piwik no script img

Schwindel am Black FridayReduzierte Rabatte

Marco Fründt

Kommentar von

Marco Fründt

Am „Black Friday“ werben Shops mit Angeboten. Das markiert nicht nur einen kapitalistischen Jahreshöhepunkt, sondern ist oft schlichtweg Verarsche.

Drei Personen stehen in einem Teppichlager nebeneinander, einer hält ein Schreibbrett in der Hand
Achtung bei Rabattschildern im Teppichladen…und Online am Black Friday Foto: hill street studios/getty images

B evor ich Journalist wurde, habe ich unter anderem in einem großen Geschäft für Teppiche und Matratzen gearbeitet. Der Turbo-Rabatttag Black Friday kam damals erst langsam aus den USA nach Deutschland, vermeintliche Spar-Aktionen gab es aber natürlich trotzdem. Zu diesen Anlässen hieß es in dem Laden dann im Akkord Etiketten kleben.

Allerdings fiel mir sofort auf, dass ich pro Produkt zwei neue Etiketten bekam – nanu? Die 130-Euro-Matratze sollte, bevor sie samstags für unschlagbare 99 Euro angeboten wurde, freitags zunächst einmal ein 160-Euro-Etikett bekommen. Schon vor Jahren war es also gängige Praxis, die Preise vor einer Rabattaktion erst einmal zu erhöhen, um dann ein „reduziert“-Schildchen anzubringen.

Auch zum Black Friday kursieren schon länger Screenshots, die zeigen, dass Online-Händler ihre Preise in den Wochen zuvor anheben, um sie dann in der Rabattwoche Black Week und an ihrem freitäglichen Höhepunkt als um bis zu 70 Prozent reduziert anzupreisen. Die Strategie von vielen Unternehmen bleibt aber die Gleiche wie im Teppichladen: Schwindel.

Man spart kaum

Es gibt ohnehin schon genug Gründe gegen das Massenshoppen Ende November. Um­welt­schüt­ze­r:in­nen und Men­schen­recht­le­r:in­nen kritisieren den „Konsumwahnsinn“ zum Black Friday quasi seit Tag eins: Die günstig angebotenen Produkte werden nicht nur meist billig hergestellt, enthalten Schadstoffe oder werden auf Kosten von unterbezahlten Lie­fe­ran­t:in­nen ausgetragen, sondern führen auch in den Herstellungsländern zu erheblichen sozialen und ökologischen Problemen. Umwelt- oder Sicherheitsstandards würden bei über Onlineplattformen wie Amazon importierten Produkten oft nicht eingehalten, heißt es etwa von der Deutschen Umwelthilfe.

Wem soziale und ökologische Gründe aber nicht reichen, den überzeugt vielleicht das Geld: Beim Black Friday spart ihr kaum etwas.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Schaut man sich die Preisentwicklung an, ist zu erkennen, dass Ver­brau­che­r:in­nen im vorigen Jahr am Black Friday durchschnittlich nur 3 Prozent im Vergleich zum Vormonat sparen konnten. Das zeigt eine Untersuchung des Onlinepreisvergleichsportals guenstiger.de. Also von wegen 70 Prozent reduziert.

Man könnte jetzt meinen, man müsse nur klug nach Schnäppchen suchen, doch die Untersuchung zeigt auch: Die Kun­d:in­nen sparen von Jahr zu Jahr weniger Geld bei dem „Rabatttag“. 2023 lag die Ersparnis bei 5 Prozent, 2022 sogar noch bei 10 Prozent.

Nutzt den Unternehmen, nicht Ver­brau­che­r:in­nen

Onlinehändlern wie Amazon & Co ist bewusst, dass sich der Black Friday als Feiertag nach Halloween längst verselbstständigt hat. Heute findet sich kaum jemand, der die Aktion nicht kennt, geschweige denn ihre Echtheit hinterfragt, also ob Rabatte wirklich Rabatte sind.

„Bei Amazon warten schon bald zahlreiche Schnäppchen auf Sie“, schreibt das scheinbar nur noch teilweise journalistische Magazin Stern, „denn der Black Friday startet beim Versandriesen schon früher“. Auch andere Medien werben für die weltweite Rabattaktion, die das Weihnachtsgeschäft einleiten soll.

Der Black Friday hat sich wie natürlich in die Saisonschlussverkäufe eingereiht und Händler konnten so schleichend die Rabatte kleiner werden lassen – also die Preise anheben.

Mag sein, dass die ein oder anderen Schnäppchen gemacht werden können, aber schlussendlich nutzt der Black Friday besonders den Unternehmen, nicht den Verbraucher:innen. Und reduziert sind vor allem die Rabatte.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Marco Fründt

Marco Fründt
Seit November 2024 Volontär der taz Panter Stiftung. Studierte Politik- und Erziehungswissenschaften in Bielefeld und Thessaloniki sowie Neogräzistik in Berlin. Derzeit im Regie-Ressort. Schwerpunkte: Erinnerungspolitik, Inklusion und der griechischsprachige Raum.
Themen #talkshow #Black Friday #Online-Shopping #Konsum
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Creditkarten liegen aufgefächert auf einer Tastatur
Fake-Shops im Internet Geklaute Daten statt gelieferter Ware

Das kriminelle Netzwerk BogusBazaar betreibt immer noch Tausende Fake-Shops. Kreditkarteninformationen der Käu­fe­r*in­nen werden teils weiterverkauft.

Von Johannes Drosdowski
Leerer Einkaufswagen steht auf einem tristen Parkplatz, im Hintergrund ein Auto, neblige Stimmung
Hype um Black Friday Shoppen ist kein Sternenhimmel
Kommentar von Paula Irmschler

Am Black Friday ist alle Kapitalismuskritik grau. Arme könnten da auch mal eine Waschmaschine kaufen. Eine Waschmaschine aber löst das Problem nicht.

Protestaktion mit einem Plakat an einem Amazon Firmenlogo.
Weltweite Proteste zum „Black Friday“ Amazon, zur Kasse bitte

ArbeitnehmerInnen protestieren weltweit gegen den Online-Händler Amazon. Es geht um seine Löhne, Steuerpraktiken – und ums Klima.

Von Tatjana Söding
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will
5
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
6
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code