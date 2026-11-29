Erst Tele1, dann T24, Halk TV und nun auch Sözcü TV. Während der Zugang zum unabhängigen Nachrichtenportal T24 Ende September gesperrt wurde, stehen mittlerweile auch die drei Fernsehsender unter staatlicher Zwangsverwaltung. Zuletzt übernahm der Staat am 17. November die Kontrolle über Sözcü TV.

Die Begründungen sind unterschiedlich: Mal geht es um mutmaßliche Verbindungen zur missliebigen Gülen-Bewegung, mal um Geldwäsche und Bestechung, mal um Spionage und Terrorverdacht, mal um die angebliche Gefährdung der türkischen Familienstruktur.

Was diese vier Medien aber eint, ist ihre kritische Berichterstattung über die Regierung. Halk TV, Sözcü TV und Tele1 gehörten zu den wenigen verbliebenen reichweitenstarken Fernsehsendern, auf denen oppositionelle Po­li­ti­ke­r:in­nen regelmäßig zu Wort kamen, Regierungshandeln kritisch diskutiert und über Korruptionsvorwürfe berichtet wurde.

Der Investigativjournalist Barış Terkoğlu, der für die Tageszeitung Cumhuriyet schreibt, regelmäßig bei Sözcü TV auftrat und den Youtube-Kanal Onlar TV mitbetreibt, beobachtet seit etwa einem Jahr eine neue Dimension der Repression. „Auch in der Vergangenheit haben wir Druck erlebt. Doch diesmal geht es beinahe darum, uns vollständig zu ersticken, uns zu beseitigen“, sagt er im Gespräch mit der taz.

Follow the money

Warum also gerade jetzt? Seit September beschäftigt ein milliardenschwerer Finanzskandal die Türkei, der bis in die Reihen der Regierungspartei AKP reicht. Vereinfacht gesagt, geht es darum, dass Investmentfonds durch gezielte Aktienkäufe die Kurse bestimmter Unternehmen künstlich in die Höhe getrieben haben sollen. Das Geschäft lief, solange immer mehr Geld in die Fonds floss. Als An­le­ge­r:in­nen ihr Geld zurückhaben wollten, gerieten die Fonds in Schwierigkeiten. Mehr als 455.000 Menschen sind betroffen.

Interessant wird es vor allem dann, wenn man sich die personellen Verflechtungen auf dem türkischen Finanzmarkt anschaut. Emre Tezmen etwa, Vorstandsvorsitzender der im Zentrum des Skandals stehenden Tera Yatırım Holding, saß zugleich im Verwaltungsrat der zentralen Wertpapierverwahrstelle MKK. Dort werden die Wertpapiergeschäfte des Landes erfasst. Für Terkoğlu, der selbst zu dem Skandal recherchiert, ist die Fondskrise deshalb längst schon eine Staatskrise.

Auch gegen Journalist:innen, die zu dem Fondsskandal arbeiten, wird mittlerweile ermittelt. Unter ihnen İsmail Arı, Murat Ağırel, İsmail Saymaz, Mustafa Balcı und Şaban Sevinç. Mal lautet der Vorwurf, sie hätten Falschinformationen verbreitet, mal, sie hätten Amts­trä­ge­r:in­nen beleidigt. Einige kamen in Untersuchungshaft, andere unter Hausarrest.

Arı saß 29 Tage im Gefängnis, bevor ihn ein Gericht am 19. November freisprach. Doch damit nicht genug: Noch vor seinem Freispruch wurde er zu neuen Vorwürfen befragt. Diesmal soll er nicht nur Falschinformationen verbreitet, sondern auch den Präsidenten beleidigt haben.

Schwächen der Opposition

Und der Fondsskandal? Der habe das Vorgehen gegen die Medien beschleunigt, so die Vermutung von Terkoğlu. Doch die Regierung habe noch etwas anderes im Blick: die kommenden Wahlen. Regulär sind die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für 2028 vorgesehen. Erdoğan dürfte dann nach geltender Verfassung nicht noch einmal antreten.

