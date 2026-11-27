M an braucht keinen Wetterfrosch, um zu wissen, woher der Wind weht“, sang einst Bob Dylan. Das gilt auch für die Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie. Wenn schon die stärkste deutsche Einzelgewerkschaft so schwach ist, dass sie einen derartig schlechten Tarifabschluss meint schlucken zu müssen, dann ist es weder um die Gewerkschaftsbewegung noch um die abhängig Beschäftigten in der Bundesrepublik gut bestellt.

Nach der jüngsten Unternehmensbefragung des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall vom Oktober 2026 bewerteten die Unternehmen der deutschen Metall- und Elektroindustrie ihre wirtschaftliche Lage zu 61 Prozent als gut oder befriedigend, 39 Prozent schätzen sie als schlecht ein. Rund 25 Prozent gaben sogar an, Verluste zu machen.

Vor diesem Hintergrund ist die Bereitschaft der IG Metall zu einem differenzierten Tarifabschluss, der bei kriselnden Betrieben auch durchaus schmerzhafte Zugeständnisse zur Sicherung von Arbeitsplätzen möglich macht, nachvollziehbar. Das dürfte dem Interesse der betroffenen Belegschaften entsprechen. Aber das erklärt nicht, warum die Gewerkschaft zugestimmt hat, dass auch die Unternehmen, die sich nicht in einer Krise befinden, in den kommenden zwei Jahren nur zu einer Gehaltserhöhung verpflichtet werden, die unter der Inflationsrate liegt. Die Folge wird für alle Beschäftigten in der Branche ein empfindlicher Reallohnverlust sein.

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Gewerkschaft akzeptiert Reallohnverlust

Nach vier Nullmonaten und einer bescheidenden Einmalzahlung im März kommenden Jahres, die – an die jeweilige Rendite gekoppelt – zwischen 150 und 450 Euro brutto liegen wird, soll es im Mai 2027 eine Entgeltsteigerung um 2 Prozent und im April 2028 um 2,3 Prozent geben. Gefordert hatte die IG Metall fünf Prozent mehr, und das rückwirkend ab Anfang November. In einem Jahr sollten dann nach ihren Vorstellungen über die nächste Tariferhöhung verhandelt werden. Demgegenüber reicht der jetzt gefundene „Kompromiss“ nicht einmal mehr dazu, das Gesicht zu wahren.

Die IG Metall hat sich zu Öffnungsklauseln bereit erklärt, mit denen Unternehmen unter mehr oder weniger starkem wirtschaftlichen Druck deutlich vom Tarif nach unten abweichen können. Für bis zu sieben Jahre können dort Beschäftigte nun verpflichtet werden, auf tariflich vereinbarte Leistungen von bis zu 8 Prozent zu verzichten – von der Kürzung oder Streichung von Sonderzahlungen bis hin zu unbezahlter Mehrarbeit. Dadurch wird eine Aufweichung der 35-Stunden-Woche möglich.

Die Schwäche der IG Metall

Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren, lautet ein altes linkes Sprichwort. Die IG Metall aber scheint Arbeitskampf nur noch simulieren zu können. Ihr jämmerlicher Abschluss ist Ausdruck der Schwäche der Gewerkschaft, die sich – trotz gut gefüllter Streikkassen – schon länger nicht mehr als Warnstreiks zutraut.

Keine Frage: Der Druck, ja die Dreistigkeit der Arbeitgeberseite ist mindestens so groß wie die Verunsicherung der einst so stolzen Gewerkschaft. Deren Mitgliederzahl ist inzwischen auf einen historischen Tiefstand gesunken: insgesamt nur noch zwei Millionen, wobei auch diese Zahl geschönt ist, weil sie eine nicht gerade geringe Anzahl von Rent­ne­r:in­nen beinhaltet. Die deprimierende Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie dürfte den Aderlass befördern. Es ist ein Teufelskreis.

Der größte deutsche Automobilbauer fällt nicht unter den Flächentarifvertrag: Bei VW wird separat verhandelt. Werden die Haustarifverhandlungen dort ebenso desaströs enden? Das ist zu befürchten. Auch wenn anderes zu wünschen wäre. Es ist klar, aus welcher Richtung der Wind weht.