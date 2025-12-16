piwik no script img

Politische Repression in HongkongTschüss, Demokratie

Fabian Kretschmer

Kommentar von

Fabian Kretschmer

China zieht die Daumenschrauben in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong weiter an. Europa sollte genau hinsehen.

Eine Gesamtansicht zeigt die Polizisten in Hongkong vor dem Gerichtsgebäude, dem West Kowloon Magistrates' Court.
Das letzte was die Demokratie sieht bevor sie verhaftet wird Foto: Stringer/Nexpher/ZUMA Press Wire/dpa

A uch wenn Hongkongs pro-demokratisches Lager bereits am Boden liegt, muss es dieser Tage gleich zwei schmerzhafte Tritte hinnehmen: Die älteste Oppositionspartei stimmte für ihre Auflösung, diesen Montag folgte der Schuldspruch des Peking-kritischen Medienmoguls Jimmy Lai. Beide Fälle legten schonungslos die politischen Verhältnisse in der ehemals britischen Kronkolonie offen.

Dass die „Democratic Party“ so lange existiert hat – wenn auch zuletzt nur mehr auf dem Papier -, ist durchaus überraschend. Unzählige Zeitungen, Nichtregierungsorganisationen und Parteien mussten schließlich in der Vergangenheit ihre Pforten schließen.

Noch überraschender scheint, dass die Parteimitglieder für ihr eigenes Aus votiert haben. Als während der Pressekonferenz ein Journalist die Gründe dafür erfragen wollte, erntete er nur betretenes Schweigen. Denn schon das Benennen der Probleme würde die ehemals pro-demokratischen Politiker in Gefahr bringen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Man muss sich das einmal sinnbildlich vor Augen halten: Da wird eine politisch gemäßigte Partei, die mehr als drei Jahrzehnte für demokratische Rechte kämpft, dazu gezwungen, sich das eigene Grab zu schaufeln – und darf bei der Beerdigung nicht einmal den politischen Mörder klar benennen. Doch wie es Leuten ergeht, die ihre Meinung gegenüber der chinesischen Zentralregierung allzu selbstbewusst äußern, musste der 78-jährige Jimmy Lai am eigenen Leib erfahren. Wegen Peking-kritischer Artikel, die in seiner Zeitung „Apple Daily“ erschienen sind, wird Lai wohl Zeit seines Lebens nicht mehr seinen Sohn in Freiheit umarmen können.

Jimmy Lais Schicksal sollte Europa ganz genau verfolgen, denn der 78-Jährige besitzt auch die britische Staatsbürgerschaft. Und sein Fall wirft unangenehme Fragen auf: Wenn man die Standards des nationalen Sicherheitsgesetzes anwendet, wegen dem Jimmy Lai nun hinter Gittern sitzt, dann würde auch dieser Text hier mehrere Strafbestände erfüllen. Wer kann sich in einem solchen politischen Klima noch sicher fühlen?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Fabian Kretschmer

Fabian Kretschmer

 Korrespondent in Südkorea
Seit 2024 Korrespondent für die koreanische Halbinsel und China mit Sitz in Seoul. Berichtete zuvor fünf Jahre lang von Peking aus. Seit 2014 als freier Journalist in Ostasien tätig. 2015 folgte die erste Buchveröffentlichung "So etwas wie Glück" (erschienen im Rowohlt Verlag), das die Fluchtgeschichte der Nordkoreanerin Choi Yeong Ok nacherzählt. Betreibt nebenbei den Podcast "Beijing Briefing". Geboren in Berlin, Studium in Wien, Shanghai und Seoul.
Themen #Hongkong #KP China #China
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Sebastien Lai, Sohn des inhaftierten Medienmagnaten Jimmy Lai, posiert für ein Porträt neben einem Wahlplakat mit einem Bild seines Vaters.
Opposition in Hongkong Jimmy Lai in Hongkong schuldig gesprochen

Mit der Verurteilung des Demokratieaktivisten und Verlegers Jimmy Lai in Hongkong stellt sich auch für andere dortige Journalisten die Frage nach ihrer Sicherheit.

Von Fabian Kretschmer
Lo Kin-hei, Vorsitzender von Hongkongs Demokratischer Partei, spricht am Sonntag nach dem Parteitag zu den Medien
China setzt sich durch Hongkongs Demokraten wollen aufgeben

Die Demokratische Partei in Hongkong bereitet unter dem Druck Pekings ihre Auflösung vor. Sie war die einflussreichste Partei der Demokratiebewegung.

Von Sven Hansen
Chung Pui Kuen nach der Urteilsverkündung umirngt von Fotografen und Kameraleuten
Schuldspruch wegen „Aufwiegelung“ Hongkong ohne Pressefreiheit

In Hongkong wurden ein pro-demokratisches Webmedium und zwei Ex-Chefredakteure schuldig gesprochen. Sie saßen schon monatelang im Gefängnis.

Von Sven Hansen
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab
2
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
3
Anklage wegen Hitlergruß Unglaublicher Verdacht: Ist der Rechtsextreme ein Nazi?
4
Rente Die einen leben länger und die anderen eben nicht
5
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer
6
Grüne in Baden-Württemberg Nur Außenseiterchancen