Am Vorabend der Entscheidung sitzt Janette Fuchs auf einem Ledersofa in der Lobby ihres Hotels in Leipzig und schüttelt den Kopf. Nein, eine Feministin sei sie nicht. Sie sagt das sehr klar: Mit diesem Wort kann sie offenbar nicht viel anfangen.

Das Hotel liegt in der Innenstadt, gleich gegenüber der Nikolaikirche. Fuchs trägt eine dunkle Faltenbluse zu einer hellen Hose. Später wollen sie, ihr Mann und eine Freundin, die mitgekommen ist nach Leipzig, noch was trinken gehen. In badisch eingefärbter Tonlage erklärt Fuchs: „Ich möchte bloß wissen, warum meine Arbeit weniger wert sein soll als die aller meiner Vorgänger und die meines Nachfolgers.“

Janette Fuchs war von 2014 bis 2022 Bürgermeisterin von Todtmoos, einer Gemeinde mit knapp 2.000 Ein­woh­ne­r*in­nen im Südschwarzwald. Kurz nach ihrer Wahl stufte der Gemeinderat sie in die Besoldungsgruppe A14 ein, etwa zur Hälfte ihrer Amtszeit beschloss er eine Anhebung in die Besoldungsgruppe A15.

Ihr männlicher Vorgänger wurde dagegen im Jahr 1990 von Beginn an in A15 eingestuft, das bedeutete brutto mehrere Hundert Euro mehr im Monat. Als auch ihr männlicher Nachfolger direkt nach Amtsantritt ein A15-Gehalt bezog, wurde Janette Fuchs stutzig. War sie schlechter bezahlt worden, weil sie eine Frau ist? Sie beschloss, vor Gericht zu ziehen.

Die Lücke klafft zwischen den Geschlechtern

Nach wie vor verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt schlechter als Männer. Der Gender Pay Gap, also die Lücke zwischen den Bruttostundenlöhnen der Männer und denen der Frauen, lag 2025 bei 16 Prozent und damit höher als in vielen EU-Ländern. Das hängt mit der ungleichen Verteilung der Sorgearbeit zusammen: Frauen in Deutschland unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit häufiger als Männer und arbeiten oft jahrelang auf reduzierten Stellen, was zu geringeren Stundenlöhnen führt.

„In Teilzeit findet keine Karriere statt“, sagt Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Frauen kommen seltener in gut bezahlte Führungspositionen. Sie sind zudem öfter in Branchen und Berufen mit niedrigen Löhnen tätig.

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Der öffentliche Dienst schneidet mit einem Gender Pay Gap von nur 4 Prozent im Vergleich zur Privatwirtschaft gut ab. Das dürfte vor allem an den standardisierten Gehältern liegen. Nun war Janette Fuchs im öffentlichen Dienst tätig, noch dazu in einer Führungsposition – genauso wie ihr Vorgänger und ihr Nachfolger. In ihrem Fall geht es um den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap.

Todtmoos im Südschwarzwald: Eine Frau muss sich hier erst mal beweisen Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Auch bei vergleichbarer Tätigkeit und Position gibt es eine Lohnlücke, sie liegt in Deutschland seit Jahren konstant bei 6 Prozent. Frauen machen also einen gleichwertigen Job und verdienen trotzdem schlechter. „Hier ist das Ungerechtigkeitsempfinden besonders groß“, sagt Katharina Wrohlich vom DIW.

War Fuchs’ Job wirklich vergleichbar mit dem ihres Vorgängers und ihres Nachfolgers? Wurde sie als Frau diskriminiert, oder gab es andere Gründe für die schlechtere Einstufung? Darüber soll nun das Bundesverwaltungsgericht entscheiden.

2014 wird Fuchs Bürgermeisterin

Janette Fuchs, 60, hat lange in der Nähe von Pforzheim gelebt und dort in der Verwaltung gearbeitet. In Todtmoos besaß ihre Familie eine Ferienwohnung. Der Kurort liegt im Wehratal, umgeben vom Schwarzwald. Man kann hier gut wandern. Als Fuchs hörte, dass der Bürgermeister nicht mehr antreten würde, entschied sie, sich zu bewerben, erzählt sie. „Ich wollte da leben, wo andere Urlaub machen.“ 2014 wurde sie, die Parteilose, mit 56 Prozent gewählt. Eine Amtszeit dauert in Baden-Württemberg acht Jahre. Ihr Mann blieb in der Nähe von Pforzheim, sie führten eine Wochenendehe.

