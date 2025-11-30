piwik no script img

Juso-Bundeskongress in MannheimDer Nachwuchs ist verbittert

Cem-Odos Gueler

Kommentar von

Cem-Odos Gueler

Die Jusos machen bei ihrem Bundeskongress deutlich, dass sie an der SPD verzweifeln. Dort sollte man den drohenden Burnout der Jungen ernst nehmen.

Philipp Türmer bei seiner Rede beim Juso-Bundeskongress.
Zukunft mit uns oder doch eher ohne sie? Der Bundesvorsitzende der Jusos, Philipp Türmer, bei seiner Rede in Mannheim Foto: Harald Tittel/dpa

S elten haben Parteinachwuchs-Organisationen die politische Agenda so sehr bestimmt wie an diesem Wochenende. Neben der Neugründung der AfD-Jugend in Gießen unter großem Protest und der Dauerkritik der Jungen Union an der Rentenpolitik der Koalition, konnte man den Bundeskongress der Jusos leicht aus dem Blick verlieren. Dieser Umstand steht schon fast symbolisch für die Kritik der jungen SPD­le­r*in­nen bei ihrem Treffen in Mannheim. Denn eigentlich war das keine bloße Kritik mehr, die dort zum Ausdruck kam – sondern Verzweiflung.

Zahlreiche Delegierte brachten in ihren Redebeiträgen eine zunehmende Entfremdung mit der SPD zum Ausdruck. Stadtbild-Debatte, Bürgergeldpläne, Migrationspolitik: Die Jungen in der Partei warfen die Frage auf, was die So­zi­al­de­mo­kra­t*in­nen in der Koalition dem gesellschaftlichen Rechtsruck denn überhaupt entgegenzusetzen hätten. Dabei zeigte sich ein tief sitzender Frust. Darüber, dass die Forderungen der Jugend in den realpolitischen Zwängen einer Regierung mit der Union verhallen würden.

Man sei „müde“, der Parteispitze die immer gleichen Vorhaltungen zu machen; darüber dass die SPD keine Verwalterin des Status Quo werden dürfe und sich von links erneuern müsse. Darüber, dass die SPD angesichts des Rechtsrucks Allianzen links der Mitte suchen müsse. Und dass mit der aggressiven Rhetorik gegen Bür­ger­geld­emp­fän­ge­r*in­nen auch zunehmend die Demokratie in Gefahr gerate.

Nun ist es nichts Neues, dass die Jusos einen schwierigen Stand in den linken Jungendbewegungen haben. Doch es scheint, als dringe es überhaupt nicht zur Parteispitze durch, dass der Parteinachwuchs zunehmend ausgebrannt ist. Wiederholt lobte SPD-Chefin Bärbel Bas die Jusos für ihre „Energie“ und dafür, dass sie die Sozialdemokratie voranbringen würden. Ihr Kollege an der Parteispitze, Lars Klingbeil, hatte es zum wiederholten Mal erst gar nicht nötig, sich der Diskussion mit den Jungen auf ihrem Kongress zu stellen.

Dabei sollte der drohende Burnout der Jusos der SPD eine Mahnung sein. Auf die realpolitischen Zwänge und die unbeliebte Koalition zu verweisen ist nur eine faule Ausrede dafür, sich dieser Kritik zu entziehen. Denn wer auch künftig Kraft von den Impulsen der jungen Generation ziehen will, darf sie nicht am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und es ist mehr als das: Angesichts der Stärke der rechten Jugendorganisationen wäre es bitter, wenn ausgerechnet die linken SPD­le­r*in­nen verbittert hinschmeißen würden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Cem-Odos Gueler

Cem-Odos Gueler

 Parlamentsbüro
Berichtet seit 2023 als Korrespondent im Parlamentsbüro der taz unter anderem über die FDP, die Union und Verteidigungsthemen. Studium der Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Köln, Moskau und London.
Themen #Jusos #SPD #Bärbel Bas #Sozialismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Johannes Winkel (CDU) mit ernster Miene und offenem Jackett im Bundestag, er trägt ein Labtop in der Hand
Ergebnis des Koalitionsausschusses Eine Frage des Vertrauens

Das Rentenpaket soll so kommen, wie im Kabinett beschlossen. Einige Zugeständnisse an die Jungen in der Union gibt es. Aber reichen ihnen diese?

Von Sabine am Orde
Ein Räumpanzer vor einer Brücke
Proteste gegen rechtsextreme Jugend Stadt im Ausnahmezustand

Straßensperrungen und tausende Po­li­zis­t*in­nen. Gießen bereitet sich auf das AfD-Treffen am Samstag vor. Der Innenminister warnt vor Gegendemos.

Von Yağmur Ekim Çay
Mitglieder der Jungen Union hören sich die Rede des CDU-Abgeordneten Pascal Reddig zum Thema Renten auf dem Parteitag der Jugendorganisation der CDU an
Die Rente und die Union Vier Auswege aus dem Rentenstreit

Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion droht, das Rentenpaket scheitern zu lassen. Die SPD ist zu einer Veränderung nicht bereit. Wie also weiter?

Von Sabine am Orde
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
+++ AfD-Jugend und Protest +++ Rund 25.000 haben Zeichen gegen Rechts gesetzt
2
Entscheidung auf dem Bundesparteitag Grüne sagen Nein zu Globuli und Co
3
Diplomatie der Ukraine-Verhandlungen Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln
4
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
5
Bochumer Polizeischüsse Immer mehr Zweifel am Polizeieinsatz
6
Machtkampf im BSW Sachsen-Anhalt Wagenknecht-Partei macht sich selbst kaputt