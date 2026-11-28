Sahra Wagenknecht reckt den BSW-Delegierten beide Hände entgegen. „Bitte“, ruft sie am Samstagmittag auf der Bühne – und verhaspelt sich kurz. „Bitte, rauft euch doch zusammen!“ Das BSW solle gemeinsam gegen Kriegspolitik streiten und nicht miteinander über den Umgang mit der AfD. „Es ist doch völlig unsinnig, was wir hier teilweise tun“, sagt sie. Der große Streitpunkt des BSW-Bundesparteitags in Dresden steht da noch bevor: eine Abstimmung über den „Magdeburger Weg“. Parteigründerin Wagenknecht ahnt die Sprengkraft.

Auf dem zweitägigen Parteitreffen in einer schmucklosen Messehalle wanderte zuvor Eierlikör vom Landesverband Brandenburg durch die Reihen. Um 13 Uhr ist das erste Bier zu sehen. Ein Reporter des Propagandamagazins Compact trägt ein T-Shirt aus dem Fan-Shop der rechtsextremen Partei Freie Sachsen.

Überhaupt Compact: Immer wieder ging es beim Parteitag um das Magazin, das im Oktober AfD und BSW zum gemütlichen Stelldichein in Magdeburg eingeladen hatte. Im Landtag von Sachsen-Anhalt haben die beiden Fraktionen bereits zwei Anträge durchgesetzt. Eine Koalition mit der AfD oder die Tolerierung einer AfD-Regierung schließen die fünf BSW-Abgeordneten in Magdeburg zwar aus. Dafür planen sie weitere „Projekte“ mit der AfD.

Genau dagegen wenden sich in Dresden gleich eine Reihe prominenter BSW-Gründungsmitglieder, vorneweg Ex-Generalsekretär Christian Leye, die ehemalige Wagenknecht-Vertraute Sevim Dağdelen und Bayerns Ex-Landeschef Klaus Ernst. Auf dem Parteitag wollen sie den „Magdeburger Weg“ per Antrag unterbinden.

Bevor es zur entscheidenden Abstimmung kommt, redet Sahra Wagenknecht ausführlich über ihre Lieblingsthemen: den Krieg in der Ukraine und den Frieden. Immer wieder erheben sich die rund 600 Delegierten von ihren Plätzen, applaudieren, jubeln. Nur das BSW trete für Diplomatie ein, sagt Wagenknecht. Dafür müsse es geeint sein und dürfe sich nicht durch die eine Frage spalten lassen: Wie hältst du es mit der AfD?

Ernst macht ernst

Der Parteitag hatte das hippieske Motto „Gemeinsam für eine friedliche Welt“ verpasst bekommen. In der Hauptdebatte ist von großen friedlichen Gemeinsamkeiten wenig zu spüren. Im Gegenteil, Red­ne­r:in­nen werden ausgebuht, Un­ter­stüt­ze­r:in­nen und Geg­ne­r:in­nen des „Magdeburger Wegs“ schenken sich nichts. Es geht zu wie unter Halbstarken auf dem Schulhof.

„Dann geh doch!“, wird einem Delegierten entgegengebrüllt, der im Laufe der Diskussion in einer persönlichen Erklärung seinen Austritt wegen des „Magdeburger Wegs“ erklärt. Es folgen nacheinander vier weitere Austrittserklärungen an den Saalmikrofonen. Insgesamt werden am Samstag 30 BSW­le­r:in­nen die Partei verlassen. Das Tagungspräsidium scheitert zwischenzeitlich komplett bei dem Versuch, die Veranstaltung geordnet durchzubringen. Rüde Anrempeleien um Redezeiten tun ihr Übriges.

Der prominenteste Abgang hatte sich bereits am Samstagmorgen angekündigt: Auch BSW-Mitgründer Klaus Ernst will nicht mehr. Das Compact-Dinner von AfD und BSW in Sachsen-Anhalt, das Magdeburger „Postengeschacher“ mit den Völkischen: „Da stellen sich mir die Haare auf“, schimpfte der 72-Jährige, einst Bundeschef der Linkspartei, im Deutschlandfunk vor sich hin.

Wenige Stunden später erklärt Ernst, er mache jetzt ernst. In den kommenden Tagen werde er das BSW verlassen. An seiner Seite: die Berliner Landesvorsitzende Josephine Thyrêt. Auch sie wird das Kapitel BSW für sich abschließen, sagt sie zur taz. Sie habe keine Lust mehr, sich „dieses parlamentarische Gequatsche“ über Sachsen-Anhalt weiter anzuhören, was man alles mit der AfD könne oder nicht machen könne. Dafür sei sie 2024 nicht der Wagenknecht-Partei beigetreten.

