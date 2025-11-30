S elten haben Parteinachwuchs-Organisationen die politische Agenda so sehr bestimmt wie an diesem Wochenende. Neben der Neugründung der AfD-Jugend in Gießen unter großem Protest und der Dauerkritik der Jungen Union an der Rentenpolitik der Koalition, konnte man den Bundeskongress der Jusos leicht aus dem Blick verlieren. Dieser Umstand steht schon fast symbolisch für die Kritik der jungen SPD­le­r*in­nen bei ihrem Treffen in Mannheim. Denn eigentlich war das keine bloße Kritik mehr, die dort zum Ausdruck kam – sondern Verzweiflung.

Zahlreiche Delegierte brachten in ihren Redebeiträgen eine zunehmende Entfremdung mit der SPD zum Ausdruck. Stadtbild-Debatte, Bürgergeldpläne, Migrationspolitik: Die Jungen in der Partei warfen die Frage auf, was die So­zi­al­de­mo­kra­t*in­nen in der Koalition dem gesellschaftlichen Rechtsruck denn überhaupt entgegenzusetzen hätten. Dabei zeigte sich ein tief sitzender Frust. Darüber, dass die Forderungen der Jugend in den realpolitischen Zwängen einer Regierung mit der Union verhallen würden.

Man sei „müde“, der Parteispitze die immer gleichen Vorhaltungen zu machen; darüber dass die SPD keine Verwalterin des Status Quo werden dürfe und sich von links erneuern müsse. Darüber, dass die SPD angesichts des Rechtsrucks Allianzen links der Mitte suchen müsse. Und dass mit der aggressiven Rhetorik gegen Bür­ger­geld­emp­fän­ge­r*in­nen auch zunehmend die Demokratie in Gefahr gerate.

Nun ist es nichts Neues, dass die Jusos einen schwierigen Stand in den linken Jungendbewegungen haben. Doch es scheint, als dringe es überhaupt nicht zur Parteispitze durch, dass der Parteinachwuchs zunehmend ausgebrannt ist. Wiederholt lobte SPD-Chefin Bärbel Bas die Jusos für ihre „Energie“ und dafür, dass sie die Sozialdemokratie voranbringen würden. Ihr Kollege an der Parteispitze, Lars Klingbeil, hatte es zum wiederholten Mal erst gar nicht nötig, sich der Diskussion mit den Jungen auf ihrem Kongress zu stellen.

Dabei sollte der drohende Burnout der Jusos der SPD eine Mahnung sein. Auf die realpolitischen Zwänge und die unbeliebte Koalition zu verweisen ist nur eine faule Ausrede dafür, sich dieser Kritik zu entziehen. Denn wer auch künftig Kraft von den Impulsen der jungen Generation ziehen will, darf sie nicht am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und es ist mehr als das: Angesichts der Stärke der rechten Jugendorganisationen wäre es bitter, wenn ausgerechnet die linken SPD­le­r*in­nen verbittert hinschmeißen würden.