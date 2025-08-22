piwik no script img

taz zahl ich
Logo klima update°
Foto: Kristin Rabaschus

Wo Zugfahren billiger ist als Fliegen Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf den meisten europäischen Strecken ist Fliegen billiger als Zugfahren. In Spanien brennt es extrem. In China könnte der Emissions-Peak anstehen.

Jonas Waack
Susanne Schwarz
von Jonas Waack und Susanne Schwarz

Berlin taz | Greenpeace hat Flug- und Zugpreise auf 142 europäischen Strecken ausgewertet und kommt zu dem Schluss: Der Preisunterschied von Flügen und Zugfahrten wird geringer. Trotzdem ist klimafreundliches Zugfahren oft deutlich teurer als klimaschädliches Fliegen. Wie die Politik das verändern könnte und wo Zugfahren jetzt schon die günstigere Option ist, besprechen Jonas Waack und Susanne Schwarz im klima update°.

Auf der Iberischen Halbinsel gibt es extreme Waldbrände. Die Klimakrise verschärft Wetterlagen, die die Ausbreitung von Feuer begünstigen. Die Anpassung daran ist gar nicht so leicht, denn sie unterscheidet sich je nach Region enorm – selbst innerhalb von Spanien.

In China lagen die Emissionen im ersten Halbjahr dieses Jahres ein Prozent niedriger als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Damit setzt sich ein Trend fort, der im März begonnen hat und stark vermuten lässt, dass China seinen Emissions-Peak erreicht hat, also den Höhepunkt seines CO2-Ausstoßes. Das wäre für den globalen Klimaschutz ein Durchbruch.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „klima update°“ #Klimawandel #Flugverkehr #Waldbrände #Spanien #China
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

Wahlen in Bolivien

Was kommt nach den Linken?

Podcast „Fernverbindung“ von Leon Holly und Katharina Wojczenko
Die Linke hat in Bolivien verloren – auch wegen der Wirtschaftskrise. Der Konservative Rodrigo Paz hat gute Chancen auf das Präsidentenamt. Was hat er vor?
Logo fernverbindung

Rekordhitze in Südeuropa

Griechenland kämpft gegen Extremwetter und Feuer

Podcast „Fernverbindung“ von Ferry Batzoglou und Tanja Tricarico
Waldbrände und Rekordhitze haben viele Länder Südeuropas fest im Griff. Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Was tut die griechische Regierung?
Weltkugel mit ikonischen Menschen vor ienem blauen Hintergrund

Streit zwischen USA und Indien

Was Trumps Zölle gegen Indien bedeuten

Podcast „Fernverbindung“ von Anastasia Zejneli und Natalie Mayroth
US-Präsident Donald Trump verkündet Zusatzzölle gegen Indien. Dabei pflegte er zuvor gute Kontakte zu Premier Modi. Wie endet das Zollchaos?

klimawandel

Ein junger Mann im Tennis-Outfit sitzt im Court total erschöpft auf seiner Bank

Profisport und Klimakrise

Wenn sogar die Sneakers schmelzen

Beim Tennisturnier in Cincinnati hielt Sinner im Finale der Hitze nicht stand. Für die meisten Sportverbände spielt die Klimakrise dennoch keine Rolle.
Von Ruth Lang Fuentes

22.8.2025

Der Bug eines Containerschiffs aus der Vogelperspektive

Utopie für Zölle

Die Vision eines Fair Trade

Kommentar von Wolfgang Kessler
Es gibt eine Alternative zur Zollpolitik à la Trump oder Mercosur. Zollfreiheit sollte nur noch gelten, wenn fair und grün produziert wurde.

22.8.2025

Ein Schaffner steht vor einem Nachtzug

Greenpeace-Preisvergleich

Wo der Zug billiger ist als der Flieger

Klimaschädliche Flüge kosten in Europa oft weniger als Bahnfahrten, zeigt eine Studie. In einige Länder kommen Reisende aber günstiger auf Schienen.
Von Nanja Boenisch

21.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union

3

Nicht-binärer Geschlechtseintrag

Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen

4

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

5

Straße wird umbenannt

Berlin streicht endlich das M-Wort

6

Rechtsextremer Onlineshop Druck18

Verein „Laut gegen Nazis“ sichert sich Markenrechte