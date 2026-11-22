D as haben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge also geschafft. Es wird wieder munter über den Gesundheitszustand von Jamal Musiala spekuliert. Seine kurzzeitigen Bewusstseinsstörungen, die ihn im August zweimal auf dem Spielfeld zusammenbrechen haben lassen, sind wieder bundesweit ein Thema. Über neue medizinische Details wurde am Samstag bereits medial geraunt, ehe dann berichtet wurde, Musiala sei vergangenen Montag erneut zusammengebrochen. Weil Hoeneß unlängst in einer regionalen TV-Sendung mit Bierkrug auf dem Tisch von diesem Dilemma sprach. Gemeint war das viele Geld, das der FC Bayern München seinem Spieler vertraglich zugesichert hat, und seine derzeit fehlende Leistungsfähigkeit.

Dass dieses Dilemma eigentlich nur mit einem Gehaltsverzicht Musialas zu lösen ist, war freilich die unausgesprochene Moral dieser Geschichte. Und Hoeneß Aufsichtsratskompagnon goss am Freitag, als Musiala übrigens nach seiner Einwechslung recht passabel kickte, noch mehr Öl ins Feuer: „Weil das, was wir wissen, leider vermuten lässt, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, was er hier im Stadion oft gezeigt hat.“

Gründlicher und intriganter kann man einen 23-jährigen Fußballprofi öffentlich kaum unter Druck setzen. Rummenigge kündigte an, man werde mit Musiala und vor allem seinen Beratern das Gespräch suchen. Wie werden sie reagieren? Das Scheinwerferlicht ist ausgerichtet.

Jämmerliche Angriffe auf Musiala

Nachdem jetzt auch noch Harry Kane monatelang ausfällt, ist der FC Bayern derzeit gewiss für sein immenses Verletzungpech zu bedauern. Viel jämmerlicher ist allerdings dieses Fehlen jeglicher Führungskultur im Verein, weil Altgediente wie Hoeneß und Rummenigge nach Herzenslust rumholzen können.

Die Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Musiala wird billigend in Kauf genommen, wenn es ums Geld geht. Und die eigene Vertragspflicht wird mit billigem moralischem Populismus, wie viel Geld dieser Musiala doch verdient, unterhöhlt.

Was zählt schon die Vertragsmoral, wenn es um Besitzstandswahrung des Vereins geht. Dieses Denken haben Hoeneß und Rummenigge, die das mit der Steuermoral zugunsten ihrer persönlichen Besitzstandwahrung in der Vergangenheit auch nicht so ernst genommen haben, gemein. Es ist schon eine besondere Pointe, dass gerade die beiden in der Angelegenheit so prominent auftreten. Alle potentiellen Neuzugänge des FC Bayern sind gewarnt. Die internationale Spielergewerkschaft hat sich entsprechend empört zu Wort gemeldet. Hoeneß versicherte Musiala vor Monaten öffentlich seine bedingungslose Unterstützung zu, als dessen Ausfälle sich nicht mehr verbergen ließen. Alle wissen nun, was das bedeutet.