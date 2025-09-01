Negative Strompreise: Noch nie so oft Elektrizität für lau wie in diesem Jahr
Schon jetzt ist klar: 2025 wird das neue Rekordjahr in Sachen „negative Strompreise“. Bislang gab es 457 Stunden mit Tarifen unter null.
457 Stunden mit Preisen unter null wurden im Jahr 2025 an der Strombörse bislang gezählt. Allein der Juni hatte 141 Stunden gebracht und damit den höchsten Monatswert aller Zeiten. In diesem Sommermonat wurden aufgrund des enormen Ausbaus der Photovoltaik bereits an 3 von 4 Tagen zur Mittagszeit negative Preise erzielt. Der Extremwert wurde mit minus 25 Cent je Kilowattstunde am 11. Mai festgestellt. Andererseits hatte es im Januar aber auch Stunden gegeben, in denen der Strom an der Börse bis zu 58 Cent kostete.
Angesichts dieser Schwankungen steigt in der Energiewirtschaft und bei Stromkunden das Interesse an dynamischen Tarifen, die sich an den Notierungen der Strombörse orientieren. Erst vergangene Woche stellte der kommunale Energieversorger Enercity in Hannover Ladesäulen vor, an denen der Strompreis stündlich nach den Signalen der Börse schwankt.
Auch unter Haushaltskunden nehmen dynamische Tarife zu. Attraktiv seien diese „insbesondere für Haushalte mit Speicherkapazitäten und hohem Verbrauch, etwa durch ein E-Auto oder eine Wärmepumpe“, wirbt einer der Anbieter, das Unternehmen 1KOMMA5°. Zugleich weist Mitbewerber Tibber darauf hin, dass günstige Preise dann auftreten, wenn ein hoher Anteil erneuerbarer Energien im Netz ist: Mit flexiblen Tarifen werde der Verbrauch „günstiger und grüner in einem“.
Voraussetzung für einen solchen Tarif ist ein Smart Meter, der den Verbrauch in Echtzeit misst, also nicht nur – wie bislang üblich – über das Jahr aufsummiert. Einsparmöglichkeiten sind freilich nur zu erzielen, wenn der Kunde wirklich in nennenswertem Umfang Stromverbrauch zeitlich verschieben kann.
Das System entwickelt sich unterdessen fort: Zum 1. Oktober wird die Strombörse ihren Handel, der jeweils am Vortag auf Basis von Prognosen erfolgt, sogar von stündlichen auf viertelstündliche Preise umstellen. Dann werden auch Endkunden mit dynamischen Preisen sogar jede Viertelstunde einen anderen Strompreis bekommen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Linker Populismus
Nett war gestern
Ausschluss israelischer Gruppen
Die Falken sind keine Freunde mehr
Azubi über Handwerksbranche
„Die Atmosphäre ist für queere Menschen unerträglich“
Wieder Nullrunde beim Bürgergeld
Und die SPD knickt wieder ein
Journalisten in Lebensgefahr
Gemeinsam eintreten für Pressefreiheit in Gaza
Kabinett für neues Wehrdienstgesetz
Freiwillige vor!