Sollte das Parlament die Wahlen jedoch vorziehen, wäre eine erneute Kandidatur möglich. Terkoğlu rechnet deshalb bereits 2027 mit Wahlen. Bis dahin gehe es darum, die politische Opposition zu schwächen und ihr zugleich die öffentliche Bühne zu nehmen. Das Ziel sei, die Regierung alternativlos zu machen.

Schon vor dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 hatte der türkische Staat Medienunternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt. Im März etwa traf es die Gülen-nahe Tageszeitung Zaman. Nach dem Putschversuch aber weitete die Regierung ihre rechtlichen Möglichkeiten aus.

Im September übertrug sie per Dekret die Verwaltung von Unternehmen mit mutmaßlichen Verbindungen zur Gülen-Bewegung an den staatlichen Einlagensicherungsfonds TMSF. Eine Institution also, die eigentlich die Ersparnisse von Bank­kun­d:in­nen im Falle einer Bankenpleite schützen soll, konnte fortan ganze Unternehmen leiten, verkaufen oder auflösen. Noch im November wurde aus dem Dekret ein Gesetz.

Was mit der Gülen-Bewegung begann

Das Vorgehen gegen die Gülen-Bewegung stieß damals auch in Teilen der Opposition auf Zustimmung. Schließlich waren Erdoğan und die Gülen-Bewegung jahrelang Verbündete gewesen. Während dieser Zeit baute die Bewegung ihren Einfluss in der Justiz und der Polizei aus und wirkte an der Verfolgung von Re­gie­rungs­kri­ti­ke­r:in­nen mit. Auch Terkoğlu bekam das zu spüren. 2011 kam er erstmals in Untersuchungshaft, 19 Monate verbrachte er im Gefängnis. Die Richter und Staatsanwälte, die damals gegen ihn vorgingen, gehörten seinen Angaben zufolge der Gülen-Bewegung an.

Doch schon bald trafen die Maßnahmen auch Menschen und Institutionen, die mit der Gülen-Bewegung nichts zu tun hatten. Medien wurden geschlossen, Jour­na­lis­t:in­nen verhaftet oder ins Exil gedrängt. „Die Regierung hat den Kampf gegen die illegale Gülen-Organisation für ihre eigenen Interessen instrumentalisiert und begonnen, all jene zu unterdrücken, die sich ihr entgegenstellen“, sagt Terkoğlu.

Zehn Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch zeigt sich, dass man einen Fernsehsender nicht einmal abschalten muss, um ihn zum Schweigen zu bringen. Wer heute Halk TV oder Sözcü TV einschaltet, sieht weiterhin ein Fernsehprogramm. Doch was gesendet wird, bestimmen nun die staatlich eingesetzten Verwalter.

Die Sender behalten ihren Namen, ihre Infrastruktur und zunächst auch ihr Publikum. Was sie verlieren, ist ihre redaktionelle Unabhängigkeit. „Man muss sich das wie einen Menschen vorstellen, dem man die Nerven, Muskeln und Reflexe genommen hat. Man kann nicht sagen, dass er tot ist. Aber auch nicht, dass er wirklich lebt“, sagt Terkoğlu. Eine Medienlandschaft im künstlichen Koma also.

Ausweichen auf digitale Plattformen

Gleichzeitig zeichnet sich infolge der Repressionen ein Wandel in der türkischen Medienlandschaft ab: Immer mehr Jour­na­lis­t:in­nen weichen auf digitale Plattformen aus, vor allem auf Youtube. Und das Publikum zieht mit. Als der ehemalige Halk-TV-Moderator Gökhan Kayış am 23. November mit seinen Kol­le­g:in­nen auf dem neu gegründeten Youtube-Kanal Halk Televizyonu auf Sendung ging, überschritt der Kanal noch während der ersten Liveübertragung die Marke von 100.000 Abonnent:innen.

