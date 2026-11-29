In Myanmar sind in den letzten Tagen bei Angriffen der Luftwaffe in drei verschiedenen Regionen des südostasiatischen Landes zahlreiche Zivilisten getötet worden. Dies berichteten Augenzeugen gegenüber Nachrichtenagenturen, welche die Angaben bisher nicht unabhängig überprüfen konnten.

Im weitgehend vom Militär kontrollierten Distrikt Moe Bye im Shan-Staat wurden am Samstag rund 20 Menschen bei einem Angriff auf eine Hochzeitshalle getötet. Dort waren mutmaßlich Binnenflüchtlige aus Kriegsgebieten untergebracht. Laut einem Augenzeugen, der sich an Rettungsmaßnahmen beteiligte und sechs Videos an die Nachrichtenagentur AFP schickte, seien unter den Opfern viele Frauen und Kinder.

Insbesondere das Video von einem am Kopf verletzten Mädchen, das seine Retter darauf aufmerksam machte, dass seine Eltern („Wo sind sie?“) seinen Krankenhausaufenthalt nicht bezahlen könnten, sorgte in sozialen Netzwerken für emotionale Reaktionen.

Laut der Hilfsorganisation Nway Oo Yaung Chi Foundation, die in dem Ort Binnenflüchtlinge versorgt, starben 21 Personen, darunter 5 Kinder, 40 Menschen seien verletzt worden. Anderen Berichten zufolge soll während der Rettungsmaßnahmen eine zweite Bombe abgeworfen worden sein.

Zwei Luftangriffe in Rebellengebieten

Ebenfalls am Samstag starben 9 weitere Menschen beim Abwurf einer Bombe auf einen Markt in der Stadt Mrauk-U im westlichen Rakhine-Staat. Dies berichtete der Chef eines dortigen Beerdigungsunternehmens. Ein 62-jähriger Bewohner berichtete AFP vom Tod seiner 17-jährigen Tochter auf dem Weg ins Krankenhaus. Rakhine wird zu etwa 90 Prozent von der Rebellengruppe Arakan Army kontrolliert, die zu Myanmars stärksten ethnischen Rebellenarmeen zählt.

Bereits am Donnerstag starben laut der exilierten Nationalen Einheitsregierung (NUG) 29 Personen bei einem Luftangriff auf eine Klosterschule im Dorf In Yon in der Region Magway im Zentrum des Landes. Die Region wird von Rebellen kontrolliert. Unter den Toten sollen 20 Zivilisten inklusive Mönche sowie 9 Angehörige der prodemokratischen Miliz der Volksverteidigungskräfte (PDF) sein. Dem Angriff seien keine Kämpfe vorausgegangen. Er soll erfolgt sein, als Eltern ihre Kinder von der Schule abholten. In einem unbestätigten Bericht ist von einer angeblichen Versammlung die Rede, die dem Militär verraten worden sei.

In Myanmar hatte das Militär am 1. Februar 2021 unter Führung vom Armeechef Min Aung Hlaing geputscht. Zunächst wehrten sich große Teil der Bevölkerung mit friedlichen Massendemonstrationen und Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen den Putsch, wurden dabei jedoch zunehmend zusammengeschossen.

Darauf gingen Zehntausende insbesondere junge Menschen in den Untergrund, wo sie sich ethnischen Rebellengruppen anschlossen oder von diesen zu PDF-Milizen trainiert wurden. Viele flohen auch ins Exil, wo sich die Gegenregierung NUG bildete.

NGO: Bisher mehr als 100.000 Tote

Zeitweilig kontrollierte das Militär nicht einmal mehr die Hälfte des Landes und griff verstärkt zu Luftangriffen, bei denen immer wieder viele Zivilisten starben. Laut der US-Organisation Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project) sind in Myanmars Bürgerkrieg seit dem Putsch bisher mehr als 100.000 Menschen getötet worden.

Im April hatte sich Juntachef Min Aung Hlaing vom neuen Scheinparlament zum Präsidenten küren lassen. Seitdem konnte er die diplomatische Blockade seines Regimes lockern. Ein Rückschlag war jedoch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 19. November, der Myanmar wegen Völkermordes an der muslimischen Minderheit der Rohingya verurteilte und zur Wiedergutmachung aufforderte. Das Regime wies das Urteil als „ungerecht“ zurück. Zu den jüngsten Luftangriffen, den ersten seit dem Genozidurteil, gab es vom Regime bis Sonntag keine Stellungnahme.