“, sagte er 2025 in aller Weltöffentlichkeit beim Weltwirtschaftsforum in Davos. „In ihren extremsten Ausprägungen ist die Gender-Ideologie schlicht und einfach Kindesmissbrauch“, fügte er hinzu. Bereits 2024 hatte er die Auflösung des Nationalen Instituts gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus (INADI) angeordnet.

„Wir wissen sehr genau, wer uns regiert: eine Regierung, die das Institut geschlossen und die Entlassung von trans und Travesti-Personen veranlasst hat, die im Rahmen der gesetzlich festgelegten Arbeitsplatzquote eingestellt worden waren“, heißt es in der Erklärung der Organisatoren des Marschs. „Pride an die Macht, Hass zum Teufel! Weg mit Milei!“, so die Forderungen auf der Marcha del Orgullo LGBTIQ+.

Jürgen Vogt

Großbritannien

Rund 18 Monate ist es her, dass der britische Supreme Court über die Frage urteilte, ob die trans Community selber entscheiden kann, welche geschlechtergetrennten Räume sie nutzen will. Die Antwort lautete: nein. Toiletten, Duschen, Frauenhäuser und andere nach Geschlecht aufgeteilte Räume müssen sich auf das bei der Geburt eingetragene Geschlecht beziehen. Es wurde jedoch betont, dass dies nicht bedeuten dürfe, dass sie dann ohne begehbare Räume dastehen. Ihnen müssten idealerweise geschlechtsneutrale Räume zur Verfügung gestellt werden, so das Gericht.

In einer diesen Juni von der britischen Gleichberechtigungs- und Menschenrechtskommission herausgegebenen Richtlinie heißt es, dass es unter Umständen eine Diskriminierung darstellen könne, trans Personen in die Räume ihres Geburtsgeschlechts zu zwingen. Dazu passt ein aktueller Fall, der sich auf das Besuchsrecht von zwei Badeseen bezieht, dem Londoner Men’s Pond und dem Ladies’ Pond. Ausgangspunkt für die Gerichtsverhandlung ist eine Klage der TERF-Organisation Sex Matters, die die „Privatsphäre, Würde und Sicherheit“ von cis Frauen am Badesee durch die Anwesenheit von trans Frauen gefährdet sieht. In einer von der Stadtverwaltung durchgeführten Befragung gab die Mehrheit der Schwim­me­r:in­nen jedoch an, nichts gegen die Anwesenheit von trans Frauen zu haben. Mit dem Verweis auf Diskriminierung von trans Menschen und die kostspieligen Umbauarbeiten des Umkleidebereichs, mit denen man das transinklusive Angebot überhaupt erst möglich gemacht habe, will die Behörde die Seen weiter für alle zugänglich machen.

Ein weiteres Thema, das diskutiert wird, ist der Gesetzesantrag für ein Verbot der stark umstrittenen Konversionstherapie, die queere Menschen „umpolen“ will. Ein Streitpunkt ist das im Antrag enthaltene Strafmaß für diejenigen, die sich weigern, eine trans Frau als Frau zu bezeichnen oder einen trans Mann als Mann. Dies soll, je nach Interpretation, mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

Daniel Zylbersztajn-Lewandowski

Senegal

Im westafrikanischen Senegal kommen trans Leben nicht vor. Zumindest nicht öffentlich. Seit einer Gesetzesverschärfung im März 2026 leben queere Menschen in Angst. Denn nicht nur drohen bis zu zehn Jahre Haft, darüber hinaus findet seit Monaten eine öffentliche Hetzjagd statt. Staatsfeind Nummer eins sind Männer, die Männer lieben. Lesbische Frauen bleiben weitgehend unsichtbar, Vielfalt auf geschlechtlicher Ebene kommt ebenfalls so gut wie nicht vor – und wenn, dann unter dem Schlagwort der Homosexualität.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Als Folge ist die queere Community abgetaucht oder ins Ausland geflohen, denn seit Monaten wird verhaftet, wer als homosexuell gilt. Bei ihrer Jagd auf Homosexuelle greift die Polizei nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen auch auf Daten beschlagnahmter Mobiltelefone und Hinweise Dritter zurück. Hinzu kommt die massive Diskriminierung von Menschen mit HIV oder Aids. Besonders alarmierend sind Berichte, nach denen die Behörden Festgenommene zu HIV-Tests zwingen und positive Testergebnisse als Grundlage für weitere Anklagen verwenden. Dass Homosexualität und HIV in einen Topf geworfen werden, führe dazu, dass Erkrankte aus Angst vor einer fälschlichen Anschuldigung nicht mehr die notwendige medizinische Hilfe in Anspruch nähmen, berichtet ein Gesundheitsmitarbeiter. Rund ein Drittel der Menschen, die zur HIV-Behandlung gekommen seien, würde ihre Termine nicht mehr regelmäßig wahrnehmen. Damit trifft die Repressionspolitik nicht nur die unmittelbar Verfolgten, sondern gefährdet auch den Kampf gegen HIV und Aids.

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Bereits seit 1965 stehen gleichgeschlechtliche Beziehungen in Senegal unter Strafe. Doch Angriffe und Feindseligkeiten gegenüber queeren Menschen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt. Neben den verschärften Strafen für gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen steht auch die vermeintliche Förderung oder Verherrlichung von Homosexualität sowie die Unterstützung und Finanzierung von LGBTQ+-Personen und -Organisationen unter Strafe. Senegal ist damit in Afrika nicht allein. Auch Ghana diskutiert seit Jahren ein Antihomosexualitätsgesetz, in Burkina Faso ist dies bereits umgesetzt worden und in Uganda droht gar die Todesstrafe. Lichtblick in der Region ist die Inselgruppe Kap Verde. Das Land gilt als eines der LGBTQ+-freundlichsten Länder des Kontinents. Seit 2004 sind gleichgeschlechtliche Beziehungen legal, auch Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung am Arbeitsplatz ist gesetzlich untersagt.

Helena Kreiensiek