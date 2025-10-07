piwik no script img

Petition für FamilienreservierungHoffen auf Einsicht bei der Bahn

Derzeit läuft eine Petition für die Rückkehr der Familienreservierung. Die neue Bahnvorständin sollte sich einen Ruck geben.

Ein Kind in einem ICE der DEutschen Bahn, ein zweites macht Hasenohren
Wer mit Kindern im vollbestzten ICE reist, wieß einen Sitzplatz zu schätzen Foto: Walter G. Allgöwer/Zoonar/imago

P ünktliche Züge sind was Feines. Ebenso saubere Bahnhöfe. Wobei Taubenscheiße und volle Mülleimer dann wenigstens an einem Ort versammelt sind, den man qua Bestimmung ohnehin möglichst schnell wieder verlassen will. Hier schließt sich der Kreis zum pünktlichen Zug. Sauberkeit und Pünktlichkeit sind Punkte, die Verkehrsminister Patrick Schnieder in seiner jüngst angekündigten Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene umsetzen will.

Was die Bahn bislang nicht will: die im Juni abgeschaffte Sitzplatzreservierung für Familien wieder einzuführen. Das hat dem Bahnvorstand nun eine Protestpetition eingebracht; knapp 130.000 Menschen hatten Stand Dienstag eine Eingabe des ökologischen Verkehrsclubs VCD unterschrieben.

Familien wollen sich setzen können – und andere Fahrgäste unterstützen das für gewöhnlich. Wer schon mal in einem vollen ICE unterwegs war, wo es keinen fest definierten Platz für das Kind und sein Spielzeug gab, weiß das. Nun entfallen laut Bahn im Jahr 2024 nur rund 5 Prozent (oder 6,7 Millionen) aller Reservierungen im Fernverkehr auf eine Familienreservierung, bei der nur zwei Sitzplätze zu je 5,20 Euro bezahlt werden mussten, aber bis zu drei weitere gratis dazugebucht werden konnten. Man kann es aber auch so sehen: Es ist schon erstaunlich, wie viel Unmut die Bahn bereit ist, auf sich zu nehmen für ein vergleichsweise geringes Einsparpotenzial.

 Leiterin taz.eins
Seit 2011 bei der taz. Leitet gemeinsam mit Sunny Riedel das Ressort taz.eins. Hier entstehen die ersten fünf Seiten der Tageszeitung, inklusive der Nahaufnahme - der täglichen Reportage-Doppelseite in der taz. Davor Ressortleiterin, CvD und Redakteurin in der Berliner Lokalredaktion. Themenschwerpunkte: Bildungs- und Familienpolitik.
Themen #Deutsche Bahn #Bahnreform
