Weckerklingeln, Griff zum Nachttisch, Handy checken – so sieht für viele ein normaler Morgen aus. Fast die Hälfte der Deutschen schaut nach dem Aufwachen zuerst aufs Smartphone, ein Viertel scrollt sich danach stündlich durch Urlaubsfotos, Memes und Nachrichten auf Whatsapp, Instagram und Co. Der Algorithmus kennt uns genau, weiß, welche Beiträge uns interessieren. Doch wie prägt uns das, was in unsere Feeds gespült wird? Zumindest für die Plattform X gibt es auf diese Frage jetzt eine Antwort.

Die Studie

Der vom X-Algorithmus ausgewählte Content ist tendenziell konservativer und beeinflusst so die Meinung der Nutzenden zu politischen Themen. Das fand ein Forschungsteam zwischen Juli und September 2023 anhand von rund 5.000 aktiven Platt­form­nut­ze­r:in­nen aus den Vereinigten Staaten heraus. Die Forschenden ermittelten die Auswirkungen auf deren Meinung zu ausgewählten politischen Themen – je nach verwendeter Feed-Einstellung. X bietet davon zwei Varianten an: Im chronologischen Feed werden die Posts der Accounts angezeigt, denen man folgt. Auf der sogenannte „For you“-Page hingegen entscheidet der Algorithmus, welcher Content in welcher Reihenfolge erscheint. Dabei können auch Beiträge von Accounts auftauchen, denen man noch nicht folgt. Rund ein Drittel der Teilnehmenden nutzte diesen algorithmisch gesteuerten Feed.

Der Zufall entschied, ob die Nutzenden während des siebenwöchigen Untersuchungszeitraums auf ihrem ursprünglichen Feed bleiben oder zum jeweils anderen Feed wechseln sollten. Vor und nach der Nutzung wurden sie zu ihrer Meinung zu bestimmten politischen Themen gefragt, etwa Ermittlungen gegen Donald Trump oder dem Krieg in der Ukraine. Auffällig war, dass Personen, die vom chronologischen Feed auf die „For you“-Page gewechselt waren, am Ende des Experiments tendenziell konservativere Einstellungen angaben als zuvor. In diesem Zusammenhang wurde auch festgestellt, dass der Algorithmus von X konservative Beiträge bevorzugt, insbesondere von politischen Ak­ti­vis­t:in­nen im Vergleich zu traditionellen Nachrichtensendern. Eine grundlegende Änderung der politischen Gesamteinstellung fand jedoch nicht statt.

Team Zukunft – der Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien Du liest einen Text aus unserem Zukunfts-Ressort. Wenn Du Lust auf mehr positive Perspektiven hast, abonniere TEAM ZUKUNFT, den konstruktiven Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien. Jeden Donnerstag bekommst du von uns eine Mail mit starken Gedanken für dich und den Planeten. 🐾 Melde dich jetzt für den TEAM ZUKUNFT Newsletter an – kostenlos

Was bringt’s?

Der Algorithmus der Plattform X, der im Sommer 2023 aktiv war, beeinflusst die Meinung zu politischen Themen von aktiven Nut­ze­r:in­nen in den USA. Generalisierbar sind die Ergebnisse der Studie allerdings nicht, da sich Algorithmen verändern und beispielsweise in Deutschland nur rund 5 Prozent der Bevölkerung Nachrichten über X konsumieren. Trotzdem zeigt die Studie, wie zentral die Auswirkungen der algorithmischen Steuerung sozialer Medien auf politische Entstellungen der Nutzenden sein kann. Algorithmen kuratieren die Informationen, auf deren Basis wir uns Meinungen bilden.