BSW-Streit um Einfluss

Schade drum, heißt es auf taz-Nachfrage zu den Austrittserklärungen auf offener Bühne aus den Reihen der sächsischen Delegation. Aber das sei dann eben ein „reinigender Prozess“. Im Block von Mecklenburg-Vorpommern herrscht dagegen Unverständnis: „Die haben da eine Show abgezogen, alles nur für euch Medien.“

BSW-Parteichefin Amira Mohamed Ali muss im Gespräch mit der taz kurz durchatmen. Auch sie nennt die angekündigten Austritte schade. „Ich möchte gerne, dass wir zusammenbleiben. Wir sind zusammen losgegangen. Ich würde mir wünschen, dass wir auch zusammen weitergehen“, sagt sie. Tatsächlich drohen weitere Abgänge. Nach taz-Informationen wird sich in den kommenden Tagen eine größere Gruppe von Kri­ti­ke­r:in­nen treffen, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen.

Viele in der Partei sagen: Einigen von ihnen gehe es gar nicht so sehr um das Agieren der fünfköpfigen BSW-Fraktion in Sachsen-Anhalt, sondern vor allem um Fragen von Macht und Einfluss in der Partei. Um Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten. Um seit Langem gepflegte Intimfeindschaften.

Klaus Ernst etwa wurde im BSW Bayern in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, ein „Klima der Angst und Einschüchterung“ zu schüren. Jüngst wurde er als bayerischer BSW-Landesvorsitzender von den eigenen Leuten entmachtet. Er selbst sah im Nachgang AfD-nahe Kräfte am Werk. Die Rede war vom „Rechtsputsch“.

BSW-Mehrheit will mit AfD zusammenarbeiten

Schnell wird in Dresden deutlich, dass die Be­für­wor­te­r:in­nen einer Irgendwie-Kooperation mit der AfD klar in der Mehrheit sind. Der Antrag der Kritiker:innen, den „Magdeburger Weg“ zum Holzweg zu erklären, wird von rund zwei Dritteln der Anwesenden abgelehnt. Claudia Wittig, das prominenteste Gesicht des BSW in Sachsen-Anhalt, bekommt dagegen für ihre Rede lang anhaltenden Sonderapplaus.

Das BSW dürfe sich nicht spalten lassen, weil: BSW gleich Friedenspartei, sagt Wittig. Es werde in Magdeburg auch nicht gekungelt. Man mache „Politik in der Sache“. Und auch das will sie mal klarstellen: „Niemand von den Parteien da draußen ist unser Partner.“

Andere Red­ne­r:in­nen erinnern in dem Zusammenhang an das Versprechen, das der sachsen-anhaltische BSW-Fraktionschef Thomas Schulze beim Compact-Dinner der AfD gegeben hatte: Die Wagenknecht-Partei wolle der extremen Rechten ein „ehrlicher Partner“ sein. „Packen wir es an“, hatte Claudia Wittig bei der Gelegenheit hinzugefügt.

Von Wagenknecht im Anschluss zu einer Runde Kritik und Selbstkritik angehalten, ruderte Wittig dann zwar zurück und nannte die Bilder bei Compact einen „Fehler“. Es ging allerdings auch nur um die Bilder. Denn nach taz-Informationen hatte sich Wagenknecht nach der Sachsen-Anhalt-Wahl im September selbst mit AfD-Chef Tino Chrupalla getroffen, um „mögliche Schnittmengen bei parlamentarischen Anträgen“ im Magdeburger Parlament zu besprechen.

Parteichefin Amira Mohamed Ali kann der emotionalen Debatte rund um den Parteitag in Dresden auch etwas Positives abgewinnen: „Es ist wichtig für uns, dass wir Öffentlichkeit haben und unsere Positionen öffentlich sagen können.“ Und Öffentlichkeit ist das Überlebenselixier des BSW.

Im kommenden Jahr wird in Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen und im Saarland gewählt. Nirgendwo hat das BSW eine realistische Chance, in den Landtag einzuziehen. Auch die Parteivorsitzende weiß, dass dem BSW schwere Zeiten bevorstehen. Mohamed Ali formuliert es so: „Wir haben als BSW nur dann eine Chance, uns zu etablieren, wenn wir eine gesamtdeutsche Partei sind. Aber das ist nicht einfach, das ist ein langer Weg.“