piwik no script img

taz zahl ich

Urteil gegen VW do BrasilEinfach nur Beschämend

Niklas Franzen
Kommentar von Niklas Franzen

Volkswagen betrieb in Brasilien eine Farm, Arbeiter wurden misshandelt. Dass der Konzern gegen ein Urteil gegen ihn nun vorgehen will, spricht Bände.

Ein VW Käfer ist auf einer Bühne ausgestellt
VW hat in Brasilien nicht nur in seiner Käfer-Fabrik, sondern auch auf Farmen Menschenrechte verletzt Foto: Marcus Brandt / dpa

F ür viele war die Entscheidung längst überfälig: Ein brasilianisches Gericht hat schwere Menschenrechtsverletzungen auf einer von Volkswagen do Brasil betriebenen Farm als erwiesen anerkannt und dem Konzern nun ein fette Geldstrafe aufgebrummt. Dass ein Gericht so klar die Seite von armen Landarbeitern einnimmt, ist in Brasilien ungewöhnlich. Doch es geht um mehr als um ein einzelnes Urteil: Es geht auch um die Aufarbeitung der Militärdiktatur, die ohne internationale Unterstützung kaum möglich gewesen wäre.

Volkswagen spielt eine besonders unrühmliche Rolle: Der Konzern verkaufte in jener Zeit jährlich 400.000 Autos in Brasilien, nicht zuletzt wegen der engen Verbindungen des Unternehmens zu den politischen Spitzen des Landes zur Zeit der Militärdiktatur. Sein Käfer – der Fusca – erlangte Kultstatus.

Im VW-Werk bei São Paulo arbeitete der Werksschutz mit der Geheimpolizei zusammen. Linke Beschäftigte wurden bespitzelt, einige landeten in Folterkellern, mutmaßlich mit Wissen des VW-Vorstands in Brasilien. 2020 zahlte der Konzern den Betroffenen rund 5,5 Millionen Euro. Für manche kam das zu spät, sie waren bereits verstorben. Das darf sich nicht wiederholen.

Deshalb ist es beschämend, dass Volkswagen bereits angekündigt hat, in Berufung zu gehen. Schuld seien Arbeitsvermittler gewesen, hieß es in der Vergangenheit mehrfach. Ganz ironiefrei hatte ein VW-Manager seinen Konzern einmal verteidigt, alle Firmen hätten so gehandelt. Es soll sich lediglich um Einzelfälle gehandelt haben, so hört man.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die Ermittlungsunterlagen zeichnen jedoch ein anderes Bild: Sie zeigen das volle Ausmaß der Gewalt, der Arbeiter ausgesetzt waren. Die Männer, die vor allem zu Rodungsarbeiten eingesetzt wurden, sollen schwer misshandelt worden sein.

Wer sich wie Volkswagen als moderner Konzern versteht, muss glaubwürdig mit seiner Vergangenheit um­gehen. Um neue Kapitel aufzuschlagen, müssen alte endlich geschlossen werden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Niklas Franzen

Niklas Franzen

 Autor
Niklas Franzen ist Journalist und ehemaliger Brasilien-Korrespondent. Im Mai 2022 erschien sein Buch “Brasilien über alles - Bolsonaro und die rechte Revolte” bei Assoziation A.
Themen #Volkswagen #Brasilien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Arbeiter mit Schutzbrille sitzt in einer Werkshalle vor einem VW-Käfer ohne Räder

Ausbeutung auf Rinderfarm

VW in Brasilien wegen Sklaven­arbeit verurteilt

Ein Gericht verhängt eine Millionen­strafe gegen den Autokonzern für Taten von 1974 bis 1986. Das Unternehmen will Berufung einlegen.
Von Niklas Franzen
Mit Stoff abgedeckte Neuwagen stehen in Reihe auf einem Parkplatz

EU-Handelskonflikt mit den USA

Trump erhöht Autozölle

Der Handelskonflikt mit den USA eskaliert. Vor allem deutsche Autobauer sind betroffen. Wie Washington tickt – und was die EU tun kann.
Von Kai Schöneberg
Ein weißer VW Golf 1

VW Golf wird 50

Die linke Karre

Vor 50 Jahren rollte der erste VW Golf vom Band. Wofür steht das kantige Gefährt aus dem sozialdemokratischen Jahrzehnt?
Von Gunnar Hinck

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

2 Kommentare

 / 

  • VW hat für die Quartalsboni der Managerklasse und noch mehr Piech-Villen mit Ungarn, VR China und eben Diktatur-Brasilien gekuschelt. CO2-Schleudern überteuert und staatlich bezuschusst zu produzieren scheint das Gewissen ja auch nicht zu belasten.



    Gut, dass jetzt Brasilien mal nachfragt und klärt.

  • G

    Was ist "beschämend"? Der Rechtsweg, die Gewalteinteilung?

    Ich verstehe nicht, warum Klimaschützer beim Europ.Meschengerichtshof EINSTEIGEN und hier der nä Rechtsweg Schritt hier von einem Regionalgericht "beschämend" sein soll.

    Ist das nur das Thema?

meistkommentiert

1

Linker Populismus

Nett war gestern

2

Azubi über Handwerksbranche

„Die Atmosphäre ist für queere Menschen unerträglich“

3

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

4

Anschlag auf Nord-Stream-Gasleitungen

Viele Fragen in der Pipeline

5

Diskriminierung im Sport

Verpflichtende Gentests bringen gar nichts!

6

Rückzug von Robert Habeck

Der Erklärbär geht