Parteien hätten für sie nie eine Rolle gespielt, sagt Fuchs. Einmal trat sie auf der Liste der FDP für den Kreistag an. „Aber nur, weil ich mir da die besten Chancen ausgerechnet habe.“

Als Bürgermeisterin habe sie sich um die Verlegung des Glasfasernetzes gekümmert, um die Sanierung des Freibads, um die Abwasserversorgung, erzählt Janette Fuchs. 2015 mussten Geflüchtete untergebracht werden, auch Corona fiel in ihre Amtszeit. „Jeden Tag muss man als Bürgermeister Entscheidungen treffen. Der Job hat mir außerordentlich Spaß gemacht“, sagt sie.

Dass sie als Frau anders behandelt wurde als anwesende Männer, sei ihr schon während ihrer Amtszeit aufgefallen, erzählt sie. Es schienen Kleinigkeiten zu sein. „Dass man nicht ausreden darf. Dass man im Bild nicht ganz vorne steht. So etwas wird einem aber immer erst im Nachhinein bewusst.“ So wie die Sache mit der Bezahlung: Erst als der Nachfolger besser eingestuft wurde, entschied Fuchs, vor Gericht zu ziehen. Vor ihr hatte das bereits die ehemalige Bürgermeisterin von Müllheim in der Nähe von Freiburg erfolgreich getan.

 Ich will den anderen Frauen zeigen: Es geht nicht mit rechten Dingen zu

Fuchs klagte wegen Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und bekam im Mai 2025 in erster Instanz in Freiburg recht. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg wies die Klage jedoch im März dieses Jahres ab und regte einen Vergleich zwischen den Parteien an. Fuchs wollte das nicht. „Mir geht es nicht ums Geld. Ich möchte ein Zeichen setzen.“

Die Vorkämpferin als neue Rolle

Janette Fuchs mag mit dem Label „Feministin“ fremdeln, es passt nicht zu ihrer Welt. Aber in der Lobby des Leipziger Hotels sagt sie auch: „Ich will den anderen Frauen zeigen: Es geht nicht mit rechten Dingen zu. Wir müssen uns wehren.“ Und ja, sie sehe sich „als Vorkämpferin“. Vielleicht kann man sagen: Fuchs wurde zu einer Feministin wider Willen.

Die Rolle als Vorkämpferin nehmen ihr in Todtmoos nicht alle ab. Fuchs habe sich nie besonders für Frauen eingesetzt, sagen Menschen, die die Kommunalpolitik vor Ort verfolgen. Die andere Version der Geschichte klingt so: Bei der Bürgermeisterwahl 2022 habe sie krachend verloren und wolle der Gemeinde jetzt eins auswischen. Offenbar sorgt man sich um den Ruf des Ortes.

Tatsächlich wurde Fuchs’ Nachfolger 2022 mit 78 Prozent gewählt, sie erhielt nur 17 Prozent der Stimmen. Fuchs hatte während Corona angekündigt, zurück zu ihrer Familie zu ziehen. Dass sie dann doch bleiben wollte und noch mal kandidierte, war offenbar nicht vermittelbar. „Wenn man wegwill, kann man nicht noch mal Bürgermeisterin werden“, sagt sie rückblickend selbst. Nach der verlorenen Wahl ging sie, die Zugezogene, wieder nach Pforzheim.

Am nächsten Morgen, es ist der 19. November, läuft Janette Fuchs durch die prächtige Halle des Bundesverwaltungsgerichts und nimmt im Saal neben ihrem Anwalt Platz. Richter Markus Kenntner macht deutlich, dass sich eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts kaum nachweisen lässt. Im Fall von Janette Fuchs müsste dafür im Protokoll der Gemeinderatssitzung von 2014 stehen, dass sie niedriger eingruppiert wurde, weil sie eine Frau ist – eine unrealistische Vorstellung. Deshalb sehe das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eine Beweiserleichterung vor. „Es geht nur um Indizien“, betont Kenntner.