Auch der Kanal Onlar TV, den Terkoğlu mitbetreibt, hat seinen Angaben zufolge mittlerweile mehr als 1,1 Millionen Abonnent:innen. Bis zu 30.000 Menschen verfolgen gleichzeitig die Liveübertragungen.

 Man muss nicht einmal mehr in der Türkei leben, um dort als Journalist zum Schweigen gebracht zu werden

Doch nicht alle können den Wechsel vom Fernsehen ins Internet mitmachen. Eine ältere Person aus Istanbul erzählt der taz, dass sie mittlerweile kaum noch Nachrichten verfolge. Das Fernsehen war bislang ihre einzige Nachrichtenquelle. Was im Land passiert, erfahre sie inzwischen vor allem vom Hörensagen.

Eine andere wiederum erzählt auf Social Media scherzhaft, dass sie immer dann, wenn es ihr schlecht gehe, den regierungsnahen Fernsehsender aHaber einschalte. Dort gebe es schließlich keine Wirtschaftskrise, keine Überschwemmungen und auch keine weiteren Skandale.

Auch Journalisten im Ausland betroffen

Wer sich also im Internet informieren kann, hat immerhin noch Alternativen. Zumindest vorerst. Terkoğlu rechnet auch damit, dass die Regierung künftig auch verstärkt gegen journalistische Angebote auf digitalen Plattformen vorgehen wird.

Dass selbst Journalist:innen, die aus dem Ausland berichten, bereits davon betroffen sind, zeigt der Fall des im Berliner Exil lebenden Journalisten Can Dündar. Am 17. November, dem Tag der staatlichen Übernahme von Sözcü TV, sperrte Youtube seinen Kanal für Nut­ze­r:in­nen in der Türkei. Youtube habe ihm lediglich mitgeteilt, dass eine Beschwerde einer staatlichen Stelle vorliege, so Dündar. Welche Behörde sich über welche Inhalte beschwert habe, sei unklar. Sein Einspruch sei umgehend abgelehnt worden. Man muss also nicht einmal mehr in der Türkei leben, um dort als Journalist zum Schweigen gebracht zu werden.

Aber auch der Wechsel auf digitale Plattformen ist nicht ganz ungefährlich und schützt auch nicht vor dem Gefängnis. Terkoğlu erzählt, wie sehr er mittlerweile bei seinen Liveübertragungen auf jedes einzelne Wort achten muss. Ein Versprecher, eine ungenaue Formulierung – all das kann Folgen haben.

Als Beispiel nennt er seinen Kollegen Fatih Ergin, der erst vergangene Woche nach mehreren Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde. In einem Beitrag in den sozialen Medien hatte Ergin einen Arzt als Rechtsmediziner bezeichnet. Eine sprachliche Ungenauigkeit, die nach Ansicht Terkoğlus als Vorwand für dessen Inhaftierung diente. Und das, obwohl Ergin die Bezeichnung bereits in einem weiteren Beitrag korrigiert hatte.

Auch auf der Straße in Istanbul demonstrierten zuletzt Tausende Menschen gegen die staatliche Übernahme der Fernsehsender. Doch angesichts der kommenden Wahlen dürfte der Druck auf unabhängige Medien weiter zunehmen. Sollten künftig auch journalistische Angebote auf Yotube verstärkt ins Visier der Regierung geraten, stellt sich die Frage, wohin Jour­na­lis­t:in­nen überhaupt noch ausweichen können. Und was bedeutet das für eine Gesellschaft, die sich vor einer Wahl ein Bild von den politischen Alternativen machen soll?

Schon jetzt beschreibt Terkoğlu seinen journalistischen Alltag so: „Es ist, als würde man versuchen zu atmen, während einem die Kehle zugedrückt wird.“