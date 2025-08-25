piwik no script img

taz zahl ich

Pressefreiheit in GazaZerstörung als Ziel

Johannes Drosdowski
Kommentar von Johannes Drosdowski

Erneut wurden Jour­na­lis­t*in­nen bei einem Doppelschlag getötet. IDF und Hamas gehen dabei mit ähnlichen Zielen vor: Die Pressefreiheit zu zerstören.

Mohammed Salama steht mit seiner Kamera vor Trümmern, er trägt einen Helm und Schutzweste mit der Aufschrift Presse
Der getötete Kameramann Mohammed Salama arbeitete für Al-Jazeera und wurde auch von der Hamas wegen seiner Berichterstattung attackiert

F ünf Medienschaffende weniger werden berichten können, was im Gazastreifen passiert. Darüber, wie Menschen fürchten, hungern, sterben. Denn am Montag tötete das israelische Militär fünf Jour­na­lis­t*in­nen und mindestens fünfzehn weitere Menschen bei einem Angriff auf das Nasser-Krankenhaus.

Laut Au­gen­zeu­g*­in­nen schlug zuerst eine Rakete ein; als sich Menschen versammelt hatten, eine weitere. Doppelschläge töten vor allem Rettungskräfte und Journalist*innen. Hussam al-Masri (Kameramann für Reuters), Mohammed Salama (Kameramann bei Al Jazeera), Mariam Abu Dagga (freie Bildjournalistin, u. a. für AP) und Moaz Abu Taha (Fotojournalist bei NBC) sowie ein Journalist, der für ein Hamas-nahes Medium arbeitete, werden nie wieder aus Gaza berichten. Nun zählt das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) 192 getötete Jour­na­lis­t*in­nen seit dem 7. Oktober 2023.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte die israelische Armee fünf Journalisten getötet. Die stark umstrittene Begründung: Einer von ihnen, Anas al-Sharif, bekanntes Gesicht des katarischen Senders Al Jazeeras, sei „Kopf einer Hamas-Zelle“. Bereits im Vorfeld hatte das CPJ gewarnt, dass eine Schmutzkampagne gegen ihn laufe, sein Leben bedroht sei.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Bedroht werden die Jour­na­lis­t*in­nen nicht nur durch die israelische Armee. Einer der am Montag getöteten, Kameramann Salama, wurde bereits Opfer der Hamas. Laut der Palästinensischen Journalistenunion hatte die Hamas ihn und weitere Journalisten körperlich angegriffen, versucht, ihnen die Akkreditierung zu entziehen – in dem Krankenhaus, in dem er nun getötet wurde. Hinzu kommen weitere Berichte von Gewalt und Folter der Hamas gegen Journalist*innen.

Sie will mit ihren Angriffen das Gleiche bezwecken wie die israelische Armee: die Zerstörung der Presse. Wenn alle Jour­na­lis­t*in­nen verhungert sind, geschlagen, erpresst, getötet, dann ist da niemand mehr, der berichten kann, was im Gazastreifen passiert. Wie die Bevölkerung leidet. Dann sammelt niemand mehr Beweise für Klagen. Dann werden Wahrheiten verhindert.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Johannes Drosdowski

Johannes Drosdowski

 Redakteur Medien/Digitales
Redakteur für Medien und Digitales. Ansonsten freier Journalist und Teamer zum Thema Verschwörungserzählungen und Fake News. Steht auf Comics, Zombies und das Internet. Mastodon: @drosdowski@social.anoxinon.de
Themen #Pressefreiheit #Feinde der Pressefreiheit #Gaza-Krieg #Israel Defense Forces (IDF)
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Porträt von Janis Ehling vor einer Wand mit dem Logo der Partei Die Linke

Mit vielen Künstlern

Linke ruft zu Gaza-Demo auf

Verschiedene Organisationen mobilisieren für eine große Demo gegen den Gaza-Krieg. Das BSW plant seine eigene Veranstaltung zwei Wochen vorher.
Von Daniel Bax
Porträt einer Journalistin aus Gaza, sie trägt ein Kopftuch und hält einen Helm im Arm

Angriff auf die Pressefreiheit

Israels Militär tötet fünf Journalisten in Gaza

Sie sterben bei einem Luftangriff des israelischen Militärs auf das Nasser-Spital in Südgaza. Die Zahl der im Gazakrieg getöteten Medienschaffenden steigt damit auf 192.
Von Felix Wellisch
Eine Frau in einem gemusterten Kleid hält einen leeren Teller in der Hand

Gaza-Stadt

Schwelle zur Hungersnot laut UN überschritten

Erstmals bewerten die Vereinten Nationen die Lage in Gaza-Stadt als „Hungersnot“. Israel weist das zurück, aber die UN-Experten sind sich sicher.
Von Dominic Johnson

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

2

Mikrofeminismus

Was tun gegen halbnackte Biker?

3

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt

4

Verbot von Schwangerschafts­abbrüchen

Chefarzt muss seinem Arbeitgeber gehorchen

5

Buchmarkt

Wer kann sich das Lesen leisten?

6

Rechtsruck in der Schule

„Zecke? Nehm ich als Kompliment“