Die Kürzungen aus Deutschland seien eher „ein schleichender Tod“, sagt Camilla Schynoll in einem Café in Nairobi. Sie ist eine von zwei deutschen Mitarbeiterinnen der Welthungerhilfe in Kenia. Dort gibt es außerdem noch 103 kenianische Mitarbeitende. 67 Beschäftigte musste die Hilfsorganisation in den vergangenen zwei Jahren entlassen. Drei Büros im Westen Kenias schloss sie komplett.

Seit 2022 hat die Bundesregierung jedes Jahr bei der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit gekürzt. Nächstes Jahr soll es noch mal rund 500 Millionen Euro weniger für das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) geben. Der geplante Etat von rund 9,6 Milliarden Euro umfasst nun ein Drittel weniger Gelder als noch vor vier Jahren. Damals standen auch der humanitären Hilfe, die im Auswärtigen Amt angesiedelt ist, noch 3,3 Milliarden Euro zu Verfügung. 2027 soll es 1 Milliarde sein. Über diesen Sparkurs stimmt der Bundestag am Mittwoch ab.

Rund die Hälfte der Einnahmen der Welthungerhilfe in Kenia stammen aus Bundesmitteln. Sie fallen nicht abrupt weg wie die US-Hilfen – über Nacht stampfte die USA Hilfslieferungen und medizinische Versorgung ein. Aber einschneidend sind auch die deutschen Kürzungen.

„Früher hatten wir um die 45 Projekte, jetzt sind es nur noch 22“, sagt Schynoll. Die Weiterfinanzierung wird nicht bewilligt, „sie laufen einfach aus“. Ein Beispiel: Kenias Norden ist regelmäßig von Dürren geplagt. Die Welthungerhilfe hat an mehreren Orten stillende Mütter und Kinder unter 5 Jahren mit nährstoffreichen Nahrungsmitteln versorgt. Dieses Projekt weiterzuführen, wurde letztes Jahr nicht bewilligt. Die Mittel für Ernährungssicherheit sollen um 86 Millionen Euro schrumpfen – um ein Drittel gegenüber 2026.

Zwei Drittel der Mitarbeitenden entlassen

Das trifft auch die lokale Zivilgesellschaft. Wie viele deutsche Hilfs- und Entwicklungsorganisationen agiert die Welthungerhilfe als Mittler für lokale Organisationen. Sie übernimmt die bürokratischen Anforderungen, um deutsche Mittel zu bekommen, die Anträge, die Nachweise und auch die Bürgschaft für das Geld. Beim Pool der privaten Träger, also vor allem der NGOs, will die Bundesregierung nächstes Jahr 21 Millionen Euro streichen und nur noch 171 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Der Topf, aus dem überwiegend kirchliche Wohlfahrtsverbände befördert werden, erhält hingegen 4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

CDU-Haushälter Klaus-Peter Willsch erklärt die Entscheidung damit, dass sich diese „bewährt“ hätten, während „nicht jede Nichtregierungsorganisation, die sich ein wohlklingendes Projekt auf die Fahnen schreibt“, einen Anspruch auf deutsches Steuergeld habe.

 Bei Hungerbekämpfung und Krisenvorsorge ist der Effekt vielfach rigoros belegt Gabriel Hanrieder, Denkfabrik Kooperation Global

Eine Partnerorganisation der Welthungerhilfe ist Pacida, eine Hilfsorganisation, die im Norden Kenias und über die Grenze im Süden Äthiopiens mit den ländlichen Gemeinden arbeitet. Pacida investiert unter anderem in Gesundheits- und Wasserversorgung, Krisenhilfen, Anpassung an den Klimawandel und Umweltschutz. Die meisten Mittel stammen aus Deutschland – „und werden deutlich weniger“, sagt Geschäftsführer Patrick Katelo. „Zusammen mit den globalen Kürzungen ist der Einbruch katastrophal.“ Pacida habe zwei Drittel der Mitarbeitenden in Äthiopien und Kenia entlassen – und zahlreiche Programme eingestellt, erklärt Katelo. Dieses Jahr sei er selbst zum ersten Mal seit acht Jahren nicht zur internationalen Klimakonferenz gefahren – um Kosten zu sparen.

„Eine Konsequenz ist also auch, dass mehr Stimmen des sogenannten Globalen Südens auf der Weltbühne fehlen“, kommentiert Welthungerhilfe-Expertin Schynoll.

