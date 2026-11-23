dpa | Nach dem plötzlichen Tod ihres langjährigen Vorsitzenden Hubert Aiwanger wollen die Freien Wähler dessen Spitzenämter auf mehrere Schultern verteilen. Bundeschef und einer von zwei Landesvorsitzenden soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring werden. Den Co-Landesvorsitz als Teil einer Doppelspitze soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitiker übernehmen, wie die Freien Wähler nun mitteilten. Neuer Wirtschaftsminister in Bayern soll der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt werden, neuer stellvertretender Ministerpräsident Umweltminister Thorsten Glauber.

Wer neben Mehring künftig an der Spitze der Partei in Bayern stehen soll, blieb zunächst offen. Als denkbare Kandidatin und de facto als Favoritin gilt Aiwangers langjährige Lebenspartnerin Tanja Schweiger, die Landrätin im Kreis Regensburg ist. Denkbar sind aber auch andere Landräte. Am Vormittag hatten Spitzenvertreter der Partei und die Fraktion über die Neuaufstellung beraten, nach zahlreichen Vorgesprächen in den vergangenen Wochen.

Gotthardt muss als neuer Minister nun noch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag benannt und vereidigt werden. Das gilt aber als Formsache, weil die Personalentscheidung Sache des Koalitionspartners ist. Neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium soll der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion Felix Locke werden.

Die finale Entscheidung über die neuen Landesvorsitzenden fällt bei einer vorgezogenen Wahl auf der nächsten Landesversammlung. Sie soll am 19. Dezember stattfinden. Über den künftigen Bundesvorsitz soll eine Bundesversammlung am 23. Januar entscheiden. Dort muss sich Mehring zur Wahl stellen. Bundesvize Manfred Petry sagte aber dazu, der Bundesvorstand habe beschlossen, Mehrings Kandidatur zu unterstützen.

Aiwanger am Samstag beigesetzt

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Nach einem Trauerstaatsakt vor einer Woche wurde der Niederbayer am Samstag in seiner Heimat beigesetzt.

Fraktionschef Florian Streibl machte deutlich, wie gravierend der Tod Aiwangers für die Partei der Freien Wähler sei. „Für uns als Freie Wähler ist die Welt seit dem 4. November eine andere“, sagte Streibl. „Das Vermächtnis von Hubert Aiwanger ist bestmöglich weiterzuführen.“

Öffentlich hatten die Freien Wähler bis zuletzt zu den Personalentscheidungen und Personalvorschlägen geschwiegen. In internen Runden gab es nach Informationen jedoch in den vergangenen Tagen und Wochen viele Diskussionen. Als Vize-Ministerpräsidentin war etwa auch Kultusministerin Anna Stolz im Gespräch. Möglicherweise hat sie sich am Ende dagegen entschieden oder Glauber den Vortritt gelassen.

Auch Fraktionschef Florian Streibl galt als möglicher Wirtschaftsminister. Offenbar wollten die Freien Wähler knapp zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl jedoch größere Rochaden vermeiden. Im Wirtschaftsministerium setzten sie wohl auf Kontinuität ohne lange Einarbeitungszeit.

Grundsätzlich stehen die Freien Wähler vor der schwierigen Aufgabe, die Lücke, die Aiwangers plötzlicher Tod gerissen hat, wenigstens einigermaßen zu schließen. Denn Aiwanger war nicht nur auf dem Papier Bundes- und Landesvorsitzender, Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident gleichzeitig. Er war seit fast zwei Jahrzehnten weit über Bayern hinaus das Gesicht und die prägende Figur der Freien Wähler. Ihr Erfolg war auch persönlich mit ihm verknüpft. Politikwissenschaftler hatten deshalb zuletzt erklärt, es sei schwierig bis unmöglich, dieses Vakuum zu füllen. Dabei gehe es um die Zukunft der Partei.