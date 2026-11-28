epd/afp | Am Gesetzesentwurf zur Rentenreform von SPD-Arbeitsminister Alexander Schweitzer gibt es Kritik. Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) verwies auf das von der Alterssicherungskommission erarbeitete Konzept. In den Zeitungen der Neuen Pressegesellschaft (NPG) sagte Frei, „dass ein Festhalten an der ‚Rente mit 63‘ die Finanzierbarkeit der Reform insgesamt infrage stellen und die jungen Menschen teuer zu stehen kommen würde“. Kritik kam auch von den Grünen. Indessen hat sich die SPD-Bundestagsfraktion hinter den Gesetzentwurf gestellt.

Schweitzer hatte am Freitag seinen lange erwarteten Gesetzentwurf zur Rentenreform vorgelegt. Er sieht den grundsätzlichen Erhalt der als „Rente mit 63“ gestarteten Möglichkeit eines abschlagsfreien früheren Renteneintritts für besonders langjährig Versicherte vor. Bestimmte Zeiten sollen dabei aber nicht mehr angerechnet werden.

Die abschlagsfreie frühere Rente nach 45 Beitragsjahren ist der umstrittenste Punkt der von der Koalition angestrebten Rentenreform. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hat deren Ende empfohlen. Darauf pocht die Union. Die SPD verweist immer wieder aber auch darauf, dass ihr Erhalt im Koalitionsvertrag festgehalten wurde.

Am Donnerstag hatten CDU-Politiker aus der Unionsfraktion den Vorschlag gemacht, die Möglichkeit auf Menschen mit niedrigen Einkommen zu beschränken. Wer in seiner Erwerbszeit höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, soll weiter die bisherige Regelung nutzen können. Die Einsparungen bei diesem Weg wären voraussichtlich deutlich höher, weil bis zu 90 Prozent der heute Berechtigten keinen Anspruch mehr auf die frühere abschlagsfreie Rente hätten.

Auch der CSU-Abgeordnete Florian Dorn sieht die Rentenvorschläge von Schweitzer (SPD) als nicht passend. „Ein Entwurf, der die Rente nicht nachhaltig stabilisiert und die junge Generation zusätzlich belastet, ist für mich daher bisher nicht tragfähig“, sagte Dorn dem Stern. Dorn war neben Pascal Reddig (CDU) und Annika Klose (SPD) als einer von drei Koalitionsabgeordneten Mitglied der Alterssicherungskommission.

Arbeitgeber üben Kritik

Dorn kritisierte insbesondere das Festhalten an der abschlagsfreien Rente mit 63 Jahren. „Allen Beteiligten sollte klar sein, dass das Festhalten an der abschlagsfreien Rente ohne Vorschläge von wirkungsgleichen stabilisierenden Maßnahmen auf Kosten der jungen Generation geht.“ Es sei wichtig, dass die Koalition nun gemeinsam eine Rentenreform verabschiede, die die Rente wieder zukunftssicher mache.

Auch aus den Reihen der Arbeitgeber kam scharfe Kritik. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, bezeichnete den Entwurf am Samstag als „vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken“. Dies habe einen „hohen Preis“, warnte er. Beschäftigten und Unternehmen drohe ein „gewaltiger Belastungsschub“. Sollten die Pläne von Bundessozialminister Alexander Schweitzer (SPD) umgesetzt werden, würde der Rentenbeitragssatz innerhalb von nur fünf Jahren von heute 18,6 auf rund 22 Prozent steigen, erklärte Kampeter. „So lenkt man Investitionen und Arbeit ins Ausland.“

Die SPD-Bundestagsfraktion stellte sich indessen hinter den Entwurf von Schweitzer und drang auf einen baldigen Beschluss im Bundeskabinett. „Mit dem Vorschlag von Arbeitsminister Alexander Schweitzer liegt ein guter Kompromiss auf dem Tisch“, sagte der Chef des Bundestagssozialausschusses und zuständige Berichterstatter der SPD-Fraktion, Bernd Rützel, der Augsburger Allgemeinen. „Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt: Wer lange fleißig gearbeitet hat, geht auch zukünftig zwei Jahre früher abschlagsfrei in Rente“, erklärte Rützel. Dies sei der SPD besonders wichtig.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Andreas Audretsch, warf Schweitzer vor, mit dem Entwurf weitere Verunsicherung zu schaffen. „Ein weiterer Aufschlag ohne Abstimmung. Nächste Runde im Koalitionsstreit“, sagte Audretsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

In den ARD-„Tagesthemen“ am Freitagabend verteidigte Schweitzer seinen Entwurf für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Er könne Grundlage für einen Konsens in der schwarz-roten Koalition sein. „Wir haben jetzt monatelang beraten, in den letzten Wochen auch unter meiner Federführung. Und für mich hat sich gezeigt: Wir können zusammenkommen“, sagte der SPD-Politiker.