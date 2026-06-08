D ie Ar­me­nie­r:in­nen haben sich am Sonntag für Frieden und für Europa entschieden: Bei der Parlamentswahl gewann mit 50 Prozent die Partei „Zivilvertrag“ des Premiers Nikol Paschinjan die absolute Mehrheit der Parlamentssitze. Dahinter landete mit 23 Prozent „Starkes Armenien“, die 2025 gegründete Partei des armenisch-russischen Oligarchen Samwel Karapetjan, Moskaus Mann in Jerewan. Damit ist klar: Armenien bleibt bei seinem proeuropäischen Kurs – und seinen Friedensplänen mit den Nachbarn Aserbaidschan und Türkei.

Russland verliert in Armenien weiter an Einfluss, Armenien wird für Europa ein interessanterer Wirtschaftspartner. Es werden neue Investitionsmöglichkeiten und Handelsrouten entstehen. So sieht das von US-Präsident Donald Trump vermittelte Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan auch den Bau eines Transportkorridors vor, der vom aserbaidschanischen Kernland über armenisches Territorium zur Exklave Nachitschewan führt – eine weitere Verbindung zwischen Zentralasien und Europa unter der Umgehung Russlands und Irans als Transitländer.

Dennoch ist der Weg Armeniens in die EU weit: Das Land muss erst seine komplette Wirtschaft umbauen und sich von Russland – seinem wichtigsten Handelspartner und Energielieferanten – entflechten. Auch wenn Armenien derzeit das demokratischste Land der Region ist, rangiert es bei verschiedenen Demokratieindizes im Mittelfeld. Der Grund: Polarisierung, Machtmissbrauch und mangelnde Justizunabhängigkeit. Nicht umsonst könnte ein EU-Beitritt Armeniens 20 bis 30 Jahre dauern.

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Russland wird weiterhin versuchen, Armenien auf prorussische Linie zurückzubringen. Und dabei so vorgehen wie in den Westbalkan-Staaten. Diese Länder warten seit langem auf eine EU-Mitgliedschaft, die ihnen vor 23 Jahren auf dem EU-Westbalkan-Gipfel versprochen wurde. Die Enttäuschung über den schleichenden Beitrittsprozess nutzt Moskau für Desinformationskampagnen und Anti-EU-Stimmungsmache. Die EU sollte dagegen halten, Brüssel darf Armenien keine unnötigen Steine in den Weg legen.