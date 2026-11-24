Es gab schon ein paar Momente in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen der FC Bayern vermutlich sehr glücklich über diese Verpflichtung gewesen ist. Darüber, dass die bis dahin viel größeren, viel erfolgreicheren Trainer, über die damals spekuliert, mit denen vielleicht auch geredet worden war, im Sommer 2024 nicht nach München kommen konnten oder wollten und die Münchner sich für Vincent Kompany entschieden haben, entscheiden mussten. Die Zweifel verfolgen schnell, es lief ja alles prima, ohne Krisen.

Aber nun hat die heile Bayern-Welt zum ersten Mal seit Kompanys Verpflichtung Risse bekommen, ziemlich massive sogar. Das hat nichts mit dem Trainer und seiner Arbeit zu tun, er muss aber dafür sorgen, dass sich die Folgeschäden in Grenzen halten. Gerade von einer Hirnhautreizung erholt, steht Kompany vor der bisher größten Herausforderung in seiner Bayern-Zeit, sportlich und atmosphärisch.

Kompany hält sich vor dem Champions-League-Spiel an diesem Mittwoch beim OSC Lille nicht damit auf, über das große Verletzungspech der Bayern zu lamentieren. Man habe zwar nicht mehr alle Spieler, „aber kämpfen können wir noch“, ließ er wissen. Er lenkt nicht ab, sondern stellt sich der Aufgabe, fokussiert sich darauf, „dass die Jungs, die wir haben, ihre beste Leistung bringen“.

Und er hält sich aus dem Aufreger der vergangenen Tage heraus. Dass die Bayern-Granden öffentlich auf nicht besonders warmherzige Art und Weise eine Anpassung des sehr, sehr gut dotierten Vertrages von Jamal Musiala wegen dessen gesundheitlicher Probleme gefordert haben, betrifft Kompany natürlich.

Kompany will Team zusammenhalten

Denn der Wirbel dürfte wohl kaum spurlos am gerade von einer Muskelverletzung genesenen Musiala vorbeigehen – und beeinflusst womöglich auch dessen Leistungsfähigkeit. Aber es gebe „keine Chance, dass ich da reinrutsche in die Diskussion“, betonte Kompany. Er habe eine andere Rolle, nämlich die, die Mannschaft zusammenzuhalten, die Spieler, die er zur Verfügung hat

Es hat in jüngster Zeit Trainer beim FC Bayern gegeben, die sich auf diese Nebenschauplätze begeben haben und so den Fokus verloren haben. Kompany hingegen sucht nach Lösungen, nicht nach Ausreden. Und er versucht in seiner besonnenen Art Ruhe und Zuversicht auszustrahlen. Er erinnerte an den Sieg bei Atlético Madrid Anfang November, als die Mannschaft auch schon etwas ersatzgeschwächt und obendrein in Abwesenheit des erkrankten Cheftrainers eine erstaunliche Leistung geboten hatte. „Wir müssen diese Energie und diese Mentalität zeigen“, sagte er und versprach für die letzten sieben Spiele bis zur kurzen Weihnachtspause: „Wir werden mit Messern zwischen den Zähnen auftreten.“

Die Bayern dürfen sich in der Champions League keinen Ausrutscher mehr erlauben, soll das Ziel, die Vorrunden unter den besten acht zu beenden, noch klappen. Beim bisher einzigen Auftritt in Lille hatten die Münchner viel Mühe. In der Gruppenphase der Saison 2012/13 gewannen sie nur dank eines von Thomas Müller verwandelten Elfmeters 1:0. Das Rückspiel ein paar Wochen später war dann mit einem 6:1-Sieg allerdings eine klare Angelegenheit. Mittlerweile sitzt in Davide Ancelotti ein alter Bekannter auf der Bank der Nordfranzosen. Der Italiener gehört als Assistent zum Stab seines Vaters Carlo Ancelotti, als der von Juli 2016 bis September 2017 Cheftrainer in München war.

Ohne die Langzeitverletzten Harry Kane, Ismael Saibari, Serge Gnabry und der Sturm-Alternative Alphonso Davies sowie den angeschlagenen Michael Olise müsse man „kreativ werden“, sagte Sportvorstand Max Eberl. In dieser außergewöhnlichen Situation sieht er aber auch eine Chance. „Manchmal entstehen in solchen Momenten auch Karrieren.“ Von jungen Spielern, die bisher im Schatten der Großen standen.