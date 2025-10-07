piwik no script img

Hohe Preise der Deutschen Bahn128.000 Unterschriften für Familienreservierung

Viele Menschen fordern die Rückkehr der Familienreservierung bei der Bahn. Wird sich das Verkehrsunternehmen von einer Petition beeindrucken lassen?

ICE im Kölner Hauptbahnhof
ICE im Kölner Hauptbahnhof: Eine vierköpfige Familie kostet die Sitzplatzreservierung 44 Euro Foto: Oliver Berg/dpa

Düsseldorf dpa | In einer Petition haben sich rund 128.000 Bürgerinnen und Bürger dafür ausgesprochen, die Familienreservierung bei der Deutschen Bahn wieder einzuführen. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hatte die Initiative dazu ergriffen. Inzwischen habe man die Eingabe mit den Unterschriften der Bahn übergeben, sagte Verbandschef Matthias Kurzeck der Rheinischen Post. Die Petition sei „ein starkes Signal, dass die DB mit ihrer Service-Politik auf dem falschen Weg ist“.

Es geht dabei um Reisen mit Fernzügen. Bis Mitte Juni konnten Eltern zum Pauschalpreis beliebig viele Sitzplätze für sich und die Kinder reservieren. Die Bahn schaffte diese Regelung ab und bekam dafür Kritik von Verbänden und Politikern. Die Bahn hielt aber daran fest und wies darauf hin, dass Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung von Erwachsenen für Bahntickets nichts zahlen müssten.

Der VCD-Vorsitzende Kurzeck erinnerte daran, erst vor Kurzem habe Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) seine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ veröffentlicht. Die Bahn und das Verkehrsministerium könnten nun den ersten Umsetzungsschritt gehen und die Familienreservierung zum Fahrplanwechsel im Dezember wieder einführen. Eine Familie mit vier Mitgliedern müsse seit Mitte Juni für Hin- und Rückfahrt zusätzlich 44 Euro für die Platzreservierung zahlen.

Themen #grüne Mobilität #Familie #Mobilität #Deutsche Bahn
2 Kommentare

 / 
  • LG

    Angesichts der desaströsen Unzuverlässigkeit der Bahn finde ich es unverschämit, dass Angebote entfernt und Preise erhöht werden (ich schaue hierbei auch das D-Ticket an).



    Der Richtige Weg wäre es, erstmal dafür zu sorgen dass die Leute pünktlich von A nach B kommen, wenn sie dafür bezahlen. Wenn dass zuverlässig läuft, DANN kann man über neue Preise nachdenken.



    Die Kombination "immer teuer und trotzdme unzuverlässig" ist ein Schuss ins eigene Bein.

  • HF

    Es ist gut, das bei einem Thema , das alle betreffen kann die Kommentarfunktion geöffnet ist.

    Eine Petition ist eine Bittschrift. Das Unternehmen gehört den Menschen, die eine Bittschrift einreichen müssen, damit das Unternehmen so entscheidet wie die Eigentümer es für richtig halten !

    Ein berühmtes Zitat von André Citroën lautet : die ersten Worte eines Kindes sollen sein: Mama, Papa, Citroën !







    Familienorientierung, Generationenvertrag ... wirklich ? Eine Petition statt Degradierung der Verantwortlichen, die das Unternehmen, das allen gehört, beschädigen bis in die übernächste Generation ?

