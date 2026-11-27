rtr | Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber auf mehr Geld und tarifliche Erleichterungen für krisengeplagte Unternehmen geeinigt. Die beiden großen Gewerkschaftsbezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erzielten den Kompromiss mit den Arbeitgeberverbänden Südwestmetall und Metall NRW am Donnerstag nach 26 Stunden Verhandlungsmarathon in Mannheim.

Die Löhne der 3,7 Millionen Beschäftigten der größten deutschen Industrie sollen ab März 2027 steigen: Nach Einmalzahlungen zwischen 150 und 450 Euro, abhängig von den Gewinnen der jeweiligen Unternehmen, steigen die Löhne und Ausbildungsvergütungen in zwei Stufen – am 1. Mai 2027 um 2,0 Prozent und am 1. April 2028 um weitere 2,3 Prozent.

„Das Ergebnis ist ein Kompromiss unter schwierigen Bedingungen“, erklärte die baden-württembergische IG-Metall-Chefin Barbara Resch. Neben einer Stärkung der Einkommen eröffne ein zusätzlicher „Tarifvertrag Invest“ die Möglichkeit, Arbeitsplätze und Standorte zu sichern. Der Chef des Arbeitgeberverbands Metall NRW, Arndt Kirchhoff, erklärte, die Tariferhöhung sei schmerzhaft, wegen der mit 25 Monaten langen Laufzeit aber gerade noch vertretbar. Die Betriebe könnten mit dem neuen Tarifvertrag Produktion in Deutschland halten sowie Investitionen, Innovationen und Industriearbeitsplätze sichern.

Das neue Instrument, kurz „Tarifvertrag Invest“ genannt, soll Investitionen und ⁠Produktion in Deutschland sichern. Arbeitgeber und Betriebsrat müssen den Beitritt auf Basis eines Zukunftskonzepts gemeinsam beantragen. Ein positives Votum der IG-Metall-Mitglieder im Betrieb sowie die Beteiligung der Tarifvertragsparteien sind weitere Voraussetzungen. Unternehmen können im ‌Rahmen von Betriebsvereinbarungen ‌Zusagen für Investitionen und Beschäftigung geben. Im Gegenzug können tarifliche ⁠Entgeltbestandteile um bis zu 8 Prozent abgesenkt oder die wöchentliche Arbeitszeit ohne Lohnausgleich erhöht werden.

Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter betonte, die Verhandlungen hätten „mehrfach auf Messers Schneide“ gestanden. Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände der beiden Bundesländer empfahlen, den Pilotabschluss bundesweit zu übernehmen.

Gewerkschaften forderten kürzere Laufzeit

Die Tarifrunde war unter dem Druck ⁠der Krise in weiten Teilen der Branche besonders schwierig. Die Tarifparteien kamen erst nach zwei Warnstreikwellen der IG Metall zur entscheidenden vierten Runde zusammen. Mit einem 26 Stunden langen Tauziehen im Mannheimer Congress Center Rosengarten ist es der Gewerkschaft zufolge die längste Abschlussrunde seit mindestens 30 Jahren.

Weite ‌Teile der Branche, vor ‌allem die Autoindustrie, stecken in der Krise. Sie wollen mit niedrigeren Arbeitskosten dem steigenden Wettbewerbsdruck ⁠aus China und Belastungen wie den gestiegenen US-Importzöllen begegnen. Sonst drohen sie damit, den Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland und Verlagerungen ins kostengünstigere Ausland fortzusetzen. Seit 2019 sind so bereits 350.000 Jobs verloren gegangen. Andere Branchen wie in der Rüstung und in der Medizintechnik erzielen dagegen hohe ‌Gewinne. Der Abschluss sollte den großen Unterschieden Rechnung tragen und zugleich eine Antwort finden, wie unter Druck stehende Unternehmen von Personalkosten entlastet werden.

Die Gewerkschaft war mit einer Forderung nach 5 Prozent mehr ‌Geld bei zwölf Monaten Laufzeit in die Verhandlungen gezogen. ⁠Die Laufzeit reicht jetzt bis Ende November ‌2028.