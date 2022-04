Nachfolge von Anne Spiegel : Paus soll neue Familienministerin werden

Familienministerin Anne Spiegel war wegen ihres Urlaubs nach der Flutkatastrophe zurückgetreten. Nun soll ihr die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus nachfolgen.

BERLIN taz | Die Grünen-Politikerin Lisa Paus wird neue Familienministerin. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag aus Parteikreisen bestätigt. Lisa Paus wird wie Anne Spiegel dem linken Parteiflügel der Grünen zugerechnet. Sie ist 53 Jahre alt, seit 1995 Mitlglied bei den Grünen und kommt gebürtig aus Nordrhein-Westfalen. Paus sitzt seit 2009 im Bundestag. Erfahrung hat Paus bislang vor allem in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. In der vergangenen Legislaturperiode war sie finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Die offizielle Entscheidung für Lisa Paus soll am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben werden.

Nach dem Rücktritt der Familienministerin Anne Spiegel am vergangenen Montag war viel über die Nachfolge für das wichtige Ministerium spekuliert worden. Die Namen Katrin Göring-Eckart und Anton Hofreiter fielen. Letzterer war aber aufgrund der Geschlechterparität unwahrscheinlich. Hofreiter kommentierte auch, dass sein Fokus derzeit woanders läge. Grünen-Chefin Ricarda Lang sagte am Dienstag auch bereits: „Es wird eine Frau“. Wort hielt die Grünen-Spitze auch dabei, dass sie eine Entscheidung noch vor Ostern verkünden wollte.

Ricarda Lang hatte am Dienstag betont, dass das Amt der Familienministerin eine sehr große Bedeutung für die Modernisierung der Gesellschaft habe. Die Familienministerin trage aufgrund der nach Deutschland kommenden Frauen und Kinder aus der Ukraine eine besondere Verantwortung. Daher sei sehr wichtig, „dieses Amt mit dieser Voraussetzung gut zu besetzen“, so Lang.

Die Grüne Laura Sophie Dornheim gratulierte Lisa Paus auf Twitter und betonte ihre Arbeit zum Thema Kindergrundsicherung: „Lisa Paus ist eine erfahrene, toughe Finanzpolitikerin, eines ihrer Herzensthemen ist seit Jahren die #Kindergrundsicherung. Dazu haben wir schon in 2017 gemeinsam Wahlkampf gemacht. Ihre Kompetenz und ihr Rückgrat ist genau was das Familienministerium jetzt braucht!“

Spiegel hatte am Montag angekündigt, ihr Amt niederzulegen, nachdem bekannt geworden war, dass sie nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in einen vierwöchigen Familienurlaub gefahren war. Damals war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. (mit dpa)