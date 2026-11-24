Indiens Nordostregion hat viel ungenutztes Potenzial, unter anderem an Bodenschätzen, Arbeitskräften sowie landwirtschaftlichen und touristischen Möglichkeiten. Die Region zählt acht Bundesstaaten, darunter Assam, Mizoram und Manipur, die fast ausschließlich an andere Länder grenzen, nämlich an China, Myanmar, Bangladesch und Nepal. Das macht die Region zu einem wichtigen Tor zu weiten Teilen Asiens. Indigene Gemeinschaften machen mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung der Region aus, in Mizoram, Nagaland und Meghalaya sind es sogar über 85 Prozent.

Laut dem Geologischen Dienst von Indien (GSI) birgt die Region über 70 Millionen Tonnen unerschlossene seltene Erden sowie kritische Mineralien wie Lithium, Grafit und Vanadium. Der GSI hat 38 potenzielle Explorationsblöcke in Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya und Nagaland identifiziert.

Genau deshalb könnte Indiens Nordosten interessant für die Europäische Union (EU) werden. Ihre Mitgliedsstaaten müssen derzeit 98 Prozent ihres Bedarfs an seltenen Erden durch Importe aus China abdecken. Die Diversifizierung dieser Lieferketten ist für Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, eine Priorität geworden.

Die EU ist in Nordostindien bereits aktiv: Im Juni 2023veranstaltete die EU-Delegation in Indien und Bhutan in Kooperation mit dem indischen Außenministerium eine Global-Gateway-Konferenz in Shillong, der Hauptstadt des nordostindischen Bundesstaates Meghalaya. Der Schwerpunkt lag auf Investitionen in die Konnektivität der Region.

Konnektivität als Schlüssel

Die gleichnamige Initiative der EU richtet sich an Indiens regionalen Zielen einschließlich der Act-East-Politik aus und umfasst die Zusammenarbeit bei Verkehr, digitaler Infrastruktur und grüner Energie. Von 2021 bis 2027 sollten Investitionen von bis zu 300 Milliarden Euro mobilisiert werden, weshalb die Global Gateway Initiative teilweise als Gegengewicht zu Chinas Belt and Road Initiative verstanden wird.

Eine Studie des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Neu-Delhi zu den Prioritäten der EU und Indiens im Indopazifik legte nahe, dass Verkehrskorridore mit dem Schwerpunkt auf Südostasien ein vorrangiger Sektor sind. Die Konnektivitätspartnerschaft EU-Indien soll erweitert werden, um grenzüberschreitende Logistik- und Qualitätsstandards in der Region des Golfs von Bengalen zu implementieren. Diese Verkehrskorridore würden die Präsenz von Global Gateway im Indopazifikraum ausweiten und die Lieferketten stärken, die Südasien mit Südostasien verbinden.

Laut Mirza Zulfiqur Rahman von der Heinrich-Böll-Stiftung sei Nordostindien eine Region, deren interne Infrastrukturentwicklung von Neu-Delhi eng mit außenpolitischen Zielen verknüpft wird – von der Look/Act East-Politik bis hin zu subregionalen Zusammenschlüssen wie der Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (Bimstec).

Laut Rahman sei es naheliegend, dass Neu-Delhi die Vorteile des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien, das im Dezember 2026 unterzeichnet werden soll, auch auf Nordostindien ausweiten wolle.

Ruf nach besseren Rahmenbedingungen

„Obwohl die Verkehrsinfrastruktur schon erheblich verbessert wurde, müssen die regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die zwischenstaatliche und ressortübergreifende Abstimmung innerhalb Nordostindiens in den kommenden Jahren verbessert werden, damit die Region die kritische Masse erreicht, um in nennenswertem Umfang an den Vorteilen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien teilhaben zu können“, sagt Rahman.

Auf der Global-Gateway-Konferenz 2023 wurden 120 Projekte in fünf Sektoren identifiziert. Geplant war ein „Fahrplan für die Investitionspipeline EU-Indien Nordost 2025“. Doch bis heute gibt es den noch nicht. Ein Mitarbeiter des Staatlichen Transformationsinstituts (SIT) in Mizoram, das dem Ministerium für Planung und Programmumsetzung untersteht, bestätigt das. Man habe noch nichts von den Projekten gehört.

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Investitionen in die nordöstlichen Bundesstaaten Indiens könnten die Handelsbeziehungen der EU zu Südostasien stärken und zugleich den dortigen indigenen Gemeinschaften durch mehr Handel und Tourismus eine nachhaltige Lebensgrundlage bieten. Die Infrastruktur, die politischen Rahmenbedingungen und der politische Wille sind auf beiden Seiten in Ansätzen vorhanden. Das Freihandelsabkommen erleichtert Delhi und Brüssel nun die Umsetzung.

Lalnunkimi Colney ist Journalistin aus Mizoram und schreibt vor allem für East Mojo, ein Nachrichtenportal für Indiens Nordosten. Sie ist Teilnehmerin des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Moritz Martin.