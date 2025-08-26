piwik no script img

Neue Kohlekraftwerke in ChinaMacht es euch nicht zu einfach

Jonas Waack
Kommentar von Jonas Waack

Unsere Klimabilanz? Ja, aber China! Dieser rhetorische Move war schon immer zu einfach. So auch diesmal, bei den neusten Nachrichten in Sachen Umwelt.

Ein Kohlekraftwerk mit zwei großen Kühltürmen steht in der Wüste
Kohlekraftwerk in der Wüste Gobi, aber China erzeugt mehr Energie aus Sonne und Wind, als aus Kohle Foto: CFPhoto/picture alliance

C hina hat im ersten Halbjahr 2025 so viel Kohlekraft neu ans Netz genommen wir zuletzt im Jahr 2016. Das meldet die dpa unter Bezug auf eine Analyse des Centre for Research on Energy and Clean Air CREA. Die Nachricht bestätigt zwei Reflexe der deutschen Klima-Debatte: China ist der größte CO2-Emittent der Welt und superschmutzig, da können wir doch gar nichts machen. Und: Immerhin bauen wir keine Kohlekraftwerke mehr, wir sind Vorreiter. Aber von beiden Reflexen müssen wir uns verabschieden. In China sinken sehr wahrscheinlich die Emissionen. Und das Land tut gerade mehr für den Klimaschutz als jedes andere.

Denn versteckt in Absatz drei der dpa-Meldung ist diese Zahl: 500 Gigawatt. So viel Kapazität für Strom aus erneuerbaren Quellen wird CREA zufolge dieses Jahr in China zugebaut, mehr als das Sechsfache der neuen Kohlekraftwerke. Die saubere Stromerzeugung wächst schneller als der Strombedarf in China, und infolgedessen laufen die teureren Kohlekraftwerke immer weniger und stoßen weniger CO2 aus. Das blüht auch den neuen Kohlemeilern, erwarten die Ana­lys­t*in­nen von CREA.

Durch diesen gigantischen Solar- und Windkraft-Zubau und einen harten Wettbewerb zwischen den Herstellern drückt China den Preis von Klimaschutz-Technologien. Im vergangenen Jahr kauften deshalb so viele Länder Solarpanels, E-Autos und Batterien in China, dass nur durch diese grünen Exporte der CO2-Ausstoß außerhalb Chinas um 1 Prozent verringert wurde.

Die Kohlekraftwerke in China sind ein Problem. Auch in der Volksrepublik gibt es eine fossile Lobby, und die wird mit jedem Kohlekraftwerk mächtiger. Aber auch die Immobilienlobby war mächtig, bevor die Kommunistische Partei die größte Immobilienblase aller Zeiten absichtlich platzen ließ. Für die deutsche Klima-Debatte mag es nützlich sein, die eigene Unzulänglichkeit durch chinesische Kohlekraftwerke zu entschuldigen. Aber das verschleiert den Blick auf die gigantische Transformation, die dort vor sich geht – mit all ihren Widersprüchen.

Jonas Waack

Jonas Waack

 Klima-Redakteur
Jahrgang 1999, zuständig für Klima-Themen im Ressort Wirtschaft und Umwelt. Stadtkind aus Mecklenburg, möchte auch sonst Widersprüche vereinbaren. Bittet um Warnung per Mail, falls er zu sehr wie ein Hippie klingt.
25.8.2025

Feuer in Spanien.

Feuer in Spanien

Die wahren Verantwortlichen

Kommentar von Reiner Wandler
Spanien sieht sich mit den größten Katastrophen seit Jahrzehnten konfrontiert: Folgen des Klimawandels, des Kapitalismus. Die spanische Rechte blockt.

24.8.2025

Viele Wärmepumpen stehen auf Garagendächern

Zukunft des Heizens

Einkommensdeckel für Wärmepumpen-Zuschüsse?

Die Bundesregierung sucht Geld. Vielleicht findet sie es im Förderprogramm für den Austausch von Heizungen.
Von Hannes Koch

23.8.2025