Kürzung bei Klimafinanzierung

Und auch bei den Hilfen zu Umweltschutz, Biodiversität und Klimaschutz wird weiter gekürzt – insgesamt 27 Millionen Euro. „Fatal“ findet das die entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen, Claudia Roth: „Das ist keine Sparpolitik, sondern ein Rückzug aus unserer internationalen Verantwortung.“ Und das ausgerechnet zum gescheiterten Abschluss der Weltklimakonferenz in Antalya.

Die Kürzungen bei der Zivilgesellschaft und Bildung „schwächen heute jene, die die Demokratie verteidigen, und nehmen morgen Kindern in Krisenregionen die Chance auf Bildung“, kritisiert Roth weiter.

Charlotte Neuhäuser, Sprecherin für Globale Gerechtigkeit der Linken, fordert eine Überreichensteuer, die jährlich rund 100 Milliarden Euro einbringen würde, um unter anderem mindestens 11 Milliarden für Entwicklungszusammenarbeit bereitzustellen und eine „gerechte internationale Klimafinanzierung“ zu gewährleisten, die Deutschland als „einer der historisch größten CO 2 -Klimaverschmutzer“ den Menschen im Globalen Süden schuldig sei.

Der Posten, der im nächsten Jahr – wie auch in den Jahren zuvor – besonders stark dem Rotstift zum Opfer fällt, ist die Krisenprävention und -bewältigung, die um 276 Millionen Euro gekürzt wird, das sind 40 Prozent.

Krisenhilfen leichter kürzbar

Die ehemalige Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hatte während der Sparmaßnahmen der Ampel in Aussicht gestellt, dass Krisenmittel später über außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt werden könnten. Vergangene Krisen wie die Flutkatastrophe von Nepal hätten aber gezeigt, dass dieses Versprechen nicht eingelöst wurde, sagt Lukas Goltermann, Haushaltsexperte beim Verband deutscher Hilfs- und Entwicklungsorganisationen Venro.

Auch die kurzfristige Aufstockung der Winterhilfen für die Ukraine von 200 Millionen Euro, die die Bundesregierung Mitte November verkündete, zeige eher eine „chronische Unterfinanzierung“ als ein funktionierendes System, erklärt Goltermann. „Eigentlich müsste Geld für die Ukraine – für Deutschland erklärtes wichtigstes Empfängerland von Entwicklungsgeldern – da sein“, so Goltermann.

Krisenmittel müssen möglichst flexibel und schnell einsetzbar sein, deshalb ist das Kürzen hier leichter als bei langfristig verplanten Mitteln. Das sei der Grund für die übermäßigen Beschränkungen in diesem Bereich, erklärt Goltermann. Dabei habe das BMZ in seinem Reformplan die Themen Krisen und Ernährung als Schwerpunkte hervorgehoben.

Ausnahme politische Stiftungen

Angesichts der Einsparungen bei den Krisenhilfen findet Goltermann es „nicht nachvollziehbar“, dass die Kürzungen bei den politischen Stiftungen hingegen vollständig zurückgenommen wurden. Diese haben im vergangenen Jahr sogar mehr Geld erhalten.

So sieht das auch Gabriel Hanrieder von der Denkfabrik Kooperation Global, der zu Wirkungsmessung arbeitet. Er fügt hinzu, dass der Effekt bei der Hungerbekämpfung und Krisenvorsorge „vielfach rigoros belegt ist“. Beispielsweise bei der Konrad-Adenauer- oder der Friedrich-Ebert-Stiftung habe der Bundesrechnungshof hingegen wiederholt Mängel bei Verwaltungskosten und Mittelverwendung festgestellt.

Dabei betont Entwicklungsministerin Alabali Radavon (SPD) immer wieder – etwa bei ihrer Rede zum Haushaltsentwurf im September –, dass sie „die Neuausrichtung der Entwicklungsarbeit“ umsetze. „Wir fokussieren strategisch unsere Instrumente und setzen auf Evidenz und Wirksamkeit.“

Linken-Expertin Neuhäuser sieht die Kürzungen als „Teil des deutschen Rechtsrucks, sie sind unmenschlich, kurzsichtig, falsch“. Auch Katelo und Schynoll schauen mit Sorge nach Deutschland.