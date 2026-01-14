piwik no script img

Kritik an geplanter Digital-ReformBig Techs Einfluss auf die EU

Zwei NGOs werfen der EU-Kommission vor, Lobbypositionen übernommen zu haben. Die widerspricht. Doch es gibt noch ein anderes Problem.

Eine Frau mit Brille schaut ernst
Will bis 2029 bis zu 5 Milliarden Euro einsparen: die EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen Foto: Johanna Geron/reuters

Von

Svenja Bergt

Die EU-Kommission will die Regeln für Digitales und Datenschutz deutlich überarbeiten – und ein Teil der geplanten Änderungen stand einer Untersuchung zufolge auf der Wunschliste der Big-Tech-Konzerne. Die NGOs Lobbycontrol und Corporate Europe Observatory (CEO) haben die Ergebnisse der Untersuchung am Mittwoch vorgestellt. „Der Digital-Omnibus ist das größte Weihnachtsgeschenk, das sich Big Tech hätte wünschen können“, sagt Bram Vranken von Corporate Europe Observatory. Die EU-Kommission weist die Vorwürfe zurück.

Unter dem Label Omnibus hat die EU-Kommission in den vergangenen Monaten mehrere Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, unter anderem im Bereich Umwelt und Berichtspflichten für Unternehmen, etwa bei Lieferketten. Den Omnibus-Paketen gemeinsam ist, dass sie deutlich auf Deregulierung setzen und damit in vielen Fällen den Interessen der Wirtschaft nachkommen.

Beim Digital-Omnibus, den die Kommission im Dezember vorgestellt hat, kam Druck auch von der deutschen Bundesregierung und aus den USA. US-Präsident Trump hat konsequente Regeln für Tech-Konzerne immer wieder als Argument für eine Verhängung von hohen Zöllen seinerseits genannt.

Mit dem Digital-Omnibus sollen unter anderem die Datenschutz-Grundverordnung und der AI Act, der künstliche Intelligenz reguliert, verändert werden. Laut der Kommission ist das Ziel der Änderungen, die Regeln zu vereinfachen und Unternehmen zu entlasten. Das soll die Kosten für die Wirtschaft reduzieren und so Wachstum begünstigen. Bis 2029, so bezifferte es die EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen bei der Vorstellung der Pläne, sollen sich so bis zu 5 Milliarden Euro einsparen lassen.

KI-Regeln verschoben, Datenschutz aufgeweicht

Die NGOs Lobbycontrol und Corporate Europe Observatory haben nun die geplanten Regelungen im Detail unter die Lupe genommen und mit konkreten Forderungen aus der Big-Tech-Branche verglichen. Demnach wurden in mindestens sieben Fällen Lobbypositionen von Big Tech in den Digital Omnibus aufgenommen. Das betreffe unter anderem die Verschiebung von Regeln für künstliche Intelligenz, die Lockerung der Definition dessen, was persönliche Daten sind, und deren Nutzung für das Training von KI-Modellen. „In ihrem fehlgeleiteten Streben nach Wettbewerbsfähigkeit opfert die Kommission grundlegende Rechte“, kritisiert Vranken.

Der Digital-Omnibus ist das größte Weihnachtsgeschenk, das sich Big Tech hätte wünschen können

Bram Vranken, Corporate Europe Observatory

Die EU-Kommission widerspricht den Vorwürfen. „Der Digital-Omnibus ist das Ergebnis eines umfassenden, transparenten Prozesses, in dem die Zivilgesellschaft, kleine und mittlere Unternehmen und akademische Einrichtungen gleichermaßen Gelegenheit hatten, ihre Beiträge einzubringen“, erklärt eine Sprecherin der Kommission. Die Veränderung der Regelungen sollte „allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe“, zugutekommen.

Neben der inhaltlichen Kritik weisen die beiden NGOs auf ein weiteres Problem hin: Die Lobbyarbeit von Tech-Konzernen richte sich zunehmend an die Adresse von rechtspopulistischen und extrem rechten Parteien. Felix Duffy von Lobbycontrol bezeichnet das als „brandgefährliche Entwicklung“. „Autoritäre Kräfte haben ein Interesse an unregulierten Plattformen, auf denen sie ungestört Lügen verbreiten können.“ Eine Schwächung der EU-Gesetze fürs Digitale würde somit die Machtkonzentration von Big Tech und gleichzeitig autoritäre politische Agenden stärken.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Verbraucherschutz #Datenschutz #Künstliche Intelligenz #Datenschutzgrundverordnung #EU-Kommission #Big Tech
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mauszeiger klickt auf einen Button mit der Aufschrift «Cookies akzeptieren»
Lockerung von Datenschutzregeln EU will alle Warnungen ignorieren

Die EU-Kommission will Firmen Zugriff auf sensible Daten erleichtern und das KI-Gesetz bis zu 16 Monate aussetzen. Daran gibt es scharfe Kritik.

Von Eric Bonse
Grafische Darstellung einer Person in einem Raum von Datenvorhängen umgeben
Datenschützer über EU-Vorstoß „Tod durch 1000 Schnitte“

Mit dem „Digitalen Omnibus“ will die EU-Kommission Gesetze vereinfachen. Datenschützer Max Schrems sieht stattdessen einen Angriff auf die DSGVO.

Interview von Raoul Spada
Menschen unterwegs auf der Straße, aus der Vogelperspektive fotografiert, alle glotzen auf ihr Smartphone
Digitale Rechte in Europa Datenschützt euch doch selbst

Die EU plant eine umfassende Deregulierung ihrer Internet-Gesetzgebung. Kritiker fürchten einen massiven Rückschritt für digitale Grundrechte.

Von Eric Bonse
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Proteste in Iran Die kreisläufige Form der Geschichte
2
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
3
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
4
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
5
Nach dem Brand in Crans-Montana Die dröhnende Stille
6
Morbide Bezahl-App in China Lebst du noch?