Es war ein erbitterter Streit. Die Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz brauchten eine Weile, um in Schwung zu kommen. Am Ende aber wurde hart gefochten – und doch ist die COP31 im türkischen Antalya am Sonntag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Staatengemeinschaft konnte sich nach zwei Wochen langen Beratungen und zweitägiger Verlängerung nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen.

Die Europäische Union und eine Reihe anderer Delegationen, die sich als Verfechter ehrgeiziger Klimaziele verbündet hatten, lehnten den „Antalya-Pakt“ ab, weil er keinerlei Bekenntnis zum Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas enthielt. Eine kleine Gruppe mächtiger Ölstaaten, darunter Russland und Saudi-Arabien, hatte wiederum bis zuletzt Klauseln zum Abschied von fossilen Brennstoffen blockiert und auf konkreten Zielmarken für CO 2 -Speichertechnologien beharrt.

Das Dokument sei „für Deutschland nicht zustimmungsfähig“, sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider, kurz bevor er nach Hause flog. „Wir werden kein Abschlusspapier oder einen ‚Antalya-Pakt‘ unterstützen, in dem fossile Brennstoffe – die Haupttreiber des Klimawandels – nicht einmal erwähnt werden“, betonte auch ein Sprecher der EU-Delegation.

Ein internationales Bündnis kleiner Inselstaaten (AOSIS) erklärte: „Für viele unserer Mitglieder hat der vorgeschlagene Rahmenbeschluss weder das erreicht, was erforderlich ist, um die Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze zu minimieren.“ Auch biete er nicht genug Sicherheit, dass Industriestaaten die versprochenen Finanzmittel für Klimaschutz und Klimaanpassung bereitstellen würden. „Viele in unserem Bündnis konnten dem Beschluss daher nicht zustimmen.“

Türkeis Umweltminister und Konferenzpräsident Murat Kurum sagte am Sonntag trocken, er nehme zur Kenntnis, dass kein Konsens über die Abschlusserklärung bestehe. „Daher wurden diese Beschlüsse nicht angenommen.“ Einen neuen Text werde es nicht geben. „Wir haben unser Äußerstes getan.“

Die Mitschuld der EU

Es ist ein Einschnitt in der internationalen Klimadiplomatie. Zum ersten Mal fand eine Klimakonferenz statt, nachdem Wis­sen­schaft­le­r:in­nen festgestellt hatten, dass die Welt sich im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter mit Sicherheit um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmen wird – dass das Pariser Klimaziel also sicher verfehlt wird. „Wenn mitten in einer lebensbedrohlichen Klimakrise nicht einmal das Offensichtlichste beschleunigt werden darf, ist das ein Versagen sondergleichen“, ärgerte sich Greenpeace-Deutschlandchef Martin Kaiser. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Unep) gelingt eine Rückkehr zur 1,5-Grad-Grenze bis zum Ende des Jahrhunderts nur, wenn Staaten weltweit schnell auf erneuerbare Alternativen zu Fossilen setzen.

Ob die Ausrichterstaaten dieser Klimakonferenz, Türkei und Australien, tatsächlich ihr Äußerstes gegeben haben, ist umstritten. Beide Länder sind noch stark abhängig von Kohleenergie und erweckten kaum den Anschein, als wollten sie ambitioniert an die Beschlüsse aus dem vorherigen Jahr, von der COP30 in Brasilien anknüpfen. Von Anfang an standen sie unter dem Druck der einflussreichen Ölstaaten.

Kurum sorgte dann noch im Schlussplenum am Sonntag für einen Eklat, als er eine Sprecherin Ghanas unterbrach, obwohl ihr vorher offiziell das Wort erteilt worden war. Die Sprecherin war gerade dabei zu erklären, dass auch ihre Delegation der Abschlusserklärung nicht zustimmen würde.

Fentje Jacobsen, Klimachefin vom WWF Deutschland, findet aber: Auch Länder und Ländergruppen wie die EU trügen eine Mitschuld. Zwar hätten sie sich für Klimaschutz eingesetzt, dafür aber in Fragen der Klimafinanzierung blockiert. Schon bevor die EU-Delegation angereist war, hatte sie klar gemacht, dass sie kein zusätzliches Geld für Klimaschutz und -anpassung in Ländern des Globalen Südens zur Verfügung stellen würde. Während der Verhandlungen hatte die EU zusammen mit anderen Industriestaaten wie Japan und Kanada scharfe Kritik von internationalen Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen geerntet, weil sie ohne neue Geldversprechen angereist war.