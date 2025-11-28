piwik no script img

Proteste gegen rechtsextreme JugendStadt im Ausnahmezustand

Straßensperrungen und tausende Po­li­zis­t*in­nen. Gießen bereitet sich auf das AfD-Treffen am Samstag vor. Der Innenminister warnt vor Gegendemos.

Ein Räumpanzer vor einer Brücke
Gießen bereitet sich auf das AfD-Treffen vor. Angst hat mancher vor allem vor den Protesten dagegen Foto: Boris Roessler/dpa
Yağmur Ekim Çay

Aus Gießen

Yağmur Ekim Çay

Am Tag vor der geplanten Gründung der neuen Jugendorganisation der rechtsextremen AfD befindet sich die hessische Stadt Gießen im Ausnahmezustand. Laut einer Sprecherin der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen sei schon am Freitag eine „Vielzahl von Polizisten in Zivil und in Uniform“ in der Stadt. Ab den frühen Morgenstunden am Samstag werden etwa 60.000 Menschen aus mehr als 200 Reisebussen aus der gesamten Bundesrepublik erwartet. Sie wollen die Neugründung der AfD-Jugend in Gießen blockieren.

Am Mittwoch hatte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) angekündigt, dass „hier an diesem Tag der größte Polizeieinsatz in Deutschland stattfinden“ werde. Eingesetzt werden sollen Polizeihubschrauber, Drohnen, Wasserwerfer und die Pferdestaffel der Polizei, mit einer Einsatzstärke von 5.000 bis 6.000 Beamten aus 14 Bundesländern sowie die Bundespolizei.

Parallel zu den Vorbereitungen der Sicherheitsbehörden verschärfte der Innenminister seine Kritik an den geplanten Protestaktionen. Am Freitag erklärte er, das Bündnis „widersetzen“ bewege sich „in einer hochproblematischen rechtlichen Parallelwelt“, wenn es sich und seinen Un­ter­stüt­ze­r*in­nen ein Recht zur Verhinderung der AfD-Veranstaltung zuschreibe.

Liveticker zu den Protesten in Gießen

Die taz berichtet am Samstag ab dem frühen Morgen mit einem ausführlichen Liveticker von den Protesten in Gießen gegen die Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation. Sie finden ihn dann unter taz.de/liveticker

Auch die Bundeswehr hat vor möglichen Angriffen auf Soldaten und Soldatinnen am Rande der Proteste gewarnt. Wie der Spiegel berichtet, hieß es in einem eilig verschickten Rundschreiben, man erwarte wegen der vielen Demos eine „erhöhte Gefährdung der militärischen Sicherheit“. Vor allem Soldaten in Uniform sollten sich daher besonders vorsichtig verhalten.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schü­le­r*in­nen legen schon mal los

Das Bündnis „widersetzen“ reagierte empört auf die Aussagen des Ministers. Man sei „schockiert von Äußerungen“ Posecks und warne vor Polizeigewalt am Wochenende. Es gebe einen öffentlich einsehbaren „Aktionskonsens“, der den Rahmen der geplanten Blockaden vorgibt. Darin sei festgehalten, dass von „widersetzen“ keine Eskalation ausgehe und man „kreativ, offen und einladend für die Gießener Bevölkerung“ agieren wolle, so das Bündnis.

Unabhängig davon begannen die ersten Protestaktionen bereits am Freitagnachmittag. Etwa 300 Schü­le­r*in­nen aus Gießen begaben sich in den Schulstreik. Unter dem Motto „Für eine bunte Zukunft ohne Faschismus“ hatte die Gruppe „Schülis gegen rechts“ dazu aufgerufen. Zuvor war für Schulen im Innenstadtbereich sowie in angrenzenden Stadtteilen die Präsenzpflicht ausgesetzt worden.

„Die Eltern können entscheiden, ob sie ihre Kinder morgens zum Unterricht schicken oder nicht und ihre Entscheidung dann (wie bei einer Krankmeldung) der Schule gegenüber über die üblichen Kommunikationswege anzeigen“, hieß es von der Stadt Gießen. Auch abseits der Demonstrationen war die verstärkte Polizeipräsenz bereits seit Freitagmittag deutlich spürbar, begleitet von massiven Verkehrsbehinderungen und Sperrungen.

Rechtsstreit um Proteste

Kritik am Ausnahmezustand kommt unter anderem vom Stadttheater Gießen. Die geplanten Vorstellungen am Samstag habe man absagen müssen, da über 300 Karten zurückgegeben worden seien. Viele hätten Sorge, nicht ins Theater zu gelangen. Man solle sich jedoch „nicht vor den Demonstrationen gegen die Gründung der Jugendorganisation der AfD“ fürchten, sondern vor den Plänen der AfD. „Mit Angst und Rückzug hält man den Angriffen auf die Demokratie nicht stand, mit Mut, Haltung und Sichtbarkeit schon“, erklärte das Theater.

Währenddessen setzt sich der Rechtsstreit um die geplanten Blockaden fort. Ende vergangener Woche hatte die Stadt Gießen entschieden, in der Gießener Weststadt, also im gesamten Umfeld des Veranstaltungsorts, keine Protestkundgebungen zuzulassen. Betroffen waren unter anderem die angemeldeten Versammlungen des DGB Hessen, der Partei Die Linke, von Attac und des anarchistischen Camps.

Zur Begründung verwies die Stadt auf Sicherheitsbedenken. Das Verwaltungsgericht kippte die Verfügung bereits am Freitag, doch die Stadt Gießen will Beschwerde dagegen einlegen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Junge Alternative (AfD) #Zivilgesellschaft #Anti-AfD-Proteste #Gießen #AfD
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Klimaaktivisten am Olympiastadion
Neugründung der AfD-Jugend in Gießen Bündnis widersetzt sich Aufmarsch der Höcke-Jugend

Zehntausende wollen die Neugründung der AfD-Jugend in Gießen blockieren. Die Polizei will mit über 5.000 Beamten ein Demoverbot durchsetzen.

Von Yağmur Ekim Çay
Polizisten beobachten eine Sitzblockade
„Widersetzen“ kündigt Blockaden an Ungehorsam gegen die AfD-Jugend

Das Bündnis „Widersetzen“ will die Gründung der neuen AfD-Jugend verhindern. Das jüngste Urteil des Verfassungsgerichtes ändert daran nichts.

Von Pia Wieners
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Parteivorsitzende zum Kurs der Grünen „Nach links oder in die Mitte? Weder noch“
2
Erhöhung des Verteidigungsetats Kurzschlüssiger Aufrüstungskurs
3
Aktivist über Familienunternehmer „Das ist oligarchisch“
4
Die soziale Rentenkluft Rentenreform trifft vor allem die Armen
5
Gerichtsurteil zum Palästina-Kongress Polizeistaatsräson
6
Verteidigungshaushalt Mehr als 108 Milliarden Euro für das Militär