Militäreinsatz in Gaza-Stadt : Hamas meldet 104 Tote

Eigentlich sollten Hilfsgüter verteilt werden, doch dann kam es offenbar zu einem Massenansturm. Das israelische Militär eröffnete das Feuer.

GAZASTREIFEN afp | Nach einem israelischen Militäreinsatz während der Verteilung von Hilfsgütern in der Stadt Gaza am Donnerstag haben die von der radikalislamischen Hamas geführten Behörden mindestens 104 Tote gemeldet. Weitere 760 Menschen seien während des Ansturms auf die Hilfslieferungen verletzt worden, sagte ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen. Er sprach von einem „Massaker“.

Aus israelischen Sicherheitskreisen verlautete, die Soldaten hätten das Feuer eröffnet, weil sie davon ausgingen, dass von der Menge „eine Bedrohung ausging“.

Ein Zeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass sich die Gewalt an einem Kreisverkehr im Westen der Stadt ereignete. „Die Lastwagen voller Hilfsgüter kamen einigen Armeepanzern, die sich in der Nähe befanden, zu nahe, und die Menge, tausende Menschen, stürmte einfach auf die Lastwagen zu“, sagte der Zeuge. „Die Soldaten feuerten auf die Menge, als die Menschen den Panzern zu nahe kamen.“

Die israelische Armee hatte in einer ersten Stellungnahme erklärt, Bewohner hätten „die Lastwagen umzingelt und die gelieferten Güter geplündert“. Dutzende Menschen seien verletzt worden, „weil sie gestoßen und niedergetrampelt wurden“. Der Vorfall werde untersucht.

Der Gaza-Krieg dauert nunmehr seit fast fünf Monaten an. Ausgelöst wurde er durch den Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober. Hunderte Hamas-Kämpfer verübten Gräueltaten vorwiegend an Zivilisten, töteten nach israelischen Angaben etwa 1.160 Menschen und verschleppten rund 250 Geiseln in den Gazastreifen. Israelischen Angaben zufolge hält die Hamas noch 130 Geiseln im Gazastreifen fest, 31 von ihnen sollen allerdings inzwischen tot sein.

Als Reaktion auf den Hamas-Angriff geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor, erklärtes Ziel ist die Zerstörung der Hamas. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden in dem Palästinensergebiet seitdem mehr als 30.000 Menschen getötet. Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot im Gazastreifen.