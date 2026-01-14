piwik no script img

KI „Grok“ von Elon MuskSagt endlich Tschüss zu X

Johannes Drosdowski

Kommentar von

Johannes Drosdowski

Bei der KI von Elon Musk grassiert sexualisierte Gewalt. Es braucht ein Gesetz dagegen – und den Widerstand der User*innen.

Eine Frau mit Schal trägt Akten unterm Arm
Stefanie Hubig (SPD), Bundesministerin der Justiz, will es strafbar machen, voyeuristische Aufnahmen von anderen anzufertigen Foto: Kay Nietfeld/dpa

V ielleicht tut sich ja endlich jetzt etwas. Seit Jahren schon kämpft die Zivilgesellschaft dafür, dass digitale Gewalt strafbar wird. Jetzt lässt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hoffen. Nach den aktuellen Taten auf der Social-Media-Plattform X könnte sie den Rückenwind bekommen, den sie im November nicht hatte. Damals wollte sie es strafbar machen, heimlich voyeuristische Aufnahmen von anderen anzufertigen. Doch die Jus­tiz­mi­nis­te­r*in­nen­kon­fe­renz stimmte dagegen. Ausgerechnet die KI vom rechten Superreichen Elon Musk könnte dem digitalen Gewaltschutzgesetz nun helfen.

Manche werden ausgezogen, andere mit „Zuckerguss“ überzogen – gegen ihren Willen. For­sche­r*in­nen der gemeinnützigen Organisation AI Forensics haben 20.000 Bilder ausgewertet, die die KI Grok auf Anfrage von X-User*innen generiert hat. 53 Prozent der Bilder haben Menschen in freizügiger Kleidung gezeigt – in vier von fünf Fällen Frauen. Einige der Bilder zeigen sogar Kinder und Jugendliche.

Diese Menschen müssen diese sexualisierte Gewalt nicht mit dem eigenen Körper erfahren, aber mit dem Bild des eigenen Körpers. Es ist eine von vielen Formen digitaler Gewalt wie etwa Cyberstalking oder das Verbreiten von Fotos und Videos ohne Zustimmung. Ein Gesetz dagegen, wie Hubig es nun wieder angekündigt hat, muss endlich kommen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die Politik darf aber nicht beim Gesetz stehen bleiben. Es kann nicht sein, dass Ministerien und Po­li­ti­ke­r*in­nen noch immer auf der Plattform X aktiv sind. Auf Anfrage sagten einige, die dort noch aktiv posten, dem Medium „Netzpolitik“, es gehe um Austausch. Familienministerium und Innenministerium argumentierten, dass man die Öffentlichkeit informieren wolle. Warum haben sie sich nicht schon längst andere Möglichkeiten überlegt? Hass, Drohung, Volksverhetzung sind keine neuen Zustände bei X. Musk manipuliert antisemitisch, rassistisch, queerfeindlich Algorithmen wie Gesellschaft. Po­li­ti­ke­r*in­nen müssen Konsequenzen ziehen und sich von dort verabschieden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Johannes Drosdowski

Johannes Drosdowski

 Redakteur Medien/Digitales
Redakteur für Medien und Digitales. Ansonsten freier Journalist und Teamer zum Thema Verschwörungserzählungen und Fake News. Steht auf Comics, Zombies und das Internet. Mastodon: @drosdowski@social.anoxinon.de
Themen #Künstliche Intelligenz #Sexismus #Sexualisierte Gewalt #Elon Musk #Twitter / X
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portrait von Stefanie Hubig
Sex-Bilder mit KI Justizministerin will härtere Strafen für Deepfakes

Ministerin Hubig plant, sexualisierte KI-Bilder realer Personen unter Strafe zu stellen. Eine Reaktion auf die Bikini-Fakes auf X sei das aber nicht.

Von Christian Rath
Elon Musk
Sexualisierte Deepfakes auf X „Hey Grok, put her in a bikini“

Eine Bildfunktion des KI-Chatbots Grok erzeugt massenhaft sexualisierte Deepfakes. Auf rechtliche Ermittlungen reagiert Elon Musk wie gewohnt.

Von Laura Verseck
Das Logo des Unternehmens xAI
Künstliche Intelligenz Grok Malaysia und Indonesien sperren Musks Chatbot

Als weltweit erstes Land hat Indonesien den Chatbot Grok gesperrt. Grund:­Ver­brei­tung pornografischer Bilder. Malaysia folgte am Sonntag nach.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Proteste in Iran Die kreisläufige Form der Geschichte
2
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
3
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
4
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
5
Nach dem Brand in Crans-Montana Die dröhnende Stille
6
Morbide Bezahl-App in China Lebst du noch?