Die Frage nach dem Ursprung des Lebens beschäftigt die Menschen schon seit langer Zeit. Die alten Germanen zum Beispiel sollen sich erzählt haben, dass das erste Lebewesen ein Riese war, der sich aus schmelzendem Eis gebildet habe. Andere glauben, dass ein Gott das Leben erschaffen hätte. Und dann gibt es da noch das Gerücht, dass es in Wirklichkeit ein fliegendes Spaghettimonster gewesen sei …

Heute sind sich aber die allermeisten einig, dass man die Entstehung des Lebens naturwissenschaftlich erklären kann. Tatsächlich soll das erste Lebewesen kein Riese gewesen sein, sondern so winzig klein, dass man es mit bloßem Auge gar nicht erkennen konnte. Es bestand nur aus einer einzigen Zelle. Diese Zelle teilte und teilte sich dann, und so entwickelten sich im Laufe der Zeit immer kompliziertere Lebewesen. Zum Vergleich: Du bestehst, je nachdem wie groß du bist, aus über 10 Billionen Zellen. Aber wie genau ist nun diese allererste Zelle entstanden?

„Wir verstehen es noch nicht“, sagt die Biochemikerin Martina Preiner. Sie erforscht, wie sich die winzig kleinen, nichtlebendigen Bausteine, wie etwa Wasser, Kohlen- oder Stickstoff, aus denen unsere Zellen bestehen, so zusammensetzen konnten, dass sie zu etwas Lebendigem wurden. Denn du musst wissen: Die Welt um uns herum besteht aus denselben Teilchen wie wir. Das Problem ist nur: Es ist unglaublich lange her, dass alles begonnen hat. Ungefähr 4 Milliarden Jahre, wird heute geschätzt. Und seitdem hat sich unser Planet durch Vulkanausbrüche, Erdplattenverschiebungen und andere Naturereignisse stark verändert.

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Die ersten Zellen auf unserem Planeten sind aufgrund ihrer geringen Größe längst nicht mehr auffindbar. Deshalb haben Martina Preiner und ihre Kol­le­g*in­nen heute auch nur verschiedene Theorien darüber, wie sie ausgesehen und funktioniert haben könnten. „Wir können keine Zeitreise machen“, sagt Preiner. „Aber wir können das Leben, wie es heute ist, nutzen, um zu gucken, wie es früher war.“ Zu diesem Zweck schauen sich Wis­sen­schaft­le­r*in­nen zum Beispiel heutige Bakterien an. Die bestehen nämlich auch nur aus einer Zelle. Oder sie untersuchen, welche Bedingungen auf der Erde dazu geführt haben könnten, dass dort Leben entsteht. Du siehst also: Um deine Frage zu beantworten, muss noch ganz schön viel geforscht werden. Vielleicht wirst du ja selbst irgendwann Biochemikerin?