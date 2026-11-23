epd | Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) relativiert das Scheitern der Weltklimakonferenz. „Die Welt braucht diese Abschlusserklärung nicht, um beim Klimaschutz weiter voranzugehen“, sagte Schneider dem Kölner Stadt-Anzeiger. Zwar könnten die Ölstaaten eine Klimakonferenz blockieren, die nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktioniere. „Aber die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien können sie damit nicht aufhalten“, fügte der deutsche Umweltminister hinzu.

Denn auf der ganzen Welt würden die Menschen gerade merken, „dass es ihnen besser geht, wenn sie sich unabhängig machen von Öl und Gas“. Schneider sagte: „Was in Antalya vorgelegt wurde, wäre ein Rückschritt gewesen gegenüber früheren Beschlüssen. Dem konnten wir nicht zustimmen.“

Die diesjährige Weltklimakonferenz im türkischen Küstenort Antalya war am Sonntag ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Hauptstreitpunkt war, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf Druck erdölfördernder Staaten in dem Abschlussdokument nicht erwähnt werden sollte, obwohl das Verbrennen fossiler Energieträger maßgeblich für die Klimakrise verantwortlich ist.

Die Europäische Union (EU), aber auch weitere Staaten, lehnten den finalen Textvorschlag ab. Vertreter von fast 200 Ländern hatten seit dem 9. November in der Türkei verhandelt.