C ui Bono?“, „Wem nützt es?“. Diese Frage kann eigentlich bei jeder Studie gestellt werden, die eine Lobbyorganisation herausbringt. Bei der jüngsten Publikation des Autobauerverbandes VDA geht es dabei nicht nur um den Inhalt, auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist aufschlussreich. Schließlich veröffentlichte der Verband sie, just als Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter mitten in der vierten, entscheidenden Runde der Metall-Tarifverhandlungen steckten.

Die Message der Studie ist schnell erzählt: Die Lage der für das Land wichtigen Autobranche ist schlecht. So schlecht, dass zwei von drei Unternehmen in der Zulieferbranche sowie bei den mittelständisch geprägten Herstellern von Anhängern, Aufbauten und Bussen geplante Investitionen verschieben, verlagern oder streichen wollen; mehr als jedes zweite würde sogar Stellenabbau betreiben und jedes Dritte Investitionen ins billigere Ausland verlagern.

Die Studie zeichnet das bekannte Bild der drohenden Deindustrialisierung. Und damit ist sie selbst eine Drohung: Wenn nicht umgesetzt wird, was der Verband will, gehen in den Werkshallen bald die Lichter aus. Das heißt: eine weitere Verwässerung der CO₂-Flottenwerte, „weniger Bürokratie“, billigere Energie und – ganz wichtig – Richtung Gewerkschaften: niedrigere Arbeitskosten. Letzteres verbunden mit einer weiteren, in ein Studienergebnis gegossenen Drohung: Der Fachkräftemangel ist angeblich kein Problem mehr für die Branche.

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Der VDA will der Gewerkschaft sagen: Eure Verhandlungsposition ist schlecht, also nehmt, was wir euch bieten. Und das in Tarifgesprächen, die härter und langwieriger sind als sonst. Denn die Branche befindet sich tatsächlich in einer Krise, die man nicht leugnen kann. Gleichzeitig spüren die Beschäftigten die Inflation. Sie fordern ein Lohnplus von fünf Prozent statt Mehrarbeit. Kein Wunder also, dass die Lobbyisten da mit einer passenden Studie kontern.

Der Druck, der auch mit solchen Veröffentlichungen auf die Gewerkschaft ausgeübt wurde, hat dann auch gewirkt. Sie ließen sich auf einen Tarifabschluss ein, der für die nächsten zwei Jahre Reallohnverluste bedeutet, da die vereinbarten Entgeltsteigerungen vermutlich unter der Inflationsrate liegen werden. Vor allem ließen sie sich auf eine Öffnungsklausel für weniger profitable Unternehmen ein, mit der die Beschäftigten zu Lohnverzicht und unbezahlter Mehrarbeit verpflichtet werden können.