piwik no script img

Kosten für das StromnetzUngelenke Umverteilung

Bernward Janzing
Kommentar von Bernward Janzing

Katherina Reiche fördert Ökostrom erst und will das Geld den Betreibern danach wegnehmen, um das Stromnetz zu finanzieren – ein schräges Vorhaben.

Mehrere Windkraftanlagen stehen hinter einem Solarpark
Die Erzeuger von Ökostrom sollen helfen das Stromnetz zu finanzieren Foto: Jan Woitas/dpa

D er Vorschlag von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist in dieser Schlichtheit etwas schräg: Ökostrombetreiber stärker an Netzkosten beteiligen. Schräg ist das Ansinnen, weil man dann den Stromerzeugern Geld wieder wegnähme, das man ihnen zuvor aus dem Staatshaushalt als Förderung gegeben hat.

In Zahlen: Die Steuerzahler unterstützen in diesem Jahr den Ökostrom durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit voraussichtlich 18 Milliarden Euro. Bei 300 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom, die 2025 zu erwarten sind, ergibt das pro Kilowattstunde eine Subvention in Höhe von rund 6 Cent.

Wenn Wirtschaftsministern Reiche nun der Ansicht ist, dass die Kosten der Energiewende aus dem Ruder laufen, wäre es bei logischer Betrachtung sinnvoller, an die Förderung heranzugehen – statt Fördergelder erst zu gewähren, um diese dann von hinten durch die kalte Küche wieder einzufordern und für den Netzausbau umzulenken.

Und doch ist es natürlich sinnvoll, das bestehende System zur Finanzierung der Stromnetze kritisch zu hinterfragen – aber eben anders als es Reiche tut. Heute werden die Gebühren für Verbrauchende, sogenannte Netzentgelte, nach Kilowattstunden abgerechnet.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Das kann auf Dauer nicht so bleiben, denn es sind nicht die von Kunden über das Jahr bezogenen oder eingespeisten Energiemengen, die hohe Kosten im Netz erzeugen. Es sind die kurzfristigen Spitzenleistungen.

Mit dem digitalen Stromzähler „Smart Meter“ wird es hier neue Optionen geben. Denn der moderne Zähler macht es möglich, auch eine Leistungskomponente zu erheben. Dann bezahlt der Kunde auch ein Entgelt für die Höchstleistung, mit der er das Netz zu irgendeinem Zeitpunkt des Jahres belastet.

Da es dem Netz egal ist, ob man Energie bezieht oder aber einspeist, könnte man dann an diesem Punkt auch die Strombetreiber auf sinnvolle Weise einbeziehen. Doch solange es die intelligenten Stromzähler kaum gibt, sind unausgegorene Vorstöße, um Einspeiser pauschal an den Netzkosten zu beteiligen, nicht hilfreich.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Bernward Janzing

Bernward Janzing
Fachjournalist mit Schwerpunkt Energie und Umwelt seit 30 Jahren. Naturwissenschaftler - daher ein Freund sachlicher Analysen.
Themen #Katherina Reiche #Ökostrom #Stromanbieter #Stromnetz #Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) #Erneuerbare Energien #Energiewende
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Katherina Reiche streckt ihre Hand zum Händeschütteln aus

Neue Berater der Wirtschaftsministerin

Reiches marktradikale Experten

Die Wirtschaftsministerin beruft einen Beraterkreis. Er besteht aus neoliberalen Ökonom*innen, die sich für weniger Sozialstaat ausgesprochen haben.
Von Kai Schöneberg
Ein Vogelschwarm sitzt auf einem Strommast.

Negative Strompreise

Noch nie so oft Elektrizität für lau wie in diesem Jahr

Schon jetzt ist klar: 2025 wird das neue Rekordjahr in Sachen „negative Strompreise“. Bislang gab es 457 Stunden mit Tarifen unter null.
Von Bernward Janzing
Ein begrüntes Haus mit Balkonen, an denen Photovoltaikanlagen befestigt sind

Grüne gegen Wirtschaftsministerin

Reiche soll Solarförderung nicht kappen

Die Grünen pochen auf ein „Recht auf Solar“: Die Bundeswirtschaftsministerin dürfe Betreibern von Photovoltaikanlagen die Förderung nicht wegnehmen.
Von Anja Krüger
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Präsidentin der UN-Vollversammlung

Baerbocks bizarre Ämterrochade

2

Shitstorm um Autorin Caroline Wahl

Lasst die Frau Ferrari fahren!

3

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität

4

Russische Drohnen über Polen

Testballon in Richtung Nato

5

Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie

Die Lust am Hass bleibt

6

Eröffnung der Automesse IAA

Bühne frei für Benzin und Diesel