Ein solches Indiz ist das Protokoll einer Gemeinderatssitzung von 2017. Damals beschloss der Gemeinderat die Höherstufung auf A15 – mit der Begründung, Janette Fuchs habe sich nach anfänglichen Schwierigkeiten als fleißige Bürgermeisterin erwiesen. Fuchs’ Anwalt bezeichnet das als „Stereotype“.

Aus dem Protokoll geht auch hervor, dass der Gemeinderat schon 2014 plante, sich zur Mitte der Amtszeit noch mal mit ihrer Bezahlung zu befassen. Janette Fuchs hat das am Vorabend so beschrieben: „Die männlichen Bürgermeister wurden von vornherein höher eingruppiert. Ich musste mich erst bewähren.“

Ungleiche Bewertung

Die Forschung zeigt, dass unbewusste Stereotype bei der Bewertung von Arbeit eine Rolle spielen. Man kann sie sogar messen. Katharina Wrohlich vom DIW verweist auf ein Experiment, bei dem Menschen mit fiktiven Personenbeschreibungen konfrontiert wurden. Sie sollten angeben, ob deren Bezahlung gerecht sei oder nicht.

Das Ergebnis: „Die Befragten bewerteten es als gerecht, wenn Frauen für dieselbe Arbeit ein um durchschnittlich drei Prozent geringeres Gehalt bekommen“, sagt Wrohlich. Die Wirklichkeit prägt dabei den Blick: Weil die Menschen im Alltag oft erlebten, dass Männer beruflich einen höheren Status haben, hielten sie dann auch in der Befragung etwas höhere Löhne für angemessen, erklärt die Wissenschaftlerin.

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Um solchen Stereotypen entgegenzuwirken, brauche es mehr weibliche Vorbilder in klassisch männlich konnotierten Rollen, sagt Wrohlich. Oder anders formuliert: Es braucht mehr Bürgermeisterinnen in den Rathäusern.

Nun fragt sich, warum der Gemeinderat in Todtmoos überhaupt einen Spielraum hatte bei der Bezahlung. Das liegt an den Bestimmungen in Baden-Württemberg. Liegt die Einwohnerzahl eher bei 1.000 oder bei 2.000? Wie schwierig sind die Aufgaben als Bürgermeister*in? Danach soll sich die Entscheidung richten, es geht nicht um die Bewertung der Person.

Gemeinderäte sind allerdings ehrenamtlich tätig und meist keine Juristen, sondern Polizistin, Koch oder Bäckereiverkäufer. Auch der Richter lässt bei der Verhandlung durchblicken, dass er es für fragwürdig hält, einem Gemeinderat eine solche Entscheidung aufzubürden.

Endlich ein Urteil

Am Nachmittag ist es so weit: Das Gericht gibt Janette Fuchs recht. Grundsätzlich sei ihr Job als Bürgermeisterin, was die Aufgaben und die Einwohnerzahl des Ortes betreffe, mit dem ihres Vorgängers vergleichbar gewesen. Belege für eine geschlechterbezogene Ungleichbehandlung gebe es zwar nicht.

Die Klägerin sei anders als die Bürgermeister vor und nach ihr aber unter einen „Bewährungsvorbehalt“ gestellt worden – das sei „ein Indiz für die Annahme einer unzulässigen Benachteiligung wegen des Geschlechts“, teilt das Gericht mit. Die Gemeinde habe das nicht widerlegen können. Fuchs habe daher Anspruch auf eine Nachzahlung von 36.500 Euro, die ihr wegen der niedrigeren Einstufung entgangen seien, sowie einen Entschädigungsanspruch von 7.000 Euro.

Als der Richter das Urteil verkündet, sitzt Janette Fuchs schon wieder im Auto auf dem Rückweg nach Pforzheim. Sie sei nach all den Jahren der Ungewissheit froh, dass die Auseinandersetzung zu Ende sei und sie Recht bekommen habe, sagt sie am nächsten Tag. Sie habe sich während ihrer Amtszeit nicht vorstellen können, dass sie sich mit der Gemeinde mal juristisch auseinandersetzen müsse. „Umso größer ist jetzt die Erleichterung, aber auch ein Stück weit die Genugtuung, dass ich diesen Weg nicht aufgegeben habe.“

Wie die Leute vor Ort auf das Urteil reagieren, wird Janette Fuchs kaum mitbekommen. Die Ferienwohnung in Todtmoos ist mittlerweile verkauft.